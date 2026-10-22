Tecno

Presentan un robot guardaespaldas que se interpone ante un agresor armado para salvar vidas

Unitree Robotics afirma que el H2-X puede alcanzar una autonomía máxima aproximada de ocho horas

H2-X Kung Fu Legend Guardian - robot guardaespaldas - robot humanoide - tecnología - 22 de octubre
En una de las secuencias centrales del video, el H2-X se interpone entre una mujer y un supuesto agresor. (X/@UnitreeRobotics)
Guardar

Unitree Robotics presentó un robot humanoide diseñado para intervenir en situaciones de riesgo, incluso frente a un atacante armado con un cuchillo. El H2-X Kung Fu Legend Guardian ejecuta patadas, saltos acrobáticos y maniobras de rescate en un video promocional que generó repercusión en redes sociales por la combinación de fuerza, equilibrio y agilidad que exhibe la máquina.

Las imágenes muestran al robot saltando sobre vehículos, golpeando con movimientos de artes marciales y enfrentando escenarios simulados en los que debe proteger a una persona. La compañía busca mostrar con esta presentación cómo la robótica podría aportar a tareas de seguridad y respuesta ante emergencias.

PUBLICIDAD

Robot guardaespaldas protege a una persona de un atacante armado

En una de las secuencias centrales del video, el H2-X se interpone entre una mujer y un supuesto agresor que porta un cuchillo. La escena forma parte de un conjunto de demostraciones en las que el robot asume un rol de protección física directa.

H2-X Kung Fu Legend Guardian - robot guardaespaldas - robot humanoide - tecnología - 22 de octubre
El robot levanta la parte delantera de un automóvil para liberar a una persona representada por un muñeco. (X/@UnitreeRobotics)

En otra parte del material, el humanoide aparta a una persona del camino de un vehículo en movimiento. También participa en un rescate simulado: levanta la parte delantera de un automóvil para liberar a una persona representada por un muñeco, tras haber golpeado antes la carrocería del mismo vehículo hasta deformarla.

Estas secuencias son las que sustentan la denominación de “guardián” que la empresa atribuye al robot. La capacidad de interponerse físicamente ante una amenaza, apartar a alguien de un peligro inminente y ejecutar un rescate simulado componen el eje central de la presentación de la empresa en cuestión.

PUBLICIDAD

El video incluye además un salto desde una plataforma situada a unos cuatro metros de altura, una maniobra que refuerza la idea de un equipo con capacidad de desplazamiento ágil en entornos de emergencia, más allá de las tareas de protección frente a un agresor.

H2-X Kung Fu Legend Guardian - robot guardaespaldas - robot humanoide - tecnología - 22 de octubre
El H2-X Kung Fu Legend Guardian ejecuta patadas, saltos acrobáticos y maniobras de rescate. (X/@UnitreeRobotics)

Capacidades técnicas y autonomía del H2-X

La compañía afirma que el H2-X puede alcanzar una autonomía máxima aproximada de ocho horas. La compañía no ha publicado, sin embargo, suficientes detalles técnicos para determinar cuánto tiempo podría sostener actividades físicas exigentes, como saltar, golpear o levantar objetos pesados.

Tampoco existe confirmación sobre el modo de operación con el que se grabaron las secuencias del video. No está establecido si las acciones se ejecutaron de manera autónoma, mediante control remoto o a través de movimientos previamente programados.

Esta falta de precisión técnica deja abierta una pregunta central sobre el alcance real de la máquina: qué tan preparado está el H2-X para actuar sin intervención humana en una situación de riesgo genuina, frente a lo que ocurre en una demostración controlada y grabada con fines promocionales.

H2-X Kung Fu Legend Guardian - robot guardaespaldas - robot humanoide - tecnología - 22 de octubre
El H2-X constituye, por ahora, una muestra del avance de la robótica aplicada a la seguridad. (X/@UnitreeRobotics)

Precio, comercialización y futuro de los robots humanoides de seguridad

Unitree Robotics no ha anunciado un precio ni una fecha de comercialización para el H2-X Kung Fu Legend Guardian. La empresa tampoco ha confirmado que planee ofrecerlo como guardaespaldas personal para el público general.

