Tecno

Ver gratis Barcelona vs PSG en Fútbol Libre o Roja Directa aumenta el robo de contraseñas y malware

Las transmisiones ilegales de partidos de de la UEFA Champions League pueden conducir a aplicaciones que bloquean archivos y obtienen permisos para leer mensajes de texto

Composición con Ousmane Dembélé a la izquierda y Lamine Yamal junto a Raphinha a la derecha, con logotipos circulares de fútbol y Roja Directa TV
La jornada de hoy enfrenta a varios favoritos para ganar el Balón de Oro, un hecho que puede ser aprovechado por páginas ilegales para atraer más usuarios. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Buscar partidos gratis de la UEFA Champions League como Barcelona vs PSG en Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer contraseñas, datos personales y dispositivos a malware.

Según las advertencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), el riesgo no se limita a la calidad de la transmisión ni a la publicidad invasiva. Algunas páginas inducen a instalar archivos fuera de las tiendas oficiales o a conceder permisos que no guardan relación con la reproducción de un partido.

PUBLICIDAD

De qué manera una app pirata puede robar las contraseñas

Una aplicación maliciosa puede incorporar un keylogger, una herramienta que registra las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. Con ese mecanismo, extraños podrían capturar usuarios, contraseñas, números de tarjetas y otros datos que se introduzcan desde el teléfono.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las contraseñas quedan expuestas cuando se instalan aplicaciones piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robo de credenciales no siempre requiere un correo falso o una web que imite a un banco. Si el programa tiene permisos excesivos o capacidad para supervisar la actividad del dispositivo, puede recolectar información mientras el usuario inicia sesión en redes sociales, servicios de correo o plataformas financieras.

Pese a que los códigos de verificación por mensaje de texto añaden una capa de seguridad en operaciones bancarias y accesos a cuentas, una aplicación con permiso para leer SMS puede visualizar esos códigos y permitir que un extraño confirme transacciones o modifique credenciales.

PUBLICIDAD

Por esta razón, antes de instalar una aplicación, conviene revisar cada permiso solicitado. Una herramienta para ver una transmisión no debería requerir acceso a contactos, cámara, ubicación, mensajes o llamadas.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Un virus puede secuestrar archivos y solicitar pagos por un falso rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede un malware bloquear fotos y archivos personales y financieros

Una de las amenazas es el ransomware, un programa que cifra o bloquea archivos del dispositivo. La víctima puede descubrir que no tiene acceso a fotos, documentos o videos y recibir un mensaje que exige un pago a cambio de una supuesta recuperación.

El pago no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles. Por ese motivo, Incibe sugiere realizar copias de seguridad periódicas en un servicio de almacenamiento en la nube o en una unidad externa. Esa medida permite conservar una alternativa ante una infección, un robo o una falla del dispositivo.

Qué pasa cuando una página pide instalar una app para ver el partido sin costo

Las plataformas streaming no autorizadas pueden mostrar mensajes que prometen habilitar el video mediante una aplicación, una extensión o un archivo de instalación. Ese contenido puede ocultar un programa malicioso capaz de alterar el funcionamiento del teléfono, la tableta o la computadora.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Hay que instalar aplicaciones exclusivamente de Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Incibe advierte que muchas aplicaciones de este tipo circulan a través de repositorios no oficiales, enlaces directos y sitios con descargas de contenido gratuito. A diferencia de Google Play y App Store, esas vías no cuentan con los mismos controles previos para detectar comportamientos fraudulentos o software dañino.

Por qué aparecen muchos anuncios y el celular se vuelve más lento

La aparición de publicidad constante, redirecciones a páginas desconocidas y un funcionamiento más lento pueden ser indicios de una aplicación intrusiva. Algunos programas aprovechan el dispositivo para mostrar anuncios, aumentar visitas a sitios externos o recopilar datos sobre la actividad del usuario.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Las ventanas emergentes es una constante en los portales fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema puede comenzar con una ventana que simula un reproductor, un botón de “ver ahora” o una alerta que pide actualizar una aplicación. Los enlaces sospechosos y las descargas directas deben evitarse, en especial cuando proceden de una web que ofrece gratuitamente una transmisión que requiere derechos de emisión.

