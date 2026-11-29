Continúa activa la alerta por la crecida del río Paraná en Santa Fe (Facebook: Voces del Humedal Puerto Aragón)

Guardar

La Municipalidad de Santa Fe anunció que prepara un tercer Centro de Asistencia Integral en Colastiné Norte ante la persistencia de la crecida del río Paraná. Actualmente, 315 personas continúan evacuadas, mientras que el cauce se encuentra a menos de diez centímetros de alcanzar el nivel de evacuación establecido.

El nuevo espacio recibirá inicialmente unos 40 módulos habitacionales para ampliar la capacidad de respuesta frente a posibles evacuaciones. Además, durante la mañana del sábado, llegaron al predio de Colastiné Norte 26 módulos de la organización TECHO.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en Alto Verde, concentra 285 evacuados: 172 adultos y 113 menores. En el segundo dispositivo, en Colastiné Sur, permanecen 30 personas, de las cuales 19 son adultas y 11 menores.

De acuerdo con la información obtenida por El Litoral, el total se mantiene sin cambios desde el informe municipal anterior: 191 mayores y 124 menores siguen alojados en los centros de asistencia. Esto se debió a que durante el sábado no se registraron nuevos ingresos, de acuerdo con el parte Nº 22 del Centro de Operaciones.

PUBLICIDAD

El Centro de Asistencia N° 1 ubicado en Alto Verde

En paralelo, la Prefectura Naval Argentina (PNA) registró una altura de 5,62 metros en el Puerto de Santa Fe a las 18:00 horas del sábado, mientras que el río Salado alcanzó los 2,71 metros en la localidad de Recreo.

Aunque el nivel del Paraná exhibía una baja frente a las mediciones de días anteriores, la emergencia hídrica continuaba activa. Por este motivo, la municipalidad sostiene la asistencia dentro de los centros y los relevamientos en sectores costeros donde hay familias que permanecen en sus viviendas.

En ese marco, la Dirección de Acción Social distribuyó agua, alimentos y artículos de primera necesidad en la Vuelta del Paraguayo. El operativo contó con la participación de la Cruz Roja, la Gendarmería Nacional y los Bomberos Voluntarios de Las Flores, que también colaboran con tareas logísticas y de monitoreo.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el referente del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, anticipó que el descenso del Paraná será paulatino y que el cauce conservará niveles altos en las próximas semanas. En declaraciones recogidas por UNO Entre Ríos, había indicado que el río se encontraba en 5,68 metros, a dos centímetros del nivel de evacuación.

La Prefectura Naval Argentina registró una altura de 5,62 metros para el río Paraná en el puerto de la capital provincial. (Rosario3)

No obstante, Borus consideró poco probable una crecida similar a la de octubre, cuando el Paraná llegó a 5,88 metros. Sin embargo, advirtió que el nivel del cauce puede dificultar el drenaje de los cursos de agua que desembocan en él. “Vamos a tener problemas de anegamiento en la parte terminal del río”, señaló el especialista.

PUBLICIDAD

Frente a esto, el municipio santafesino mantiene operativos 35 puntos entre estaciones de bombeo y compuertas cerradas con equipos instalados. Además, dispone de motobombas portátiles en Alto Verde y Colastiné Sur para intervenir ante filtraciones o acumulaciones de agua cerca de las defensas.

Uno de esos equipos fue instalado y monitoreado en Colastiné Sur durante el viernes. Para la semana siguiente, está prevista la colocación preventiva de cuatro bombas adicionales. Dos de ellos serán instalados en la zona portuaria, mientras que los restantes en la Costanera.

El INA también alertó sobre la vulnerabilidad de varias cuencas santafesinas, entre ellas los Bajos Submeridionales, el sistema Calchaquí-Golondrinas, el Saladillo-Setúbal y la cuenca baja del río Salado. Incluso, para diciembre, enero y febrero, los pronósticos sostienen una probabilidad elevada de lluvias por encima de los valores habituales en el Litoral, un factor que podría provocar tormentas intensas y anegamientos urbanos.

PUBLICIDAD

Por este motivo, la municipalidad recomendó evitar las zonas anegadas, circular con precaución en áreas costeras y no arrojar residuos en calles, canales o desagües. Para solicitar intervenciones, permanece habilitada la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.