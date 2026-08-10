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Colombia tiene fallas en telecomunicaciones tras el terremoto: Claro y Tigo con deficiencia en telefonía e internet

Claro Colombia y Tigo reportan intermitencias provocadas por daños en la infraestructura, cortes de energía y el aumento de tráfico en sus redes

El temblor dejó varias partes con grandes afectaciones en casas y locales de comercio. (Foto: Agencia EFE)
El temblor dejó varias partes con grandes afectaciones en casas y locales de comercio. (Foto: Agencia EFE)
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Un temblor de 6,6 sacudió este lunes 10 de agosto de 2026 distintas regiones de Colombia, provocando fallas en los servicios de telefonía e internet en varios departamentos del país.

Las operadoras Claro Colombia y Tigo informaron que sus redes experimentan intermitencias por los daños en la infraestructura y la alta demanda originada tras el movimiento sísmico.

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De acuerdo con los reportes entregados, las principales afectaciones se concentran en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

El terremoto dejó devastada varias partes de ciudades capitales en Colombia como Pereira en Risaralda. (Foto: REUTERS/Stringer)
El terremoto dejó devastada varias partes de ciudades capitales en Colombia como Pereira en Risaralda. (Foto: REUTERS/Stringer)

Las empresas atribuyen los problemas tanto a la suspensión en el suministro de energía como a la sobrecarga de tráfico en sus redes, sumado a señalar daños físicos en las estructuras de telecomunicaciones en zonas impactadas.

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Qué declararon los operadores de telefonía sobre las fallas en sus servicios

Claro Colombia emitió un comunicado detallando que las causas principales son las interrupciones eléctricas y el daño a la infraestructura, junto con la elevada demanda de tráfico generada tras el sismo.

Por su parte, Tigo reconoció dificultades en la prestación de servicios en diversas zonas del territorio nacional. Según la empresa, los grupos técnicos ejecutan monitoreos continuos y priorizan la estabilización de las redes.

Logotipo de Claro en blanco sobre fondo rojo, y logotipo de Tigo en blanco sobre fondo azul con un punto en la 'i' y un símbolo de sonrisa
Claro Colombia y Tigo informaron que los daños y la alta demanda han provocado interrupciones en la conectividad de varios usuarios. (Fotocomposición Infobae)

Tigo señaló que las afectaciones están asociadas a la suspensión energética y a daños en las instalaciones, al tiempo que agradeció la comprensión de sus usuarios.

Cuáles son los departamentos de Colombia más afectados por el temblor

Los reportes oficiales de Claro Colombia identifican como más afectados los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. En estas regiones, la combinación de interrupciones eléctricas y daños en el tendido de telecomunicaciones ha dificultado la operación normal de los servicios de voz y datos.

Tanto los técnicos de Claro Colombia como de Tigo permanecen desplegados para restablecer gradualmente la conectividad en las partes de Colombia afectadas por el temblor.

De acuerdo con sus respectivos comunicados, Claro Colombia activó protocolos de monitoreo y respuesta desde el primer momento del sismo. Entre las acciones adoptadas se encuentran labores de balanceo de tráfico y estabilización de la red, con el objetivo de restablecer gradualmente las condiciones normales del servicio.

Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas registran las mayores afectaciones. (Foto: REUTERS/Stringer)
Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas registran las mayores afectaciones. (Foto: REUTERS/Stringer)

Tigo informó que sus grupos técnicos realizan revisiones preventivas y priorizan la recuperación de la infraestructura dañada. Ambas compañías mantienen un seguimiento permanente a la evolución de los eventos y aseguran que continuarán informando sobre cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

Cómo deben actuar los ciudadanos ante un temblor, según las autoridades

La Alcaldía de Bogotá sugiere que, ante un sismo, las personas evalúen si es seguro evacuar o permanecer en el lugar donde se encuentren.

Se debe evacuar únicamente si la edificación presenta daños visibles o riesgo de colapso, si se está en una construcción con deficiencias estructurales o si existe una salida inmediata y segura. En edificios de más de seis pisos, la pauta es protegerse en el sitio y evacuar solo cuando el movimiento haya terminado.

Durante la evacuación, se aconseja utilizar siempre las escaleras y nunca el ascensor, seguir las rutas señalizadas y llevar el kit de emergencia al punto de encuentro.

Una caja naranja de kit de emergencia sísmica con radio, linterna, agua, barras de comida, botiquín, guantes, silbato, mascarillas y mantas; junto a una mochila.
Las autoridades sugieren mantener la calma, seguir rutas de evacuación y tener preparado un kit de emergencia ante posibles réplicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no resulta posible evacuar, lo ideal es ubicarse lejos de ventanas y objetos que puedan caer, protegerse la cabeza y el cuello, y buscar refugio bajo una mesa o escritorio resistente.

Qué se debe guardar en un kit de emergencia

Un kit de emergencia debe incluir artículos básicos que permitan atender necesidades inmediatas tras un sismo. Entre los elementos indispensables figuran agua potable, alimentos no perecederos, linterna con baterías de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, documentos personales, silbato y un juego de llaves de la vivienda.

Asimismo, se sugiere añadir productos de higiene personal, como papel higiénico, toallas húmedas y gel antibacterial, junto con medicamentos de consumo regular de cada integrante de la familia.

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