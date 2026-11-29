El despliegue de la herramienta comprende mercados como Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina y España. (REUTERS/Agustín Marcarian)

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Con una inteligencia artificial conectada a WhatsApp, los gerentes de pymes podrán administrar tareas como consultar deudas, generar facturas, revisar la nómina y proyectar la situación financiera de la empresa desde el chat con Alegra AI.

Jorge Soto, cofundador de la empresa, lo resumió como “casi que administrar por completo una pyme por WhatsApp”. El lanzamiento está previsto para México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina y España, además de Colombia.

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La herramienta busca resolver una carga que todavía ocupa buena parte de la jornada de las pequeñas y medianas empresas. Todo puede partir de una instrucción por escrito o de una nota de voz.

La plataforma elabora proyecciones de caja al cruzar los compromisos inmediatos con el historial de cobros de cada negocio. (REUTERS/Go Nakamura)

Según el estudio Pulso Pymes LATAM 2026, la mayoría de las compañías consultadas destina entre cinco y 20 horas semanales a tareas repetitivas, entre ellas la facturación, el registro de ingresos y gastos, la conciliación de pagos y el control de cuentas por cobrar.

Qué lograr hacer esta IA desde WhatsApp por una pyme

Una de las funciones que logra hacer esta IA desde WhatsApp por una pyme es el seguimiento de cartera. El usuario puede pedirle al asistente que identifique las facturas vencidas desde hace más tiempo, informe quiénes adeudan esos pagos y envíe mensajes de cobro a los clientes.

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Asimismo, puede generar y enviar facturas: si el gerente menciona el nombre de un cliente y los productos o servicios que debe cobrar, el sistema interpreta el pedido, revisa la información disponible y prepara el documento.

Alegra AI permite a los administradores de pymes gestionar tareas financieras y emitir facturas mediante la aplicación WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Otra aplicación es la proyección de caja. La IA puede cruzar las obligaciones próximas —como impuestos, nómina y otros pagos— con los ingresos pendientes.

Además, analiza el historial de cobros para advertir si un cliente suele retrasarse, de modo que la empresa no contemple como disponible un dinero cuya entrada es incierta.

Cómo fue desarrollado este bot de IA

El desarrollo combina una aplicación propia con modelos de inteligencia artificial de distintas compañías, como OpenAI y Anthropic, creadora de Claude. Soto explicó que cada modelo se utiliza según la tarea: algunos son más adecuados para procesar documentos PDF, otros para imágenes o cálculos numéricos.

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El desarrollo integra modelos de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic sin emplear los datos corporativos para entrenamientos externos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La información de cada negocio se procesa dentro de la plataforma y, según la empresa, no se utiliza para entrenar modelos externos.

Para los contadores, la herramienta promete automatizar parte del trabajo operativo. Puede sincronizar facturas emitidas y recibidas, contrastar movimientos con la información bancaria y generar reportes tributarios.

El objetivo no es reemplazar al profesional, sino reducir el tiempo destinado a la digitación y la conciliación para que pueda enfocarse en revisar la información y asesorar a sus clientes.

La aplicación automatiza la conciliación bancaria y la sincronización de comprobantes para reducir la carga de digitación de los contadores. (REUTERS/Dado Ruvic)

Otras herramientas de IA similares que pueden utilizar las pymes

Además de la herramienta de IA vinculada a WhatsApp, los usuarios tienen la opción de recurrir a plataformas sustentadas en esta tecnología, entre ellas Gemini Agent de Google.

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Se trata de una IA agéntica diseñada para realizar autónomamente tareas complejas de varios pasos, tanto en ámbitos empresariales y de desarrollo como para el uso personal cotidiano.

Sus áreas principales de trabajo son:

Gestionar flujos de trabajo y ejecutar acciones por ti al lograr integrarse con Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides), YouTube, Google Maps y aplicaciones de terceros (como OpenTable o Instacart). Estas conexiones pueden activarse desde la configuración o personalización de Gemini.

Plataformas como Gemini Agent de Google y Claude Code de Anthropic ofrecen soporte autónomo en tareas empresariales y programación. (extrayendo crédito…)

Entorno empresarial (Gemini Enterprise Agent Platform): como evolución de Vertex AI, permite crear, escalar, administrar y optimizar agentes empresariales. Cuenta con herramientas sin/poco código (Agent Studio, Workflow Builder),

Asimismo, se encuentra Claude Code, el agente oficial de Anthropic para desarrolladores basado en la terminal (CLI). Está diseñado para explorar repositorios completos de código, editar archivos, ejecutar pruebas y corregir errores de principio a fin.