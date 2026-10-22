República Dominicana mantiene más de 10 mil militares en la frontera ante la operación para encontrar a cuatro salvadoreños en Haití

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el Estado dominicano reforzó la vigilancia en casi 300 kilómetros de línea limítrofe. (Cortesía: RNN)

Guardar

El Gobierno de República Dominicana aseguró, este jueves, que mantiene desplegados más de 10 mil efectivos militares en la frontera con Haití, mientras una operación de la Fuerza de Represión de Pandillas busca localizar a cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las cercanías de Puerto Príncipe.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvo que han reforzado durante los últimos años el control de los casi 300 kilómetros de línea limítrofe. También afirmó que el Ejecutivo dispondrá de recursos adicionales si la evolución de la crisis haitiana lo requiere.

PUBLICIDAD

Paliza indicó que la situación en Haití mantiene la atención de los organismos de seguridad dominicanos, aunque descartó que los enfrentamientos registrados del otro lado de la frontera hayan generado, hasta el momento, incidentes en territorio nacional.

Las autoridades dominicanas descartaron incidentes que comprometan la seguridad nacional a causa del conflicto en Haití. (REUTERS/Erika Santelices)

“Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad”, afirmó.

El funcionario sostuvo que Dominicana enfatizó que no ha registrado hechos que comprometan la seguridad del Estado como consecuencia directa de la crisis haitiana.

La operación se desarrolla a unos 45 kilómetros de Jimaní

La alerta fronteriza coincide con una operación por aire y tierra contra las pandillas haitianas, iniciada luego de la desaparición de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas ONU.

PUBLICIDAD

Los individuos desaparecieron el domingo 18 de octubre después de que hombres armados atacaran con explosivos el vehículo blindado en el que viajaban en la zona de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Lograron salir del vehículo, que se incendió durante la emboscada, pero desde entonces no se conoció su paradero.

Hombres armados atacaron con explosivos un vehículo blindado en Croix-des-Bouquets antes de la desaparición de los especialistas salvadoreños. (REUTERS/Patrice Noel)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este miércoles que los cuatro hombres permanecen en poder de pandillas haitianas y anunció el inicio de una operación militar para rescatarlos. El mandatario precisó que se trata de técnicos de aviación, cuya labor dentro de la misión incluye evacuaciones médicas y apoyo aéreo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte de Noticias RNN, la ofensiva se concentra en zonas próximas a la Ruta Nacional 8, un corredor que comunica áreas de Puerto Príncipe con puntos del sur y el este haitiano. Unos 45 kilómetros del paso fronterizo de Jimaní, en la provincia de Independencia.

La evolución de la operación para encontrar a los cuatro salvadoreños, sin embargo, mantiene la atención sobre una zona donde las pandillas conservan capacidad para atacar a fuerzas internacionales.

Transporte dominicano limita el ingreso de camioneros a Haití

La escalada de violencia llevó a la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) a recomendar que los camioneros del país no ingresen a territorio haitiano. La entidad planteó que las mercancías sean entregadas en la frontera para que transportistas haitianos las trasladen hasta su destino final.

PUBLICIDAD

La medida busca reducir la exposición de conductores dominicanos ante posibles ataques en las rutas comerciales del país vecino. El comercio bilateral y el transporte de bienes son actividades sensibles en la zona fronteriza, donde los controles de seguridad se mantienen bajo vigilancia permanente.