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Estados Unidos bloqueó por primera vez dos aparatos por llevar un chip espía vinculado a Huawei

La Comisión Federal de Comunicaciones estrenó un poder que le permite rechazar componentes, no solo productos completos, de empresas vetadas

La Comisión Federal de Comunicaciones bloqueó por primera vez dos aparatos por contener un chip de videovigilancia fabricado por una subsidiaria de Huawei. (Reuters)
La Comisión Federal de Comunicaciones bloqueó por primera vez dos aparatos por contener un chip de videovigilancia fabricado por una subsidiaria de Huawei. (Reuters)
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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos, bloqueó por primera vez la autorización de dos aparatos por contener un chip de videovigilancia fabricado por una subsidiaria de Huawei. La agencia ejerció así, por primera vez, un poder que había adoptado apenas unos días antes.

Según informó la FCC el 22 de octubre, los productos bloqueados son una cámara para autos y un transmisor inalámbrico de video. Ninguno de los dos había recibido todavía la autorización que la agencia exige para venderse en el país, y ambos quedaron frenados antes de completar ese trámite.

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El componente señalado es el Hi3516CV610, un sistema en chip que HiSilicon describe, según citó la propia FCC, como “diseñado para el mercado de la vigilancia” y con “algoritmos integrados de detección de rostros”.

Los productos frenados son una cámara para autos y un transmisor inalámbrico de video, ninguno había completado el trámite de autorización. (Referencial/Reuters)
Los productos frenados son una cámara para autos y un transmisor inalámbrico de video, ninguno había completado el trámite de autorización. (Referencial/Reuters)

HiSilicon es la unidad de diseño de semiconductores de Huawei, incluida en la llamada Covered List, el listado de empresas que Washington considera una amenaza a la seguridad nacional desde marzo de 2021.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, calificó a los aparatos de video que incorporan ese tipo de chips como “un riesgo obvio e inaceptable para la nación y su gente”. La agencia no identificó al fabricante ni el modelo exacto de los dos productos bloqueados.

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Un poder nuevo contra componentes sueltos

Hasta este mes, las reglas de la FCC impedían vender en Estados Unidos un producto terminado fabricado por Huawei, Hikvision u otras empresas de la Covered List, pero no alcanzaban a un componente de esas mismas empresas si otro fabricante lo integraba dentro de un producto distinto.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, calificó a estos dispositivos como un riesgo obvio e inaceptable para el país. (Reuters)
El presidente de la FCC, Brendan Carr, calificó a estos dispositivos como un riesgo obvio e inaceptable para el país. (Reuters)

Ese vacío permitía que un chip vetado llegara igual al mercado estadounidense dentro de un aparato ensamblado por un tercero que no figuraba en ninguna lista negra, sin que la FCC pudiera frenarlo.

La FCC adoptó en julio de 2026 una orden que cierra ese vacío, publicada después en el Registro Federal y vigente desde el 13 de octubre, según consta en el documento de la agencia.

Desde esa fecha, ningún aparato que incluya un “componente de hardware con capacidad lógica” —un chip o módulo que procesa datos o genera señales digitales— producido por una empresa vetada puede recibir autorización, aunque el resto del producto no tenga ninguna relación con esas empresas.

El chip señalado, el Hi3516CV610, fue descrito por su fabricante HiSilicon como diseñado para el mercado de la vigilancia. (EFE)
El chip señalado, el Hi3516CV610, fue descrito por su fabricante HiSilicon como diseñado para el mercado de la vigilancia. (EFE)

La regla no es retroactiva: los equipos ya autorizados antes del 13 de octubre conservan su permiso, y las solicitudes que ya estaban en trámite ese día quedan exceptuadas, salvo que el fabricante modifique después alguno de esos componentes.

Por eso, las dos solicitudes bloqueadas esta semana debieron presentarse, o modificarse, después del 13 de octubre.

Un mecanismo que ya alcanza a los drones

La misma norma afecta a otra categoría de productos: los drones fabricados en Estados Unidos ya no pueden obtener autorización de la FCC si incorporan un componente de empresas chinas como DJI o Autel, también incluidas en la Covered List.

La misma regla ya impide que los drones fabricados en Estados Unidos incorporen componentes de empresas chinas como DJI o Autel. (Europa Press)
La misma regla ya impide que los drones fabricados en Estados Unidos incorporen componentes de empresas chinas como DJI o Autel. (Europa Press)

El caso de los dos aparatos de video es, según la propia agencia, la primera vez que este mecanismo se aplica en la práctica desde que entró en vigor hace apenas nueve días.

La FCC no explicó cómo detectó los chips de HiSilicon dentro de las dos solicitudes. El trámite exige que cada fabricante incluya fotografías internas del circuito y certifique que el producto no contiene componentes prohibidos, por lo que la responsabilidad recae, en primer lugar, en quien pide el permiso.

La agencia ya había tomado medidas similares contra routers y contra aspiradoras robot que incluían piezas de empresas chinas vetadas. Ni Huawei ni HiSilicon se pronunciaron sobre el bloqueo conocido esta semana.

HiSilicon integra la Covered List, el listado de empresas que Washington considera una amenaza a la seguridad nacional desde 2021. (Reuters)
HiSilicon integra la Covered List, el listado de empresas que Washington considera una amenaza a la seguridad nacional desde 2021. (Reuters)

La orden de julio dejó además abierta una consulta pública sobre si cada fabricante debería presentar una lista completa de materiales de hardware y software antes de solicitar la autorización, en lugar de depender de una fotografía del circuito para detectar un chip vetado. Esa consulta sigue en curso.

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