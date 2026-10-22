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Lorna sufrió una crisis en Cuestión de Peso: “Ya lo probé y me hizo muy mal”

La participante se angustió ante las eliminaciones diarias, una dinámica desaconsejada por su equipo médico. Su reacción

Lorna Irina Gemetto amenazó con renunciar a Cuestión de Peso tras el anuncio de un sistema de eliminaciones diarias (Video: Cuestión de Peso, Eltrece)
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Lorna Irina Gemetto protagonizó un momento de alta tensión en Cuestión de Peso, al borde del llanto y con una amenaza de renuncia, después de que la producción del ciclo de Eltrece anunciara la implementación de eliminaciones diarias a partir de la próxima semana a través de un sistema conocido como plan canje. La participante remarcó que esta modalidad había afectado en el pasado su salud mental y que, por indicación de sus profesionales tratantes, no debía volver a someterse a ella.

El episodio se desató luego de que Lorna pasara por la balanza y se enterara de que, en adelante, el objetivo pasaría a ser diario en lugar de semanal, bajo el esquema del plan canje, que exige a los participantes pesar igual o menos que el día anterior para no quedar en riesgo de eliminación. “Entonces renuncio. Yo, plan canje no, porque lo tengo por indicación médica psiquiátrica. Yo pasé la balanza, supuestamente nos ayudan y nos perjudican”, expresó la participante, visiblemente afectada por el anuncio.

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El esquema del plan canje exige a los concursantes registrar un peso igual o menor al del día anterior para no quedar eliminados
El esquema del plan canje exige a los concursantes registrar un peso igual o menor al del día anterior para no quedar eliminados

Con la voz quebrada, Lorna explicó que ya había atravesado esa misma dinámica en una etapa anterior del programa y que las consecuencias para su salud habían sido determinantes para que un equipo médico le desaconsejara repetir la experiencia. “Yo ya lo probé y a mí me hizo muy mal y por eso los profesionales dijeron que yo no tenía que estar sometida a eso”, sostuvo. En esa misma línea, diferenció esta exigencia de otras propias de la competencia, como la actividad física, que según remarcó también le genera malestar pero no al mismo nivel. “Si tuviera que haber hecho actividad física, que es algo que también me pone mal, es otra cosa”, agregó.

La participante fue categórica al plantear que su decisión no respondía a un impulso momentáneo, sino a una postura meditada en función de su bienestar. “Si me tengo que ir, me iré. Yo ya estoy decidida a no soportar otro plan canje, lo llamen como lo llamen, y si eso me cuesta irme del programa, lamentablemente me iré porque tengo que priorizar mi salud psiquiátrica”, sentenció, antes de quebrar en llanto en medio del estudio.

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Ante la magnitud de la situación, el conductor del ciclo, Mario Massaccesi, intervino para intentar calmarla y evitar que tomara una determinación definitiva en el momento de mayor angustia. “Siempre hay grises. Yo te sugiero que ahora te vayas, mañana vas a la clínica, lo hablás con los profesionales y después decidís. Es como hacer una pausa, que siempre es recomendable”, le propuso el periodista, en un intento por darle margen para una resolución más meditada.

El conductor Mario Massaccesi sugirió una pausa y una visita a la clínica antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad
El conductor Mario Massaccesi sugirió una pausa y una visita a la clínica antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad

El trasfondo de la reacción de Lorna está vinculado a su diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), que, según explicó en ocasiones anteriores, condiciona de manera directa su relación con la comida. La participante había detallado que existen texturas que no tolera y que sus preferencias alimentarias influyen de forma determinante en su rutina diaria, un factor que se profundiza bajo la presión de un esquema de control diario como el que representa el plan canje, al que había calificado en el pasado como “una tortura”.

Pese a haber alcanzado el peso estipulado para mantenerse en competencia esa semana, Lorna fue colocada en estado de alerta a partir del cambio de reglas, lo que intensificó su angustia y derivó en la amenaza de abandonar el reality. La propuesta de regresar a la clínica para evaluar la situación con los profesionales no fue bien recibida en un primer momento por la participante, quien consideró injusta la medida en relación con su cuadro de salud.

Finalmente, tras la intervención de los especialistas que acompañan a los participantes dentro del programa y ante la postura firme que sostuvo Lorna, la producción decidió retrotraer la decisión inicial. La participante continuó en la competencia y recibió la camiseta blanca, el distintivo que en el certamen representa el cumplimiento de la meta de peso establecida para esa etapa.

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