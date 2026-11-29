El modo Las guerreras K-pop en WhatsApp reúne pasos para personalizar la interfaz con elementos de K-pop Demon Hunters. (Netflix)

Guardar

El modo Las guerreras K-pop en WhatsApp reúne una serie de pasos para personalizar la apariencia de la aplicación con imágenes, fondos de chat y conversaciones inspiradas en el universo de K-pop Demon Hunters.

Para activarlo, los usuarios pueden generar imágenes con Meta AI, pedirle al asistente que adopte una personalidad similar a la de Rumi, cambiar el fondo de los chats y usar una ilustración como foto de perfil.

PUBLICIDAD

Esta personalización es manual y aprovecha las herramientas disponibles en WhatsApp y Meta AI. Las imágenes creadas pueden servir para modificar distintos elementos visuales de la cuenta.

El asistente Meta AI, identificado con un círculo azul y morado, genera ilustraciones a partir de indicaciones escritas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Paso 1: Generar imágenes con Meta AI

El primer paso consiste en obtener imágenes inspiradas en Las guerreras K-pop. Meta AI, el asistente integrado en WhatsApp, permite crear ilustraciones a partir de indicaciones escritas.

Para acceder a la herramienta, hay que iniciar un chat con Meta AI, identificada con el ícono de un círculo azul y morado dentro de la aplicación.

Luego, se pueden escribir comandos como: “Crea una ilustración de un grupo de chicas inspiradas en Las guerreras K-pop con vestuario futurista” o “Genera una foto de un grupo musical femenino de K-pop en actitud de combate, al estilo anime”. Las imágenes elegidas deben guardarse en la galería del teléfono.

PUBLICIDAD

Los comandos de texto permiten solicitar imágenes de grupos femeninos con vestuario futurista en estilo anime. (Captura: Netflix)

Paso 2: Pedirle a Meta AI que adopte una personalidad

Meta AI también puede responder con una personalidad inspirada en uno de los personajes de la película. Esta opción permite modificar el tono de la conversación con el asistente.

Quienes quieran hablar con una versión inspirada en Rumi pueden enviarle una instrucción directa a la inteligencia artificial.

Un ejemplo es: “Adopta la personalidad de Rumi, personaje animado de Las guerreras K-pop. Eres segura, ambiciosa, decidida y asumes el rol de hermana mayor del grupo”.

A partir de esa indicación, Meta AI responderá con un tono alineado con las características descriptas en el mensaje. El asistente puede conversar sobre la trama, las misiones del grupo o el universo de HUNTR/X.

PUBLICIDAD

Meta AI adopta el tono y las características de Rumi mediante una instrucción directa en la conversación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Paso 3: Cambiar el fondo de los chats

Las imágenes generadas con Meta AI también pueden utilizarse para renovar el aspecto de las conversaciones de WhatsApp.

Para ello, hay que elegir una de las ilustraciones guardadas en la galería del dispositivo y seleccionarla como fondo de pantalla de los chats.

Esta modificación permite que cada conversación tenga una estética vinculada con Las guerreras K-pop, ya sea mediante imágenes de grupos musicales, escenarios futuristas o personajes inspirados en la película.

Las ilustraciones guardadas en la galería del teléfono sirven para cambiar el fondo de pantalla de los chats. (Netflix)

El fondo puede elegirse según las preferencias de cada usuario, siempre a partir de las imágenes creadas o descargadas previamente en el teléfono.

Paso 4: Cambiar la foto de perfil

La última opción para completar la personalización consiste en usar una de las imágenes creadas con Meta AI como foto de perfil de WhatsApp.

El usuario puede seleccionar una ilustración guardada en la galería y asignarla a su cuenta dentro de la aplicación.

Las imágenes pueden representar personajes inspirados en Rumi, Mira y Zoey, o composiciones originales con referencias al estilo visual de K-pop Demon Hunters.

WhatsApp comenzó a desplegar una herramienta para programar el envío de mensajes con hasta catorce días de anticipación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De esta forma, la foto de perfil se suma al fondo de los chats y a las conversaciones con Meta AI para crear una apariencia inspirada en Las guerreras K-pop.

PUBLICIDAD

WhatsApp permite programar mensajes

WhatsApp comenzó a desplegar una función que permite programar mensajes en chats individuales y grupales.

Los usuarios pueden redactar textos, enviar fotos o videos y elegir que lleguen entre 10 minutos y 14 días después.

Para activarla, deben mantener presionado el botón de envío y seleccionar fecha y hora. La herramienta se distribuirá globalmente durante las próximas semanas en dispositivos Android e iOS, según informó la compañía en su blog.