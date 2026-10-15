Movistar desaparece en Colombia y ahora es Tigo: 8,5 billones de pesos en cuatro años para el país

Millicom destinara 8,5 billones de pesos a la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia durante los proximos cuatro anos. REUTERS/lLuisa González

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“Es la apuesta más grande que hemos hecho en la historia de más de 35 años del grupo”, afirmó Marcelo Benítez, CEO de Millicom, sobre el plan de inversión de 8,5 billones de pesos colombianos que la compañía destinará a Colombia en los próximos cuatro años.

Los recursos se suman a los $4,5 billones ya invertidos en la adquisición de Movistar, lo que eleva la apuesta total del grupo en el país a 13 billones de pesos. El anuncio llega hoy, día en que la compañía lanza oficialmente el cambio de marca: Movistar ahora es Tigo.

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Marcelo Benítez, CEO de Millicom, en entrevista sobre el plan de inversión de COP 8,5 billones que la compañía destinará a Colombia en los próximos cuatro años.

El plan de inversión histórico: 8,5 billones de pesos en cuatro años

—¿Cuánto invertirán en Colombia y cómo se desglosa entre red móvil, fibra óptica y 5G?

—Lo que estamos haciendo en Colombia es una apuesta sin precedentes para el grupo. Es la apuesta más grande que hemos hecho en la historia de más de 35 años de Millicom, con 8,5 billones de pesos en infraestructura en los próximos cuatro años. Esos recursos van para, uno, ampliar la capacidad de nuestras antenas, porque vemos un incremento del tráfico de aproximadamente el 15% interanual.

Lo segundo es que vamos a duplicar nuestra cobertura de 5G: vamos a cubrir el 80% de las poblaciones que están en las principales ciudades. Vamos a implementar más de mil nuevos sitios donde los clientes solo tienen una opción o no tienen hoy conectividad. Y por último, vamos a reforzar nuestra fibra óptica, porque por ahí pasan todos los datos. Vamos a ampliar nuestra red de fibra y también invertir en mayor redundancia para garantizar la continuidad del servicio.

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—¿Esta cifra incluye lo invertido en la adquisición de Movistar?

—Yo le añadiría los 4,5 billones de pesos que ya invertimos en la adquisición de Movistar. Es muy importante comunicar y reafirmar nuestro compromiso con Colombia: son 13 billones de pesos en total, entre lo invertido en la adquisición y el refuerzo de las redes en los próximos años.

Municipios y regiones priorizadas: dónde llegará primero la conectividad

—¿En qué regiones o municipios se verán primero estas inversiones?

—En lo que tiene que ver con nueva conectividad, tenemos a Carmen del Darién, Riosucio y Medio Baudó, en Chocó; Providencia y Santa Catalina, en el archipiélago de San Andrés; San Andrés de Tumaco, en Nariño y Paratebueno, en Cundinamarca. En estos seis municipios hay más de 360.000 habitantes que hoy no tienen conectividad y que a partir de ahora van a tener acceso a la red móvil.

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—¿Tienen alguna meta concreta adicional, incluso pensando en zonas afectadas por el terremoto que tuvo Colombia?

—De los 11.500 sitios que vamos a tener, en 5.000 vamos a hacer ampliaciones. ¿Qué son ampliaciones? Son antenas que tienen mucho tráfico y lo que hacemos es ampliar la capacidad para que la experiencia de navegación sea la mejor. Además, vamos a implementar 1.100 nuevos sitios. Con eso vamos a alcanzar un total de 11.500 sitios para 2028.

—¿Y en materia de 5G, cuál es la meta de cobertura?

—Vamos a ampliar a 4.000 sitios de 5G. Hoy cubrimos 128 municipios y vamos a ir a 324 municipios con 5G.

—Eso es casi el doble de la cobertura actual.

—Exactamente, el doble.

La compra de Movistar por 4,5 billones de pesos eleva la inversion acumulada del grupo en el pais a 13 billones de pesos. (Getty Images)

La unificación de marcas: de Movistar a Tigo

—¿Cuál es el calendario de esta unificación? ¿La marca Movistar desaparecerá en Colombia o seguirá presente en algunos servicios?

—Hemos trabajado en el último año para que este cambio de marca sea un cambio con sustancia, que venga con mejor calidad de servicio. Hoy ya tenemos una mucho mejor de la que teníamos hace un año. Lo segundo, es que este cambio de marca no implique ningún tipo de fricción con el usuario, quien no va a sentir un cambio más que el logo de Movistar pasando a Tigo. El servicio y planes no tendrán cambios.

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—¿Y el lanzamiento comienza hoy mismo en todo el país?

—El plan de lanzamiento comienza hoy, pero sabemos que Colombia es grande. Vamos a hacer otros eventos en Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

Garantías para los clientes actuales durante la transición

—¿Cambiarán los contratos, canales de atención o cobertura para los clientes? ¿Qué garantías tienen de que no van a perder las condiciones que adquirieron con la marca anterior?

—Los clientes no pierden ninguna condición de lo que tenían antes. Más bien tienen un mejor servicio con el mismo plan, tienen mayor cobertura con el mismo plan y de 5G con el mismo plan.

