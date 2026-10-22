Costa Rica

Brote de salmonella en hospital privado de Costa Rica deja 66 casos sospechosos y dos personas hospitalizadas

El Ministerio de Salud investiga el origen de una posible contaminación alimentaria que afecta a trabajadores del Hospital CIMA, en Escazú. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de la bacteria en dos pacientes

Bacterias de color rosado con forma de cápsula y múltiples filamentos delgados sobre una superficie celular rugosa de tono azulado.
Las autoridades sanitarias registran 66 casos sospechosos, dos confirmados por laboratorio y dos personas hospitalizadas como parte de la investigación epidemiológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud de Costa Rica mantiene activa una investigación epidemiológica por un brote de salmonella que afecta a trabajadores del Hospital CIMA, un centro médico privado ubicado en Escazú, San José, donde se han identificado 66 casos sospechosos, dos confirmados por laboratorio y dos personas hospitalizadas.

Según informó la institución, los casos estarían relacionados preliminarmente con una enfermedad transmitida por alimentos, aunque las autoridades todavía trabajan para determinar el origen de la exposición y establecer el mecanismo mediante el cual se produjo el contagio.

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El Ministerio confirmó que, hasta el momento, no se registran fallecimientos asociados con este evento sanitario.

La alerta fue recibida el pasado 16 de octubre de 2026, fecha en la que las autoridades activaron los procedimientos de vigilancia y respuesta ante brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y agua.

Desde entonces, los equipos sanitarios desarrollan análisis epidemiológicos y microbiológicos para identificar posibles factores comunes entre los trabajadores afectados.

Dos pacientes hospitalizados y síntomas gastrointestinales

Los casos identificados presentan principalmente síntomas relacionados con alteraciones del sistema digestivo.

Entre las manifestaciones reportadas se encuentran diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sensación febril y malestar general.

Los análisis efectuados permitieron detectar la presencia de Salmonella spp., denominación utilizada para identificar bacterias del género Salmonella, responsables de infecciones gastrointestinales que pueden transmitirse mediante el consumo de alimentos o agua contaminados.

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De acuerdo con la información oficial, dos casos fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio, mientras que los restantes permanecen clasificados como sospechosos.

Asimismo, dos personas requirieron hospitalización, aunque el Ministerio no detalló su condición clínica ni precisó si continúan internadas.

La institución tampoco informó cuántos trabajadores fueron evaluados en total o cuáles áreas del hospital registraron los casos.

El Ministerio de Salud de Costa Rica investiga un brote de Salmonella spp. que afecta a trabajadores del Hospital CIMA, ubicado en Escazú, San José.
El Ministerio de Salud de Costa Rica investiga un brote de Salmonella spp. que afecta a trabajadores del Hospital CIMA, ubicado en Escazú, San José.

Autoridades investigan posible fuente de contaminación

Uno de los principales objetivos de la investigación consiste en determinar si los trabajadores afectados estuvieron expuestos a una fuente común de contaminación.

El director general de Salud, Christian Valverde, explicó que los equipos técnicos continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del brote.

“Mantenemos el análisis de la información epidemiológica y de laboratorio para identificar el factor de exposición común y determinar el posible mecanismo de transmisión”, manifestó el funcionario.

Valverde destacó que los estudios permitirán orientar las actuaciones sanitarias que correspondan según los resultados obtenidos.

“Estas acciones son fundamentales para avanzar en la investigación y esclarecer el origen del brote”, agregó.

Por el momento, las autoridades no han identificado públicamente un alimento específico como responsable, ni han confirmado dónde ocurrió la posible contaminación.

Tampoco se ha establecido si todos los trabajadores afectados consumieron alimentos provenientes de una misma fuente.

¿Qué es la salmonella y cómo se transmite?

La salmonelosis es una infección causada por bacterias del género Salmonella, que generalmente ingresan al organismo mediante la ingestión de alimentos contaminados.

Entre los productos que pueden estar asociados con su transmisión se encuentran huevos, carnes insuficientemente cocinadas, lácteos no pasteurizados y alimentos contaminados durante su manipulación.

La enfermedad puede provocar diarrea, fiebre, cólicos abdominales y vómitos. Aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, ciertos pacientes pueden desarrollar cuadros de deshidratación o infecciones graves que requieren atención hospitalaria.

Las medidas de prevención incluyen lavarse correctamente las manos, cocinar bien los alimentos, evitar la contaminación cruzada y mantener condiciones adecuadas de refrigeración.

Torso de una persona con jersey beige que coloca la mano sobre su abdomen dentro de una habitación clara
Entre los principales síntomas reportados por los trabajadores afectados se encuentran diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sensación febril y malestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ministerio de Salud mantiene vigilancia sobre el brote

El Ministerio de Salud aseguró que continuará dando seguimiento a los casos identificados en el Hospital CIMA y que comunicará nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.

Las autoridades buscan determinar el origen del brote y definir las medidas sanitarias correspondientes para prevenir nuevas exposiciones.

Hasta ahora, la información oficial establece que los afectados son trabajadores del centro médico, sin reportar casos entre pacientes hospitalizados o personas que acudieron a recibir atención.

La investigación permanece abierta y sus conclusiones dependerán de los resultados de los análisis epidemiológicos y de laboratorio que continúan en desarrollo.

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