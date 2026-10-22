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La China Suárez y Mauro Icardi regresaron de su viaje a México y Miami: las imágenes

Las fotografías tomadas en Ezeiza muestran a la pareja acompañada por Rufina, Magnolia y Amancio, tras un recorrido familiar que incluyó dos destinos internacionales y mucho equipaje para el viaje de vuelta

mauro icardi china suárez
Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a la Argentina tras su viaje por Miami y México
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Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos regresando a la Argentina este jueves, luego de un recorrido vacacional que los llevó primero a Miami y después a México, en un viaje que compartieron con los tres hijos de la actriz y la madre de ella. Las imágenes de la vuelta, tomadas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, muestran a la pareja junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña mientras caminan hacia la salida con varias valijas.

Las fotografías, difundidas por la periodista Naiara Vecchio, captan el momento en que el grupo familiar atraviesa el sector de arribos del aeropuerto porteño. En una de las imágenes se observa a Icardi, con gorra verde, anteojos de sol, remera blanca y pantalón del mismo tono, mientras empuja un carrito con equipaje de mano y una valija de color marrón con detalles bordó. A su lado, Suárez camina vestida de negro, con el cabello recogido, y empuja otro carro con valijas de distintos tamaños y colores, entre ellas una rosa y otra beige. Detrás de ellos, uno de los hijos de la actriz, vestido con un buzo azul, también colabora con el transporte del equipaje.

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La periodista Naiara Vecchio difundió las imágenes del arribo de la pareja en el Aeropuerto de Ezeiza
La periodista Naiara Vecchio difundió las imágenes del arribo de la pareja en el Aeropuerto de Ezeiza

En otra de las fotografías se aprecia a la hija mayor de la actriz, cubierta con una capucha blanca, junto a su hermana, con el cabello suelto y un conjunto en tonos verdes y celestes. El epígrafe que acompañó la publicación original de la comunicadora detalla: “Mauro Icardi y la China Suárez regresaron de sus vacaciones en Miami y México con los hijos y la mamá de Eugenia”.

El regreso se produjo después de que la pareja compartiera en sus redes sociales distintos momentos de la estadía en el extranjero. Durante los últimos días, Suárez había publicado imágenes de la recorrida familiar por México, entre ellas registros de monos trepados a los árboles, escenas de entretenimiento con Amancio en máquinas de videojuegos retro y distintos espacios recreativos del complejo donde se hospedaron, en la zona de Playa del Carmen.

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Los tres hijos de la actriz y su madre integraron el grupo familiar durante el recorrido por el exterior
Los tres hijos de la actriz y su madre integraron el grupo familiar durante el recorrido por el exterior

Entre esas publicaciones, la actriz había compartido un mensaje romántico dedicado a Icardi, acompañado por una fotografía de ambos recién despiertos bajo una sábana. “Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como una reina, por amarme, cuidarme. Me abrazás y se para el mundo. Te amo cada minuto más”, escribió Suárez en esa oportunidad, en una publicación que sumó un corazón rojo y la mención directa al futbolista.

La actriz también había expresado su afecto por el destino elegido para las vacaciones. “Qué manera de amar México. La gente es tan educada, amable. Siempre deseando volver”, escribió en otra de sus publicaciones, acompañada por una fotografía de un vitraux con forma de corazones ubicado en el techo de un comercio.

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones en México: "Me abrazás y se para el mundo"
La actriz dedicó un mensaje público de agradecimiento y afecto al futbolista durante su estadía fuera del país

Sin embargo, mientras la China compartía postales familiares y mensajes afectuosos, en Intrusos (América), aportaron información sobre otros aspectos de la estadía. El viaje a México había sido precedido por una escala en Miami y, según se comentó en el programa, estuvo marcado por la ausencia de las hijas de Icardi y por una escena de tensión que habría sido observada por personas que se encontraban dentro del mismo complejo.

El destino elegido por la pareja no sería nuevo para la actriz. “Ella suele ir, va bastante, fue bastantes veces porque le dan canje a ella”, señaló Natalie Weber al referirse a la frecuencia con la que la actriz visita ese lugar.

Marcela Tauro, que afirmó conocer el complejo desde joven, aportó una descripción particular del sitio. “Tiene un lago que te rejuvenece”, comentó. Rodrigo Lussich también habló sobre los cenotes, una de las características naturales de la zona. “Son esos lugares donde entre rocas te tirás ahí, que son piletas naturales”, explicó el conductor.

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