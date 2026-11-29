Asus advirtió a sus inversores que algunas de sus computadoras de gama básica y media podrían reducir su memoria de 16 a 8 gigabytes. (Europa Press)

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Asus advirtió a sus inversores que algunas de sus computadoras de gama básica y media podrían reducir su memoria RAM de 16 a 8 gigabytes, debido al alza sostenida en los costos de los chips de memoria. El codirector ejecutivo de la compañía, S.Y. Hsu, hizo el anuncio durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, el 12 de noviembre, en una conferencia con inversores recogida por The Verge y traducida por TechPowerUp.

Según Hsu, los modelos de gama inferior “pueden pasar a 8 GB debido al aumento de los costos de memoria”. El ejecutivo utilizó un condicional en dos oportunidades dentro de la misma frase y no mencionó modelos específicos, regiones ni plazos concretos, aunque su declaración marca una dirección que no pasa inadvertida para la industria.

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El límite de los aumentos de precio

La explicación detrás del posible recorte es aritmética. Hsu respondió a una pregunta de un analista de J.P. Morgan y explicó que Asus había subido los precios finales de sus equipos durante todo 2026 para compensar el encarecimiento de la memoria, una tendencia sobre la que un ejecutivo de la compañía ya había alertado en marzo de ese año, cuando anticipó que los precios promedio de las computadoras en Taiwán podrían subir hasta un 30% en el segundo trimestre.

El codirector ejecutivo de Asus, S.Y. Hsu, planteó la posibilidad de bajar a 8 GB en equipos de gama básica y media. (Reuters)

Ahora, según Hsu, Asus ya no podría trasladar el incremento completo al consumidor, en particular en los segmentos de gama baja y media, donde los compradores no estarían dispuestos a aceptarlo. El propio ejecutivo atribuyó la actual desaceleración del mercado a precios de venta que subieron demasiado, lo que llevó a muchos clientes a postergar sus compras.

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El panorama de demanda que describió la compañía es adverso. El director financiero, Nick Wu, señaló que los principales socios de plataformas y chips recortaron sus previsiones de demanda de computadoras para el cuarto trimestre, con una caída interanual de entre el 20% y el 30%.

Hsu, por su parte, proyectó que el mercado global de computadoras se contraerá entre un 10% y un 15% en 2027, con el mayor impacto en la primera mitad del año. Esto se suma a datos de IDC que mostraron una caída del 20,1% en los envíos globales durante el tercer trimestre de 2026.

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Un relevamiento de noviembre ubicó los precios de memoria DDR5 en 607% respecto de la base de julio de 2025. (Europa Press)

Los precios de la memoria no dan tregua

Los precios minoristas de memoria tampoco ofrecen alivio. Un relevamiento de 3DCenter sobre listados alemanes de memoria DDR5 en noviembre, citado por Guru3D, ubicó los precios promedio en 607% respecto de la base de julio de 2025, con un incremento del 8,6% en un solo mes.

Hsu indicó que Asus trabajó junto a Microsoft para adaptar el sistema operativo a esta reducción de memoria y afirmó que, tras los ajustes correspondientes, “incluso 8 GB puede ofrecer una experiencia aceptable”, según citó HotHardware.

Esta afirmación coincide con una publicación de noviembre de 2026 en el blog de Windows Experience, firmada por Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows + Devices en Microsoft. Según la compañía, las computadoras con 8 GB que ejecutan Windows 11 26H2 son hasta un 20% más rápidas en capacidad de respuesta y hasta un 40% más eficientes en tareas simultáneas.

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IDC registró una caída del 20,1% en los envíos globales de computadoras durante el tercer trimestre de 2026. (Reuters)

Las mejoras provienen de una compresión de memoria optimizada que mantiene hasta 2 GB adicionales de datos activos en RAM, así como de ajustes como widgets que solo cargan al abrirse y pestañas de Edge que entran en reposo tras 15 minutos de inactividad.

Otros fabricantes enfrentan el mismo dilema

Asus no es la única empresa que ajusta sus productos ante el encarecimiento de la memoria. HP reportó que los componentes de memoria y almacenamiento pasaron de representar entre el 15% y el 18% del costo de materiales a cerca del 40% en la actualidad, según declaró la directora financiera de la empresa, Karen Parkhill, en cifras recogidas por 24/7 Wall St. Las unidades de computadoras de consumo de HP cayeron 31% en el trimestre.

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Dell, que presentó resultados el mismo día, reportó a través de su vicepresidente y jefe de operaciones, Jeff Clarke, que los clientes “optan por postergar algunas renovaciones de computadoras” para destinar ese presupuesto a servidores y almacenamiento.

TrendForce proyecta nuevos aumentos de entre el 13% y el 18% en los precios de memoria para el cuarto trimestre. (Europa Press)

La consultora TrendForce proyecta que los precios de contrato de memoria DRAM para computadoras subirán entre 13% y 18% trimestre contra trimestre en el cuarto trimestre de 2026, impulsados por una demanda creciente de memoria destinada a inteligencia artificial que reduce la disponibilidad para el segmento de computadoras personales.