Qué pautas ayudan a reducir riesgos

La medida principal es descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales y comprobar quién es el desarrollador. Al mismo tiempo, se debe leer valoraciones, revisar comentarios de usuarios y desconfiar de nombres, logos o descripciones que intenten imitar a servicios conocidos.

Asimismo, mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y la solución de seguridad reduce la exposición a vulnerabilidades ya identificadas. Un antivirus actualizado puede detectar archivos dañinos, aunque no sustituye la precaución frente a enlaces y descargas.

Temas Relacionados

BarcelonaPSGBarcelona vs PSGFútbol LibreRoja DirectaUEFA Champions LeaguePartidosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gemini de Google logra terminar Minecraft después de 27 horas y sin ayuda humana

Cuatro agentes asumieron roles diferenciados de forma autónoma para recolectar suministros, fabricar herramientas y explorar

Gemini de Google logra terminar Minecraft después de 27 horas y sin ayuda humana

Imágenes de la Pantera Rosa protestando en París no son reales, fueron hechas con IA

La agencia EFE detectó errores en el escudo policial y cambios en el diseño del bigote del disfraz entre distintos fotogramas

Imágenes de la Pantera Rosa protestando en París no son reales, fueron hechas con IA

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Dragon Ball Super: Beerus

Gemini permite crear imágenes en segundos sin descargar aplicaciones peligrosas. Solo es necesario subir al chat referencias visuales y un prompt detallado

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Dragon Ball Super: Beerus

WhatsApp quiere que los stickers tengan audio: así se podrá agregar una grabación

La herramienta que permite incorporar audios de hasta diez segundos a los stickers dentro de las conversaciones

WhatsApp quiere que los stickers tengan audio: así se podrá agregar una grabación

Cómo instalar Windows 11 sin conexión a internet y sin usar una cuenta Microsoft

La instalación habitual exige conexión y una cuenta en línea, pero un USB preparado con Rufus permite configurar Windows 11 con un usuario local

Cómo instalar Windows 11 sin conexión a internet y sin usar una cuenta Microsoft

DEPORTES

El descenso de categorías sin fin que podría ser “el peor escenario posible” para el Manchester City si lo declaran culpable de las infracciones en la Premier League

El descenso de categorías sin fin que podría ser “el peor escenario posible” para el Manchester City si lo declaran culpable de las infracciones en la Premier League

Impactante revelación del ex jefe de Red Bull sobre las presiones para beneficiar a Max Verstappen dentro del equipo: “Fue muy claro el mensaje”

La FIFA sancionó al entrenador y a una figura de la selección de Egipto por sus declaraciones tras perder con Argentina en el Mundial

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

TELESHOW

Murió Benito Di Paula, el pianista que convirtió un samba en un himno: del carnaval carioca a las canchas de fútbol

Murió Benito Di Paula, el pianista que convirtió un samba en un himno: del carnaval carioca a las canchas de fútbol

Murió Antonio Grimau: cómo fue la llamada que hizo la semana pasada para renunciar a una obra de teatro y alertó sobre su salud

La tristeza de Germán Kraus tras la muerte de Antonio Grimau: “Es duro entender que estamos en la última vuelta”

Continúa la polémica por la actuación de Maru Botana al probar los platos en Masterchef: “Esta vez simuló y no lo comió”

Antonio Grimau: el hombre que se refugió en la actuación para soportar las tristezas más profundas

INFOBAE AMÉRICA

El sorprendente “sistema inmunitario” que las abejas construyen dentro de sus colmenas

El sorprendente “sistema inmunitario” que las abejas construyen dentro de sus colmenas

Guatemala conmemora los 82 años de la Revolución de 1944 este martes

La inteligencia artificial descifra 100.000 páginas manuscritas y revela dos siglos de comercio marítimo británico

El ómnibus de Industriales sufre daños tras un accidente durante el viaje del equipo a Pinar del Río

Imágenes de la Pantera Rosa protestando en París no son reales, fueron hechas con IA