Tigo duplicara su cobertura de tecnologia 5G para llegar a un total de 324 municipios en el ano 2028. REUTERS/Luisa González

Mejoras esperadas en velocidad y continuidad del servicio

—¿Cómo se va a traducir esta integración en una mejora concreta para el usuario, sobre todo en materia de interrupciones del servicio?

—La inversión que estamos comunicando es muy grande en la red móvil y en la red fija. ¿Cómo se va a sentir eso? Primero, con el acceso: hay lugares de mucha concurrencia donde uno quiere navegar y está lento. Esto ya no va a estar lento, debería incrementar la velocidad de navegación por cliente.

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—¿Y en cuanto a los huecos de cobertura?

—Hay veces que el servicio no es continuo, entonces hay huecos de cobertura o espacios que no cubrimos. Para eso están los nuevos sitios: dan continuidad del servicio para que no haya interrupciones. Y después están los clientes que tienen 5G, pero están en antenas que solo son 4G: tienen un teléfono con muchas prestaciones, pero la antena no les da. Ahora, como el doble de municipios va a tener cobertura 5G, ese cliente que tenía el teléfono 5G sentirá la diferencia en la velocidad de navegación.

Qué pasa con las empresas: nube, ciberseguridad e IoT

—¿Tienen algo pensado para las empresas, algo diferente del servicio para clientes particulares?

—Tenemos una marca que es Tigo Business, que tiene mucho foco en apoyar a las empresas, en construir sus capacidades digitales. Creemos que las empresas no solo se tienen que conectar, sino que también, tienen que trabajar de manera digital. Por eso tenemos un portafolio de productos de empresa bien definido, que empieza con la nube: tenemos servicios de nube privada en nuestros data centers y servicios de nube pública con productos como AWS de Amazon, si es que el cliente prefiere tenerla en nubes públicas.

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—¿Qué más incluye ese portafolio?

— Tenemos una solución muy robusta y completa en ciberseguridad, porque cada vez más tenemos que tener conciencia de que los ataques son reales, el riesgo es real y necesitamos proteger a nuestras empresas.

Otra área es el internet de las cosas. Eso hace que industrias y fábricas puedan automatizar procesos industriales a través de conectar distintos puntos dentro de una cadena de producción y hacerlo más eficiente. Además, hay productos de inteligencia artificial, transformación digital y comunicaciones unificadas: por ejemplo, que una empresa pueda no solamente hablar por teléfono, sino tener todo integrado en un chat, email y teléfono desde el computador.

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La transicion de marca garantiza el mantenimiento de los contratos, tarifas y condiciones comerciales a los usuarios actuales. - Infobae Talks Mujeres con Impacto 2026

Integración del talento y la fuerza laboral

—En esta integración, ¿va a haber cambios en los equipos de trabajo, especialmente en atención al cliente? ¿Cómo se va a garantizar que la transición no se traduzca en más trámites o dificultades para resolver reclamos?

—Tenemos una metodología de integración. Ya hemos hecho integraciones de dos compañías en Panamá, lo hemos hecho aquí con UNE, lo hemos hecho en Nicaragua, conocemos la operación de Telefónica.

Lo que hacemos es un concurso en las posiciones de liderazgo, donde participan personas de Movistar y de Tigo. El mejor talento se define por sus méritos y sus capacidades. Tenemos equipos que tienen más colaboradores que eran de Movistar, otros que son más de Tigo, pero eso tiene que ver con las decisiones que hemos tomado después de estas entrevistas: no solamente el jefe decide, sino que también, lo decide el líder del área y personas del área regional.

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—¿Y ya se ven resultados de esta integración?

—Hoy el equipo se siente cada vez más unificado. Una muestra de eso es lo que ya hemos logrado en tan solo un año. Teníamos un montón de productos, era como un restaurante con un menú de 30 hojas. Hoy tenemos cinco productos en pospago y cinco productos en prepago, hacemos que la interacción con el cliente sea cada vez más simple.

Ampliamos tiendas: tenemos 100 tiendas nuevas desde hace un año, porque donde ocurre la magia hoy es en las tiendas. capilaridad de tiendas. ¿Estoy contento con el servicio que estamos dando? Nunca voy a estar contento, porque el cliente siempre demanda más y nosotros tenemos que anticiparnos y estar al ritmo de esa demanda.

Cumplimiento regulatorio ante la SIC

—¿Cómo han manejado el respeto a la competencia y el marco legal que se les ha exigido en esta integración?

—Aceptamos todas las condiciones de la integración. Somos muy respetuosos de las reglas: para nosotros, o jugamos con las reglas o no jugamos, y no hemos tenido ni un inconveniente en cumplirlas. Estamos en constante comunicación con la SIC, con todos los reguladores, con la CRC, así que no tenemos ningún problema en el cumplimiento. Es una de las prioridades que tenemos en la forma de hacer esta integración y esta transformación, cumpliendo los requisitos que nos han pedido.

El cambio de marca ya es oficial

—¿Desde cuándo pueden ver los usuarios la marca Tigo en reemplazo de Movistar? ¿Ya es así o falta un tiempo para esto?

—Ya comienza desde hoy. Eso va transicionando a lo largo de unos meses.

La transición será progresiva, con información y acompañamiento a los clientes de Movistar y Tigo a través de los canales oficiales de la compañía. A partir de este momento, Movistar deja de existir como marca comercial en Colombia: solo permanecerá Tigo.