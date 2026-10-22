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La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

La conductora explicó por qué evitó revelar detalles del supuesto pretendiente y cuestionó las conclusiones que surgieron tras sus dichos al aire

Sabrina Rojas habló de los rumores de romance con Franco Mastantuono
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Días atrás, Sabrina Rojas contó que un futbolista argentino de 19 años, radicado en el exterior, le escribía por Instagram e insistía en conocerla durante sus viajes a la Argentina. La conductora relató en All Access, el programa de DGO Stream, que había respondido algunos de esos mensajes, aunque descartó cualquier encuentro por la diferencia de edad.

Sus dichos dieron lugar a versiones sobre la identidad del joven. Distintos portales y ciclos de espectáculos señalaron a Franco Mastantuono, exjugador de River Plate y futbolista que desarrolla su carrera fuera del país. Ante la repercusión, Rojas resolvió aclarar que el nombre que circuló no correspondía a la persona a la que había hecho referencia.

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La conductora volvió sobre el tema este jueves durante su ciclo en DGO Stream y explicó que había mezclado hechos reales con elementos inventados para evitar que se identificara al joven. “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”, sostuvo.

Sabrina Rojas habló de las versiones sobre Franco Mastantuono y marcó distancia
Sabrina Rojas habló de las versiones sobre Franco Mastantuono y marcó distancia

Rojas precisó que la conversación original se había dado en el marco de un debate sobre las diferencias de edad. “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”, afirmó. Según contó, las deducciones posteriores llegaron a involucrar a una persona de la que dijo no conocer aspectos de su vida privada.

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Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”, remarcó la conductora. También dijo que prefirió no dar nombres después de advertir que los rumores podían generar consecuencias para el jugador señalado.

“Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida. Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, planteó.

Rojas recordó que, en su relato inicial, no había mencionado el equipo, el país donde jugaba ni una eventual convocatoria a la selección. “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”, insistió.

Mientras el panel bromeaba con otros posibles nombres de futbolistas, la conductora recibió un mensaje de Natalie Weber. Rojas comentó al aire que le habían avisado que el tema sería tratado en Intrusos y señaló que la conversación estaba saliendo en vivo.

sabrina rojas capturas
Rojas admitió que mezcló hechos reales con elementos inventados para evitar que la audiencia identificara al joven

Cuando relató por primera vez la situación, Sabrina Rojas explicó que el joven tenía 19 años y que esa diferencia la llevaba a descartar una cita. “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, afirmó. En ese momento, el nombre del futbolista no había surgido al aire, aunque Ramiro Bilbao aseguró que creía haber identificado de quién se trataba.

La conductora lo frenó antes de que pudiera dar una precisión. “No vayas a decir ni por casualidad”, le advirtió a su compañero. Bilbao no avanzó con su hipótesis y Rojas tampoco confirmó si había acertado. De acuerdo con el relato de la presentadora, el jugador, un argentino que desarrolla su carrera fuera del país, le propone verse cada vez que viaja a la Argentina.

Rojas aseguró que ya le había expresado su posición. “Le digo: ‘No hay manera’”, contó. Además, vinculó su incomodidad con la cercanía entre la edad del joven y un momento reciente de su propia vida: “Hace dos años yo estaba exactamente igual, con la misma vida, y este pibe era menor de edad”.

La exesposa de Luciano Castro sostuvo que el paso del tiempo podría cambiar su percepción sobre esa diferencia. “Hasta 25, basta”, respondió al referirse a la edad a partir de la cual dejaría de sentirse incómoda.

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