La FIFA confirmó la sede del Mundial de Clubes Femenino: la suma que recibirá cada federación

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció oficialmente a Estados Unidos como sede de la Copa Mundial de Clubes Femenina

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Estados Unidos será sede del primer Mundial de Clubes femenino que la FIFA estrenará del 5 al 30 de enero de 2028, una competencia que reunirá a los equipos más destacados de cada confederación. La elección abre una nueva etapa para el fútbol femenino de clubes, con un formato que incorporará representantes de las seis regiones afiliadas al organismo.

La designación fue aprobada en la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el 15 de octubre de 2026 en Zúrich, Suiza. Estados Unidos albergará una competición que comenzará con 19 participantes y terminará con un cuadro de 16, después de una fase de repesca. El mecanismo de clasificación tomará como referencia los resultados de cada club en el principal torneo de su confederación durante las temporadas que concluyen entre 2024 y 2027.

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“Me complace anunciar que la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA tendrá lugar en Estados Unidos en 2028. Enhorabuena a Estados Unidos, que fue un excelente anfitrión de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA inaugural en 2025 y que, a principios de este año, coorganizó de forma magnífica la mejor Copa Mundial de la FIFA hasta la fecha. Estoy seguro de que este hermoso país volverá a unir al mundo y recibirá a los mejores clubes femeninos dentro de dos años”, manifestó Gianni Infantino​, el presidente de la FIFA en un video para comunicar la noticia.

Estados Unidos recibirá la primera edición del Mundial de Clubes Femenino

La decisión se confirmó tras la experiencia del país anfitrión en las competencias de la FIFA, tanto la Copa Mundial de Clubes ganada por Chelsea en 2025 como el Mundial masculino coorganizado este año con México y Canadá. El organismo internacional todavía deberá definir aspectos adicionales de la edición inaugural, ya que el Consejo retomará el asunto en diciembre de 2026. La sede estadounidense quedó establecida antes de que se completen todos los cupos, por lo que la atención estará puesta en el desenlace de las competencias continentales y en la posterior repesca, que ordenará la lista definitiva de clubes antes del comienzo del certamen.

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La competencia tendrá una distribución de plazas que garantiza representantes de cada confederación. La AFC, la CAF, la Concacaf y la CONMEBOL dispondrán de tres lugares cada una, mientras que la OFC contará con uno y la UEFA tendrá seis. Los siete clubes confirmados hasta el momento son Arsenal, de Inglaterra; América, de México; Barcelona, de España; Gotham FC, de Estados Unidos; Naegohyang, de Corea; Corinthians, de Brasil, y Wuhan Jiangda, de China.

“En última instancia, la reciente experiencia de Estados Unidos en la organización de los principales torneos de la FIFA, combinado con el importante interés en el fútbol femenino allí, además de su infraestructura deportiva de élite, hicieron del país la opción sobresaliente”, sostuvo Sarai Bareman, la directora de fútbol femenino de la FIFA.

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El torneo se celebrará posterior a la Copa del Mundo de Brasil 2027

La decisión reúne dos objetivos del organismo: consolidar un torneo mundial para los clubes femeninos y sostener una política de equiparación de condiciones con el fútbol masculino. La nueva competencia llegará un año después del Mundial Femenino de Brasil 2027, cuya organización confirmó previamente que se celebrará del 24 de junio al 25 de julio.

Cada federación que participe en el Mundial Femenino de Brasil 2027 recibirá USD 2,5 millones, el mismo monto entregado a los equipos masculinos durante el Mundial de 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Las futbolistas dispondrán además de los mismos servicios que tuvieron los jugadores en aquella edición, según las medidas aprobadas por el Consejo de la FIFA.

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Si el torneo femenino deja excedentes económicos, la FIFA los distribuirá entre las federaciones participantes y reservará una parte para las jugadoras. La medida busca avanzar hacia condiciones equivalentes en las competiciones mundiales masculinas y femeninas, al tiempo que el organismo prepara el estreno del Mundial de Clubes femenino con Estados Unidos como anfitrión.

Siete clubes ya están clasificados a una competencia que todavía guarda varias incógnitas

La agenda internacional también incluirá la segunda edición de la Copa de Campeones Femenina, que concentrará sus partidos decisivos en el Nu Stadium, la sede del Inter Miami. El Club América Femenil jugará la primera semifinal contra el vencedor de la segunda ronda de la AFC, la CAF o la OFC el martes 26 de enero de 2027, mientras que Barcelona enfrentará al ganador de la CONMEBOL Libertadores Femenina al día siguiente. El partido por el tercer puesto y la final se jugarán el domingo 31 de enero de 2027 en una doble jornada.

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