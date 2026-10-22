República Dominicana

República Dominicana mantiene más de 10 mil militares en la frontera ante la operación para encontrar a cuatro salvadoreños en Haití

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que los enfrentamientos del otro lado de la línea limítrofe no provocaron incidentes en República Dominicana, aunque advirtió que dispondrán de recursos adicionales si la crisis haitiana lo exige

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el Estado dominicano reforzó la vigilancia en casi 300 kilómetros de línea limítrofe. (Cortesía: RNN)
Guardar

El Gobierno de República Dominicana aseguró, este jueves, que mantiene desplegados más de 10 mil efectivos militares en la frontera con Haití, mientras una operación de la Fuerza de Represión de Pandillas busca localizar a cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las cercanías de Puerto Príncipe.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvo que han reforzado durante los últimos años el control de los casi 300 kilómetros de línea limítrofe. También afirmó que el Ejecutivo dispondrá de recursos adicionales si la evolución de la crisis haitiana lo requiere.

PUBLICIDAD

Paliza indicó que la situación en Haití mantiene la atención de los organismos de seguridad dominicanos, aunque descartó que los enfrentamientos registrados del otro lado de la frontera hayan generado, hasta el momento, incidentes en territorio nacional.

Las autoridades dominicanas descartaron incidentes que comprometan la seguridad nacional a causa del conflicto en Haití. (REUTERS/Erika Santelices)
Las autoridades dominicanas descartaron incidentes que comprometan la seguridad nacional a causa del conflicto en Haití. (REUTERS/Erika Santelices)

Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad”, afirmó.

El funcionario sostuvo que Dominicana enfatizó que no ha registrado hechos que comprometan la seguridad del Estado como consecuencia directa de la crisis haitiana.

La operación se desarrolla a unos 45 kilómetros de Jimaní

La alerta fronteriza coincide con una operación por aire y tierra contra las pandillas haitianas, iniciada luego de la desaparición de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas ONU.

PUBLICIDAD

Los individuos desaparecieron el domingo 18 de octubre después de que hombres armados atacaran con explosivos el vehículo blindado en el que viajaban en la zona de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Lograron salir del vehículo, que se incendió durante la emboscada, pero desde entonces no se conoció su paradero.

Hombres armados atacaron con explosivos un vehículo blindado en Croix-des-Bouquets antes de la desaparición de los especialistas salvadoreños. (REUTERS/Patrice Noel)
Hombres armados atacaron con explosivos un vehículo blindado en Croix-des-Bouquets antes de la desaparición de los especialistas salvadoreños. (REUTERS/Patrice Noel)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este miércoles que los cuatro hombres permanecen en poder de pandillas haitianas y anunció el inicio de una operación militar para rescatarlos. El mandatario precisó que se trata de técnicos de aviación, cuya labor dentro de la misión incluye evacuaciones médicas y apoyo aéreo.

De acuerdo con el reporte de Noticias RNN, la ofensiva se concentra en zonas próximas a la Ruta Nacional 8, un corredor que comunica áreas de Puerto Príncipe con puntos del sur y el este haitiano. Unos 45 kilómetros del paso fronterizo de Jimaní, en la provincia de Independencia.

La evolución de la operación para encontrar a los cuatro salvadoreños, sin embargo, mantiene la atención sobre una zona donde las pandillas conservan capacidad para atacar a fuerzas internacionales.

Transporte dominicano limita el ingreso de camioneros a Haití

La escalada de violencia llevó a la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) a recomendar que los camioneros del país no ingresen a territorio haitiano. La entidad planteó que las mercancías sean entregadas en la frontera para que transportistas haitianos las trasladen hasta su destino final.

La medida busca reducir la exposición de conductores dominicanos ante posibles ataques en las rutas comerciales del país vecino. El comercio bilateral y el transporte de bienes son actividades sensibles en la zona fronteriza, donde los controles de seguridad se mantienen bajo vigilancia permanente.

Temas Relacionados

HaitíRepública DominicanaPandillasSeguridad fronterizaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades dominicanas amplían a 22 provincias la alerta verde por lluvias previstas hasta el sábado

Diversos organismos de respuesta coordinaron medidas preventivas en zonas vulnerables, mientras el pronóstico prevé precipitaciones moderadas a fuertes desde el jueves

Autoridades dominicanas amplían a 22 provincias la alerta verde por lluvias previstas hasta el sábado

Jennifer González y la red de matrimonios falsos en Massachusetts: 20 enlaces simulados, una década de fraude y millones invertidos en República Dominicana

Una ciudadana estadounidense de origen dominicano habría cobrado hasta USD 40,000 por ceremonia para regularizar inmigrantes. Las ganancias no quedaron en Estados Unidos: fueron a parar a propiedades y negocios en otro país

Jennifer González y la red de matrimonios falsos en Massachusetts: 20 enlaces simulados, una década de fraude y millones invertidos en República Dominicana

La apuesta de República Dominicana en París que va más allá de las playas y el ron para seducir a Francia

Un proyecto hotelero masivo, residencias artísticas con estipendio y una exposición pictórica en la capital francesa. Santo Domingo busca redefinir lo que el mundo sabe de su identidad

La apuesta de República Dominicana en París que va más allá de las playas y el ron para seducir a Francia

Dominicanos salieron a las calles para pedir mejoras en los servicios básicos del Cibao

Las movilizaciones se registraron en Salcedo y San Francisco de Macorís, donde organizaciones comunitarias solicitaron respuestas por obras viales, saneamiento, agua potable y el servicio eléctrico

Dominicanos salieron a las calles para pedir mejoras en los servicios básicos del Cibao

Abaten a tiros en República Dominicana a criminal buscado por las muertes de un sargento policial y un oficial retirado

El sospechoso murió durante un intercambio de disparos con agentes de la Dirección Central de Investigación en San Juan. La Policía lo vinculaba con el asesinato de un suboficial fuera de servicio en Santo Domingo Norte y con la muerte de un militar retirado en Villa Mella

Abaten a tiros en República Dominicana a criminal buscado por las muertes de un sargento policial y un oficial retirado

TECNO

El ejecutivo que ayudó a traer de vuelta a Steve Jobs a Apple llega a Buenos Aires con un festival de cine hecho con IA

El ejecutivo que ayudó a traer de vuelta a Steve Jobs a Apple llega a Buenos Aires con un festival de cine hecho con IA

California exige revisión humana obligatoria antes de cualquier despido por IA a partir de 2027

Esta nueva tecnología atrapa polvo de los frenos de autos y elimina hasta el 99% de contaminación del aire

Presentan un robot guardaespaldas que se interpone ante un agresor armado para salvar vidas

Cuáles son los 7 juegos que abandonarán PS Plus Extra y Premium en noviembre de 2026

ENTRETENIMIENTO

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

Kim Kardashian deja pistas sobre Lewis Hamilton en ‘The Kardashians’: “Estoy muy, muy feliz”

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

¿Madre e hija en los Oscar? Samantha Morton y Esmé Creed-Miles podrían competir en la categoría de mejores actrices de reparto

MUNDO

Macron busca prohibir o limitar las protestas en Francia tras los disturbios: “La prioridad es volver a la calma”

Macron busca prohibir o limitar las protestas en Francia tras los disturbios: “La prioridad es volver a la calma”

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones: “Tenemos buenas reservas”

El precio del Brent subió un 4% y alcanzó su mayor precio desde mayo por la escalada en Medio Oriente

Canadá y Turquía abrieron las conversaciones sobre un tratado de libre comercio

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet: al menos 16 muertos y más de 30 heridos