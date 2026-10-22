Las solicitudes de nicaragüenses concentran el 87% de los pedidos de refugio que recibe Costa Rica

Las solicitudes de protección internacional de nicaragüenses representan el 87 por ciento del total que recibe Costa Rica. (REUTERS/Mayela López)

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Durante un encuentro con diputados de la Asamblea Legislativa, Cindy Molina, jefa de la Unidad de Refugio de Costa Rica, informó que los ciudadanos nicaragüenses concentran el 87% de las solicitudes de protección internacional que recibe esa dependencia. Diario La Prensa publicó que Nicaragua encabeza las nacionalidades de personas que solicitan refugio en el país vecino.

Después de Nicaragua se ubican Cuba, Venezuela y Colombia, de acuerdo con la respuesta que dio Molina a una consulta de un legislador. La funcionaria indicó que la Unidad regula las citas para nuevas solicitudes según su capacidad de atención, pese a que mantiene una demanda elevada.

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Costa Rica recibe entre 25,000 y 30,000 solicitudes nuevas por año de ciudadanos nicaragüenses, de acuerdo con la jefa de la Unidad de Refugio.

El sistema limita la cantidad de citas disponibles por la capacidad operativa de la oficina, no por la falta de personas interesadas en iniciar el trámite.

El volumen de trámites aumentó tras los hechos de abril de 2018

Molina relacionó el incremento de solicitudes con los hechos ocurridos en Nicaragua en abril de 2018. Antes de ese momento, la oficina costarricense recibía aproximadamente 3,000 pedidos de refugio al año, una cifra que luego aumentó de forma acelerada debido a la llegada de personas que buscaban protección.

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La dependencia llegó a recibir 84,000 solicitudes en un año, según indicó la funcionaria durante el encuentro con los diputados. Ese fue el mayor volumen anual mencionado por Molina y reflejó el cambio en la carga de trabajo de la Unidad de Refugio desde el inicio de esa etapa.

El ingreso anual de trámites en la oficina costarricense creció de 3,000 a un máximo de 84,000 tras los hechos de abril de 2018. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

“Nicaragua el 87 por ciento de solicitudes”, respondió Molina ante la pregunta sobre las nacionalidades que más piden refugio, según recogió Diario La Prensa. La funcionaria agregó que los casos de Cuba, Venezuela y Colombia siguen a los de ciudadanos nicaragüenses, aunque el material no detalla el porcentaje correspondiente a cada uno de esos países.

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La normativa contempla seis causas de persecución

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) evalúa las solicitudes de refugio con base en las causales previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El marco incluye la persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo determinado.

Costa Rica añadió además el género como causa de persecución para el análisis de los pedidos de protección. La información expuesta por Molina no precisa cómo se distribuyen los expedientes de ciudadanos nicaragüenses entre esas distintas causales.

La entrevista de elegibilidad puede extenderse hasta 30 minutos, según las características de cada caso. Ese paso forma parte del procedimiento que sigue la Unidad de Refugio antes de emitir una decisión sobre el reconocimiento o la denegación de la solicitud.

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La jefa de la dependencia también se refirió al período de espera para obtener una resolución. Molina señaló que un informe de la Contraloría calculó un plazo de 537 días desde la presentación de una solicitud hasta su definición.

Un informe de la Contraloría calculó un plazo de 537 días para resolver cada expediente en la Unidad de Refugio. (REUTERS/Mayela Lopez)

Según explicó la funcionaria, la institución intentó acortar ese plazo mediante la resolución de los expedientes más antiguos de solicitantes de otras nacionalidades. La oficina mantiene la prioridad sobre los casos de Nicaragua debido a que constituyen la mayor parte de los trámites que recibe.

Los registros de 2025 muestran la cantidad de casos atendidos

Los registros de la DGME correspondientes a 2025 indican que Costa Rica recibió 23,044 nuevas solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses durante ese período. El dato muestra que Nicaragua siguió siendo el principal origen de los pedidos tramitados por la Unidad de Refugio.

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Durante ese mismo año, las autoridades reconocieron 902 solicitudes y denegaron 1,048. La información disponible no especifica cuántos de esos casos correspondían a personas nicaragüenses ni detalla la cantidad de expedientes que seguían pendientes al concluir el período.

La Unidad de Refugio cuenta con formularios en español, inglés, francés y miskito. También dispone del apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para acceder a intérpretes cuando son necesarios durante la atención de las personas solicitantes.

La oficina expuso sus necesidades de personal y presupuesto

Las autoridades costarricenses registraron 23,044 solicitudes de nicaragüenses en 2025, con 902 casos aprobados y 1,048 denegados. (Jeffrey Arguedas/EPA-EFE/Shutterstock)

Molina señaló que la disponibilidad de personal es una de las necesidades de la Unidad de Refugio. La oficina pasó de tener 43 trabajadores a contar con 36, una reducción que la funcionaria vinculó con el impacto de los recortes realizados por Estados Unidos a Naciones Unidas.

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Del total actual, 16 puestos corresponden a abogados y 20 a personal administrativo. La jefa de la dependencia manifestó que, en octubre, no sabía si Acnur podría mantener el financiamiento de esas plazas.

El diputado Antonio Trejos Maraziegos afirmó a Diario La Prensa que la visita permitió revisar la situación de la oficina, los expedientes que tramita, las cargas laborales y las deficiencias de presupuesto y capacidad operativa. También mencionó el trabajo desarrollado por el personal de la Unidad de Refugio.

“Podemos verificar la situación”, sostuvo Trejos Maraziegos ante el diario. El legislador indicó que los datos obtenidos servirán para continuar el análisis presupuestario y de fondo sobre el funcionamiento de la dependencia.

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El diputado planteó que ese análisis busca dar a Costa Rica mejores herramientas para atender a quienes solicitan refugio y para aplicar sus políticas migratorias.