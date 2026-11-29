Según relataron testigos, una persona había sido arrastrada por la corriente (Gentileza: LM Cipolletti)

Guardar

La correntada se llevó a un joven de 18 años que había entrado al agua con dos amigos en Paso Córdoba, en la ciudad de General Roca, y desde entonces es buscado en el río Negro. El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado y derivó en un operativo con policías, bomberos y el personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

La alarma comenzó con un llamado que advertía sobre la posible presencia de un cuerpo flotando detrás de la confitería del parador. Hasta ese sector acudieron los efectivos del Destacamento 166°, quienes recogieron los primeros testimonios de las personas que estaban presentes en la costa.

PUBLICIDAD

En ese momento, los testigos señalaron que una persona había sido arrastrada por la corriente y que luego la perdieron de vista. Con el avance de las averiguaciones, la Policía estableció que tres jóvenes habían ingresado al río y que uno de ellos no consiguió volver a la orilla.

Tras radicarse la denuncia, los Bomberos Voluntarios iniciaron la búsqueda en el agua y en la zona costera. También se dio aviso a la Prefectura Naval Argentina mediante el sistema 911 Río Negro Emergencias, para ampliar el operativo de rescate.

Continúa la búsqueda del joven de 18 años (Facebook: fm patagonia)

De acuerdo con la información obtenida por LM Cipolletti, las tareas continuaron durante el sábado. Mientras tanto, los investigadores buscaban precisar cómo ocurrió la desaparición y reconstruían los movimientos previos de los jóvenes.

PUBLICIDAD

Según los testimonios reunidos por el personal policial, los tres jóvenes habrían pedido auxilio a un grupo que practicaba actividades acuáticas sobre tablas en el sector. A pesar de esto, no habrían recibido asistencia.

A partir de esa información, la Fiscalía de turno ordenó trasladar al instructor responsable del grupo a la Comisaría 48° de Barrio Mosconi. Allí fue notificado de una imputación por abandono de persona, mientras continúa la búsqueda del joven desaparecido.

Investigan como un presunto femicidio la muerte de una mujer hallada en un canal de Río Negro

A comienzos de esta semana, una mujer de 60 años fue encontrada muerta en un canal de riego de Contraalmirante Guerrico, en el área rural cercana a Chacra 80. Tras el hallazgo, la Fiscalía de General Roca abrió una causa bajo la calificación de femicidio para determinar las circunstancias de la muerte.

PUBLICIDAD

Todavía no se conocieron los resultados de la autopsia (VisualesIA)

El aviso ingresó a la línea 911 Río Negro Emergencias durante la mañana del lunes. Luego de que se constatara el hecho, los Bomberos retiraron el cuerpo del canal. Luego de esto, se desplegó un operativo con personal del Gabinete de Criminalística, el médico policial y la Brigada de Investigaciones de Allen.

La zona fue preservada para la realización de las pericias y la recolección de elementos de interés que conformarán el expediente. A la vez, los efectivos de la Subcomisaría 54°, Bomberos y Defensa Civil realizaron rastrillajes en el entorno rural próximo al canal.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue difundida y tampoco se informaron detenciones. Durante la etapa inicial, la investigación apuntaría a establecer qué ocurrió antes de que la víctima fuera hallada en el agua y cuáles fueron sus últimos movimientos.

PUBLICIDAD

En paralelo, la Fiscalía dispuso allanamientos en inmuebles vinculados con la causa y tomó declaraciones testimoniales. Las medidas quedaron bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía de Río Negro.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca para la autopsia, un estudio que deberá aportar precisiones sobre la causa y las condiciones de la muerte. La calificación legal es provisoria y dependerá de los resultados de las pericias y el resto de las medidas en curso. No obstante, aún no se informaron avances ni resultados preliminares.