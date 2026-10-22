Presentan un robot guardaespaldas que se interpone ante un agresor armado para salvar vidas

En una de las secuencias centrales del video, el H2-X se interpone entre una mujer y un supuesto agresor. (X/@UnitreeRobotics)

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Unitree Robotics presentó un robot humanoide diseñado para intervenir en situaciones de riesgo, incluso frente a un atacante armado con un cuchillo. El H2-X Kung Fu Legend Guardian ejecuta patadas, saltos acrobáticos y maniobras de rescate en un video promocional que generó repercusión en redes sociales por la combinación de fuerza, equilibrio y agilidad que exhibe la máquina.

Las imágenes muestran al robot saltando sobre vehículos, golpeando con movimientos de artes marciales y enfrentando escenarios simulados en los que debe proteger a una persona. La compañía busca mostrar con esta presentación cómo la robótica podría aportar a tareas de seguridad y respuesta ante emergencias.

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Robot guardaespaldas protege a una persona de un atacante armado

En una de las secuencias centrales del video, el H2-X se interpone entre una mujer y un supuesto agresor que porta un cuchillo. La escena forma parte de un conjunto de demostraciones en las que el robot asume un rol de protección física directa.

El robot levanta la parte delantera de un automóvil para liberar a una persona representada por un muñeco. (X/@UnitreeRobotics)

En otra parte del material, el humanoide aparta a una persona del camino de un vehículo en movimiento. También participa en un rescate simulado: levanta la parte delantera de un automóvil para liberar a una persona representada por un muñeco, tras haber golpeado antes la carrocería del mismo vehículo hasta deformarla.

Estas secuencias son las que sustentan la denominación de “guardián” que la empresa atribuye al robot. La capacidad de interponerse físicamente ante una amenaza, apartar a alguien de un peligro inminente y ejecutar un rescate simulado componen el eje central de la presentación de la empresa en cuestión.

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El video incluye además un salto desde una plataforma situada a unos cuatro metros de altura, una maniobra que refuerza la idea de un equipo con capacidad de desplazamiento ágil en entornos de emergencia, más allá de las tareas de protección frente a un agresor.

El H2-X Kung Fu Legend Guardian ejecuta patadas, saltos acrobáticos y maniobras de rescate. (X/@UnitreeRobotics)

Capacidades técnicas y autonomía del H2-X

La compañía afirma que el H2-X puede alcanzar una autonomía máxima aproximada de ocho horas. La compañía no ha publicado, sin embargo, suficientes detalles técnicos para determinar cuánto tiempo podría sostener actividades físicas exigentes, como saltar, golpear o levantar objetos pesados.

Tampoco existe confirmación sobre el modo de operación con el que se grabaron las secuencias del video. No está establecido si las acciones se ejecutaron de manera autónoma, mediante control remoto o a través de movimientos previamente programados.

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Esta falta de precisión técnica deja abierta una pregunta central sobre el alcance real de la máquina: qué tan preparado está el H2-X para actuar sin intervención humana en una situación de riesgo genuina, frente a lo que ocurre en una demostración controlada y grabada con fines promocionales.

El H2-X constituye, por ahora, una muestra del avance de la robótica aplicada a la seguridad. (X/@UnitreeRobotics)

Precio, comercialización y futuro de los robots humanoides de seguridad

Unitree Robotics no ha anunciado un precio ni una fecha de comercialización para el H2-X Kung Fu Legend Guardian. La empresa tampoco ha confirmado que planee ofrecerlo como guardaespaldas personal para el público general.

La presentación sí apunta a una posible dirección en el desarrollo de robots humanoides: máquinas que, además de desplazarse y manipular objetos, puedan intervenir físicamente en tareas complejas de protección y rescate.

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El desafío pendiente consiste en convertir estas demostraciones en sistemas seguros y fiables para situaciones reales, donde una decisión equivocada podría poner en peligro a las personas involucradas. El H2-X constituye, por ahora, una muestra del avance de la robótica aplicada a la seguridad, aunque persisten dudas sobre sus capacidades prácticas y su eventual uso cotidiano.

Cabe señalar que un robot humanoide es una máquina diseñada con una estructura física similar a la del cuerpo humano —generalmente con cabeza, torso, dos brazos y dos piernas— que busca replicar nuestros movimientos, flexibilidad e interacción con el entorno.