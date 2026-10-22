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Los dos gigantes de Europa que quedaron hechizados con Nico Paz tras su gran actuación en la Champions

El doblete, la asistencia y el premio al mejor jugador del partido ante el Manchester United confirmaron el salto de nivel que atraviesa el mediocampista argentino en el Como

El desempeño de Nico Paz en la Champions League reactivó las especulaciones sobre su futuro (EFE/EPA/ANTONIO SAIA)
El desempeño de Nico Paz en la Champions League reactivó las especulaciones sobre su futuro (EFE/EPA/ANTONIO SAIA)
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El interés de grandes equipos europeos por Nico Paz creció después de una noche que fortaleció aún más su figura en el Como de Italia. En ese marco, su rendimiento en la Champions League y el vínculo contractual con su anterior equipo anticipan una disputa que puede intensificarse durante los próximos mercados de pases.

Manchester United y Chelsea siguen de cerca al mediocampista argentino, según publicó la prensa italiana, luego de su actuación en el 4-1 ante el equipo inglés. Paz marcó dos goles, dio una asistencia y fue elegido MVP precisamente ante el United, una presentación que elevó las expectativas sobre su futuro. Por el momento el Como no recibió propuestas inmediatas mientras la discusión se podría trasladar a mediados de 2027, cuando su anterior club, el Real Madrid, tendrá una posibilidad concreta de intervenir.

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El equipo merengue podrá activar una cláusula de recompra fijada en 89 millones de dólares entre el 1 y el 15 de julio de 2027. Ese período representa una amenaza para el Como, que ya hizo un esfuerzo económico para adquirir al futbolista luego de su llegada a préstamo en 2024. El club italiano pagó 67 millones de dólares por su pase después de que el argentino se convirtiera en una pieza central del equipo y optara por continuar su carrera en Italia.

Manchester United y Chelsea están atentos al mediocampista argentino (REUTERS/Alessandro Garofalo)
Manchester United y Chelsea están atentos al mediocampista argentino (REUTERS/Alessandro Garofalo)

La decisión de Paz de permanecer en el Como estuvo relacionada con el espacio que encontró dentro del proyecto encabezado por Cesc Fábregas. El entrenador pretendía retenerlo cuando surgió la intención del Real Madrid de recuperarlo, mientras que el jugador veía mayores posibilidades de evolución en el fútbol italiano. “Siento que aquí tengo más espacio para crecer”, había declarado el mediocampista.

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La prioridad de Fábregas consiste en contar con Paz durante el mayor tiempo posible, ya que el argentino se transformó en la referencia técnica de un equipo que busca afianzarse en la élite. La aparición de Manchester United y Chelsea en la lista de interesados agrega presión sobre esa estrategia, aunque el Como todavía conserva margen para decidir.

El partido ante el Manchester United explicó por qué su nombre volvió a instalarse en la agenda de los clubes europeos. Nico Paz abrió el marcador a los dos minutos con un remate curvado que se metió en el ángulo superior, luego de un pase de Lucas Da Cunha. Después asistió a Anastasios Douvikas para el segundo gol del equipo italiano y, a los 57 minutos, convirtió nuevamente tras una intercepción en campo rival.

Nico Paz se consolidó como figura indiscutida en el Como (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Nico Paz se consolidó como figura indiscutida en el Como (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La actuación tuvo además un valor estadístico. Paz se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido de Champions League ante el Manchester United desde Alan Dzagoev, del CSKA Moscú, en 2009. A sus 22 años y 43 días, también quedó como el segundo sudamericano más joven en marcarle al equipo inglés en la competencia, solo detrás de Lionel Messi, que lo había conseguido en la final de ese año a los 21 años y 337 días.

Es una de las noches más especiales de mi vida y de mi carrera, para mí y para el club. Todavía soy joven, pero nunca la olvidaré. Fue una noche histórica porque jugamos contra uno de los mejores clubes de todos los tiempos y hacer esto en casa es increíble. Estamos muy contentos con nuestra actuación”, declaró Nico Paz a TNT Sports tras el encuentro.

Paz amplió: “Me sentí muy bien sobre el campo. Disfruté mucho de este partido. Estoy rodeado de compañeros increíbles y eso me permite jugar a mi manera. Estoy muy contento de jugar en este equipo, también por el cuerpo técnico, que me da mucha confianza”. El argentino también señaló: “Tenemos que disfrutar de cada partido como lo hicimos hoy. Tenemos que intentar repetir esta actuación. Esto es histórico, es la primera vez que estamos en la Champions League y tenemos que disfrutarlo”.

El conjunto italiano buscará mantener al argentino en el plantel (REUTERS/Claudia Greco)
El conjunto italiano buscará mantener al argentino en el plantel (REUTERS/Claudia Greco)

La proyección de Paz llevó la conversación hasta la selección argentina. Tras el encuentro, le preguntaron por la posibilidad de heredar el dorsal número 10 que dejó vacante Messi después de su retiro, pero el mediocampista evitó referirse de manera directa a esa opción. La especulación sobre un recambio generacional ya existía y se vinculó con el nivel que mostró en el Como y con su presencia habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni.

Después del amistoso ante Bolivia en Córdoba, Emiliano Dibu Martínez le había dejado un comentario en inglés en una publicación de Nico Paz, donde le preguntó si era el “nuevo número 10” del conjunto nacional. El volante formó parte de la lista de 26 jugadores que representaron a la Argentina en el Mundial 2026. Mientras el Como evalúa cómo retenerlo, su crecimiento deportivo mantiene abiertos varios frentes: el interés de clubes ingleses, la opción del Real Madrid y su lugar dentro del futuro de la Selección.

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