La actualización 3.0 de Infinity Nikki incorpora diez horas de contenido narrativo y abre el acceso a las ciudades de Cicia y Ceremius en PlayStation 5. (Infinity Nikki)

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La actualización 3.0 de Infinity Nikki ya está disponible para PS5. El nuevo contenido lleva a Nikki y Momo a Cicia y Ceremius, dos ciudades con historias conectadas, además de incorporar habilidades de exploración, opciones de combate y actividades en el mundo abierto.

La versión suma aproximadamente 10 horas de narración cinemática, nuevas mecánicas y mejoras de accesibilidad. Incluye recompensas por el aniversario de Nikki: 160 resonancias y 19 conjuntos de ropa gratuitos.

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Los jugadores nuevos, veteranos y quienes regresen al juego podrán llegar directamente a Cicia. Además, podrán omitir el tutorial inicial y elegir el punto de partida de los capítulos de la historia disponibles.

El aniversario del videojuego Infinity Nikki entrega ciento sesenta resonancias y diecinueve conjuntos de ropa sin costo a los usuarios. (Infinity Nikki)

Nuevas ciudades, habilidades y combate en Infinity Nikki

Cicia es la capital del arte y presenta una vida urbana con actividades como conducir vehículos de Brise Automóviles, atender la Boutique Bondadosa y visitar la Heladería Bolas de Sonrisas. Allí, Nikki investiga anomalías en las calles y a los Canallas.

Ceremius, en cambio, está oculta entre la niebla. En esta ciudad, los jugadores podrán explorar su flora y fauna, preparar pociones, restaurar reliquias y fotos antiguas, y participar en actividades de adivinación.

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La actualización incorpora cuatro habilidades: ocultación, alquimia, flotación mejorada y gemología.

Los jugadores conducen vehículos de Brise Automóviles y exploran comercios locales durante la investigación de anomalías en Cicia. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

La ocultación permite lanzar el Escarabajo de las sombras para teletransportarse o controlar determinados objetos. La alquimia sirve para recolectar materiales y crear pociones que se usan en combates, rompecabezas e interacciones con personajes.

El combate suma armas de fuego y magia. Nikki podrá alternar entre un mosquete corto, un mosquete largo y un báculo para lanzar Artes oraculares.

El sistema de personalización permitirá adaptar estas opciones al estilo de cada jugador.

FILE PHOTO: PS5 by PlayStation is displayed in a GameStop in Manhattan, New York, U.S., December 7, 2021. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Atuendos, recompensas y mejoras visuales en la actualización de Infinity Nikki

La versión 3.0 presenta el atuendo de resonancia Corona de estrellas, que incluye un mosquete y un bastón. Con cualquiera de las dos armas equipadas, los jugadores podrán almacenar impulsos y liberarlos todos juntos o de uno en uno.

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Asimismo, estarán disponibles el atuendo de cinco estrellas Cuando la luz desciende y los conjuntos de cuatro estrellas Partida para el inmortal y Más allá del silencio. El primero permite realizar saltos e impulsos aéreos, mientras que los otros invocan piezas de ajedrez y un fantasma de cuento de hadas.

El nuevo sistema de combate de Infinity Nikki integra mosquetes y báculos para el lanzamiento de Artes oraculares. (Reuters)

Las celebraciones por el aniversario ofrecerán 160 resonancias gratuitas y 19 conjuntos de ropa.

Habrá atuendos, diamantes, recompensas por recarga acumulativa y una misión especial en la que los amigos de Nikki prepararán una sorpresa de aniversario en la ciudad.

La actualización también incorpora multitudes de personajes no jugables, tráfico en movimiento e interacciones urbanas.

En los dispositivos compatibles, la tecnología de trazado de rayos mejora los reflejos y las sombras en vehículos, carreteras mojadas, fachadas de cristal y charcos.

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La remasterización Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 incluye soporte para resolución 4K nativa y sesenta cuadros por segundo en PlayStation 5. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Juegos de PS Plus para diciembre de 2026

PlayStation Plus ofrecerá en diciembre de 2026, sin costo adicional para suscriptores, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 y Amnesia: The Bunker.

Los títulos podrán reclamarse desde el martes 1 de diciembre hasta el lunes 4 de enero, un período de casi cinco semanas. Una vez agregados a la biblioteca, seguirán disponibles mientras el usuario conserve una suscripción activa.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, disponible para PS5 y PS4, reúne remasterizaciones de dos clásicos de skate. Incorpora patinadores, parques, trucos y música adicionales, además de herramientas para crear personajes, escenarios y objetivos compartibles.

El título Amnesia: The Bunker desafía a los jugadores a sobrevivir con recursos escasos en el papel del soldado francés Henri Clément. (Reuters)

En PS5, incluye un modo Fidelity con resolución 4K nativa y 60 cuadros por segundo, siempre que el dispositivo de pantalla sea compatible.

Dragon Ball Xenoverse 2, también para ambas consolas, combina acción y rol. Permite crear un personaje propio, explorar Conton City, entrenar con figuras de la franquicia y enfrentar enemigos en combates multijugador online.

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Los usuarios pueden luchar contra jugadores internacionales o colaborar en Raid Battles frente a adversarios gigantes.

Amnesia: The Bunker, solo para PS4, propone terror en primera persona dentro de un búnker de la Primera Guerra Mundial. El jugador controla al soldado francés Henri Clément y debe sobrevivir con recursos limitados.