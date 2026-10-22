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El gesto de Antonela Roccuzzo con un niño en medio de la revolución que generó Messi en España: “Qué pareja con clase”

La esposa del futbolista hizo una seña a la seguridad en Oviedo para que un pequeño fanático pudiera acercarse y terminó con la firma de Lionel en sus botines

En medio del operativo de seguridad en Oviedo, la esposa del rosarino notó a un fanático que no lograba avanzar y pidió que lo dejaran pasar hacia el futbolista para que pudiera cumplir su sueño

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Lionel Messi llegó este jueves a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una visita que desató la euforia entre los cientos de simpatizantes que lo esperaban a las puertas del Hotel de la Reconquista. En ese contexto, Antonela Roccuzzo protagonizó un gesto que se viralizó en las redes sociales.

Entre los cientos de fanáticos que esperaban a Lionel Messi a las puertas del Hotel de la Reconquista en Oviedo, un nene intentó acercarse para pedirle un autógrafo y la seguridad se lo impidió. Fue Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, quien advirtió la escena e hizo una seña a los efectivos para que lo dejaran pasar. El capitán de la selección argentina terminó por firmarle los botines al niño, en medio del recibimiento multitudinario que ambos recibieron en la capital asturiana la víspera de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

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El episodio ocurrió cuando Messi salía del hotel rumbo al Palacio de los Deportes de Oviedo, donde horas después protagonizaría un encuentro con la comunidad educativa. El operativo policial, reforzado por la Guardia Civil, mantenía a los asistentes detrás de vallas y cordones, una medida que ya había generado frustración horas antes, cuando el futbolista aterrizó en el aeropuerto de Asturias y apenas pudo cruzar palabras con el público que lo esperaba desde temprano.

El niño que buscaba la firma quedó contenido por el personal de seguridad, que no lo dejaba avanzar hacia el jugador. Roccuzzo, que acompañó a Messi en todo momento durante el viaje, notó la situación y gesticuló para que los efectivos permitieran el acercamiento. El video se volvió viral y el dato fue reportado incluso por el medio deportivo ruso Sports.ru, que detalló que el delantero del Inter Miami terminó por firmarle los botines al pequeño fanático.

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La esposa de Lionel Messi les pidió a la seguridad que dejaran pasar a un joven fanático de La Pulga. Esto se dio en el marco de los Premios Princesa de Asturias que recibió el futbolista argentino

“Qué pareja con clase”, “Antonella es digna de Messi, y Messi es digno de Antonella, hacen todo bien los dos”, “Gracias a Dios! Gran esposa y mamá! Cómo los quiero a los dos!”, “Detrás de cada gran hombre hay una mujer aún mejor”, “Que lindo detalle. Gracias por recibir al niño y autorizar su ingreso Antonella” y qué dúo hermoso son”, fueron algunos de las decenas de comentarios que generó este gesto de Roccuzzo.

Esta actitud de la esposa de Messi se sumó a una serie de episodios similares registrados durante la jornada. El futbolista, de 39 años, rompió el protocolo previsto por la seguridad en más de una ocasión para acercarse a los simpatizantes que lo aguardaban. Firmó camisetas, posó para fotografías y saludó a decenas de niños, varios de los cuales vestían la camiseta de la selección argentina.

Entre las historias que circularon tras el paso de la pareja por el hotel se destacó la de Mateo Menéndez Lorences, un chico de 11 años oriundo de Oviedo que corrió hacia el futbolista por indicación de su madre y logró que le firmara una camiseta. También trascendió el caso de Joaquín, un nene argentino radicado en Asturias desde hace tres años, que se ausentó de la escuela para esperar al ídolo y consiguió su rúbrica entre lágrimas.

El futbolista Lionel Messi, vestido con traje oscuro, desciende por unas escalinatas y cruza la calle acompañado por personal de seguridad para acercarse a un grupo de aficionados congregados detrás de vallas en Oviedo

Messi y Roccuzzo llegaron a Oviedo la mañana del jueves 22 de octubre para que el rosarino reciba el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, distinción que le será entregada este viernes por la princesa Leonor en el Teatro Clara Campoamor. La pareja fue recibida con una banda de gaitas asturianas en la puerta del hotel, un ritual habitual para los galardonados del certamen.

Tras la ceremonia de entrega, prevista para las 18:30 horas, el futbolista tomará un vuelo hacia Nueva York a las 23:30 para reincorporarse al plantel del Inter Miami de cara a su próximo compromiso en la MLS.

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