La presentación sí apunta a una posible dirección en el desarrollo de robots humanoides: máquinas que, además de desplazarse y manipular objetos, puedan intervenir físicamente en tareas complejas de protección y rescate.

El desafío pendiente consiste en convertir estas demostraciones en sistemas seguros y fiables para situaciones reales, donde una decisión equivocada podría poner en peligro a las personas involucradas. El H2-X constituye, por ahora, una muestra del avance de la robótica aplicada a la seguridad, aunque persisten dudas sobre sus capacidades prácticas y su eventual uso cotidiano.

Cabe señalar que un robot humanoide es una máquina diseñada con una estructura física similar a la del cuerpo humano —generalmente con cabeza, torso, dos brazos y dos piernas— que busca replicar nuestros movimientos, flexibilidad e interacción con el entorno.

Temas Relacionados

RobotRobot guardaespaldasRobot humanoideH2-XLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los 7 juegos que abandonarán PS Plus Extra y Premium en noviembre de 2026

El servicio de suscripción renovará su catálogo el 17 de noviembre con la salida de siete títulos, entre ellos GTA V y Red Dead Redemption 2

Cuáles son los 7 juegos que abandonarán PS Plus Extra y Premium en noviembre de 2026

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

eBay suprimirá aproximadamente mil puestos laborales mientras concentra inversiones en moda usada, artículos de lujo autenticados, coleccionables y productos reacondicionados

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

Cómo funciona PHP, qué es y por qué un fallo en su sistema pone en riesgo la seguridad de miles de páginas web

Las vulnerabilidades en PHP llevaron a organismos internacionales a recomendar actualizaciones urgentes para proteger servidores y datos confidenciales

Cómo funciona PHP, qué es y por qué un fallo en su sistema pone en riesgo la seguridad de miles de páginas web

Microsoft reduce el trabajo remoto en Xbox con la exigencia de cuatro días presenciales

La disposición no alcanza a todo el personal de Xbox en el mundo. Su aplicación queda restringida a un segmento puntual de trabajadores

Microsoft reduce el trabajo remoto en Xbox con la exigencia de cuatro días presenciales

De baterías a materiales del futuro: el MIT creó una IA que podría identificar compuestos prometedores

El sistema, entrenado para interpretar estructuras cristalinas en tres dimensiones, señaló materiales ya reconocidos como candidatos sólidos para electrolitos de baterías de litio en estado sólido. Cómo funciona

De baterías a materiales del futuro: el MIT creó una IA que podría identificar compuestos prometedores

DEPORTES

La FIFA confirmó la sede del Mundial de Clubes Femenino: la suma que recibirá cada federación

La FIFA confirmó la sede del Mundial de Clubes Femenino: la suma que recibirá cada federación

Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados en la causa por abuso en Independiente: cumplía prisión domiciliaria

El gesto de Antonela Roccuzzo con un niño en medio de la revolución que generó Messi en España: “Qué pareja con clase”

Daniel Osvaldo recibió el alta médica tras casi un mes internado: la canción especial que eligió para comunicarlo

La sentencia de Esteban Ocon cuando le preguntaron por la joya de Ferrari que lo dejará sin lugar en la Fórmula 1

TELESHOW

La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

Lorna sufrió una crisis en Cuestión de Peso: “Ya lo probé y me hizo muy mal”

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su último show en River Plate: “Me la jugué”

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

Anita B Queen, la telonera argentina de ascendencia coreana de BTS, explicó el fenómeno que desató el grupo

INFOBAE AMÉRICA

iCAUR explora el futuro de la movilidad robótica y tecnologías de conducción autónoma

iCAUR explora el futuro de la movilidad robótica y tecnologías de conducción autónoma

Cuáles son los rasgos más confiables para los peritos forenses al identificar un rostro y qué lugar ocupa la IA

Una reforma obstaculiza que cientos de graduados de Derecho en Panamá obtengan su idoneidad

Educación de Honduras plantea extender la jornada en escuelas en 2027

Más de 300 prófugos se entregaron voluntariamente a la Policía Nacional dominicana en los últimos meses