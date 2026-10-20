Ver gratis Barcelona vs PSG en Fútbol Libre o Roja Directa aumenta el robo de contraseñas y malware

La jornada de hoy enfrenta a varios favoritos para ganar el Balón de Oro, un hecho que puede ser aprovechado por páginas ilegales para atraer más usuarios. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Buscar partidos gratis de la UEFA Champions League como Barcelona vs PSG en Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer contraseñas, datos personales y dispositivos a malware.

Según las advertencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), el riesgo no se limita a la calidad de la transmisión ni a la publicidad invasiva. Algunas páginas inducen a instalar archivos fuera de las tiendas oficiales o a conceder permisos que no guardan relación con la reproducción de un partido.

PUBLICIDAD

De qué manera una app pirata puede robar las contraseñas

Una aplicación maliciosa puede incorporar un keylogger, una herramienta que registra las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. Con ese mecanismo, extraños podrían capturar usuarios, contraseñas, números de tarjetas y otros datos que se introduzcan desde el teléfono.

Las contraseñas quedan expuestas cuando se instalan aplicaciones piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robo de credenciales no siempre requiere un correo falso o una web que imite a un banco. Si el programa tiene permisos excesivos o capacidad para supervisar la actividad del dispositivo, puede recolectar información mientras el usuario inicia sesión en redes sociales, servicios de correo o plataformas financieras.

Pese a que los códigos de verificación por mensaje de texto añaden una capa de seguridad en operaciones bancarias y accesos a cuentas, una aplicación con permiso para leer SMS puede visualizar esos códigos y permitir que un extraño confirme transacciones o modifique credenciales.

PUBLICIDAD

Por esta razón, antes de instalar una aplicación, conviene revisar cada permiso solicitado. Una herramienta para ver una transmisión no debería requerir acceso a contactos, cámara, ubicación, mensajes o llamadas.

Un virus puede secuestrar archivos y solicitar pagos por un falso rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede un malware bloquear fotos y archivos personales y financieros

Una de las amenazas es el ransomware, un programa que cifra o bloquea archivos del dispositivo. La víctima puede descubrir que no tiene acceso a fotos, documentos o videos y recibir un mensaje que exige un pago a cambio de una supuesta recuperación.

El pago no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles. Por ese motivo, Incibe sugiere realizar copias de seguridad periódicas en un servicio de almacenamiento en la nube o en una unidad externa. Esa medida permite conservar una alternativa ante una infección, un robo o una falla del dispositivo.

PUBLICIDAD

Qué pasa cuando una página pide instalar una app para ver el partido sin costo

Las plataformas streaming no autorizadas pueden mostrar mensajes que prometen habilitar el video mediante una aplicación, una extensión o un archivo de instalación. Ese contenido puede ocultar un programa malicioso capaz de alterar el funcionamiento del teléfono, la tableta o la computadora.

Hay que instalar aplicaciones exclusivamente de Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Incibe advierte que muchas aplicaciones de este tipo circulan a través de repositorios no oficiales, enlaces directos y sitios con descargas de contenido gratuito. A diferencia de Google Play y App Store, esas vías no cuentan con los mismos controles previos para detectar comportamientos fraudulentos o software dañino.

Por qué aparecen muchos anuncios y el celular se vuelve más lento

La aparición de publicidad constante, redirecciones a páginas desconocidas y un funcionamiento más lento pueden ser indicios de una aplicación intrusiva. Algunos programas aprovechan el dispositivo para mostrar anuncios, aumentar visitas a sitios externos o recopilar datos sobre la actividad del usuario.

PUBLICIDAD

Las ventanas emergentes es una constante en los portales fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema puede comenzar con una ventana que simula un reproductor, un botón de “ver ahora” o una alerta que pide actualizar una aplicación. Los enlaces sospechosos y las descargas directas deben evitarse, en especial cuando proceden de una web que ofrece gratuitamente una transmisión que requiere derechos de emisión.

Qué pautas ayudan a reducir riesgos

La medida principal es descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales y comprobar quién es el desarrollador. Al mismo tiempo, se debe leer valoraciones, revisar comentarios de usuarios y desconfiar de nombres, logos o descripciones que intenten imitar a servicios conocidos.

Asimismo, mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y la solución de seguridad reduce la exposición a vulnerabilidades ya identificadas. Un antivirus actualizado puede detectar archivos dañinos, aunque no sustituye la precaución frente a enlaces y descargas.

PUBLICIDAD