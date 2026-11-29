La investigación partió hace un año, cuando familiares de dos de ellos estamparon denuncias por presunta desgracia

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Se conocían entre ellos y llegaron a la Región de Valparaíso para trabajar al servicio de una organización dedicada al narcotráfico, pero terminaron convirtiéndose en sus víctimas: cuatro ciudadanos colombianos fueron secuestrados y asesinados después de protagonizar -eso lo definirá la investigación-, una disputa con sus empleadores por droga y dinero. Debido a esto, la banda que los había reclutado habría ordenado su muerte como represalia por desobedecer sus instrucciones.

Entre ellos se encontraba un adolescente de apenas 15 años, quien no solo habría sido incorporado para vender estupefacientes, sino que también habría recibido un arma de fuego para vigilar los cultivos de marihuana que la banda mantenía en Petorca (200 km. al norte de Santiago).

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Los crímenes se remontan a fines de septiembre y comienzos de octubre de 2025. Después de más de un año de diligencias, los investigadores lograron ubicar sus cuerpos repartidos en dos puntos de las comunas de Cabildo y Petorca, lo que les permitió reconstruir parte de la ruta seguida por las víctimas y establecer el funcionamiento de la estructura criminal.

Las cuatro víctimas desaparecieron con pocos días de diferencia

Las denuncias por desaparición

Las víctimas fueron identificadas como Davison Orobio Angulo, de 37 años; Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, de 35; José Duván Sinisterra Castillo, de 15, y Paula Andrea García Caicedo, de 29 años, y las primeras alertas de su desaparición llegaron en octubre de 2025, cuando familiares acudieron a las autoridades para estampar sendas denuncias por presunta desgracia, pues nada sabían de dos de ellos.

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Sin embargo, a poco andar las diligencias modificaron el rumbo del caso, pues los investigadores establecieron rápidamente que detrás de las desapariciones habría existido una operación criminal que incluyó el secuestro y posterior asesinato de los cuatro extranjeros.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, explicó que las primeras pesquisas permitieron determinar que los colombianos trabajaban en el microtráfico de drogas en Casablanca (80 km. al oeste de Santiago), bajo las órdenes de una organización encabezada por el chileno Jordan Cruz Ocares.

La banda contaba con dos puntos de comercialización en esa comuna y mantenía, además, plantaciones de marihuana en el sector de Pedernales, en la comuna de Petorca. Mientras algunos participaban en la venta de drogas en Casablanca, otros permanecían en los predios de Petorca para vigilar los cultivos de cannabis. Precisamente, las diferencias en el cumplimiento de esas tareas aparecen como uno de los elementos centrales para explicar los cuatro alevosos homicidios.

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De acuerdo con los antecedentes expuestos por Gallardo, los extranjeros habrían comenzado a actuar al margen de las instrucciones impartidas por sus superiores. Entre las hipótesis investigadas figura que se habrían quedado con parte de la droga o de los dineros obtenidos mediante su comercialización.

Dicha situación habría provocado la reacción de los jefes de la organización, que optaron por secuestrar, torturar y eliminar a quienes habían incumplido sus órdenes, macabro asunto que en el mundo del hampa sirve además como una manera de “enviar una señal” de que con esta banda no se juega.

Sus cuerpos aparecieron desmembrados y repartidos un año después en dos lugares distintos

Los crímenes

La investigación permitió establecer que las víctimas no fueron asesinadas en un mismo lugar ni bajo una única modalidad. En el caso del adolescente de 15 años y Paula García, ambos habrían sido capturados en Casablanca, llevados posteriormente hasta Santiago y trasladados finalmente a Cabildo, donde fueron asesinados.

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Sus cuerpos terminaron abandonados en la quebrada de Alicahue y según los antecedentes de la causa, no habrían sido enterrados ni se habrían adoptado mayores medidas para ocultarlos. Simplemente, los lanzaron al vacío y con el transcurso del tiempo, la fauna nativa contribuyó al deterioro de los restos.

La situación de Davison Orobio y Miguel Ángel Sinisterra fue diferente, pues ambos fueron secuestrados y ejecutados en Pedernales, Petorca, precisamente en el sector donde cumplían labores de vigilancia de las plantaciones de cannabis, y en este caso, sus cadáveres fueron sepultados en el mismo lugar.

Así lo explicó el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Causas Complejas (SAC) de Valparaíso, José Antonio Uribe, quien detalló que la ubicación de los restos humanos se concretó durante la semana pasada mediante un despliegue que reunió a detectives de la Brigada de Homicidios, personal de la brigada aeropolicial y equipos especializados de búsqueda con perros adiestrados.

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Los restos humanos presentaban señales de tortura y desmembramiento

Banda nacional

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la forma en que operaba la organización y el origen de sus integrantes. El fiscal Uribe sostuvo que la estructura estaba dirigida por ciudadanos chilenos y que, hasta ahora, no existen antecedentes que permitan establecer conexiones con organizaciones criminales colombianas o agrupaciones delictuales de otros países.

La banda recurría a extranjeros para desarrollar distintas funciones dentro de sus actividades relacionadas con el narcotráfico, modalidad que, según el persecutor, ha sido detectada durante el último año en otras investigaciones.

Otro antecedentes relevante corresponde al reclutamiento del adolescente de 15 años. El menor habría comenzado vendiendo droga en Casablanca, pero posteriormente también recibió armamento para custodiar las plantaciones de cannabis que la organización mantenía en Petorca.

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Para la Fiscalía, este caso refleja no solo la utilización de ciudadanos extranjeros en estructuras criminales locales, sino también tiene el agravante de la incorporación de menores de edad a actividades vinculadas con el tráfico de drogas.

El caso continúa abierto

Cuatro imputados

El trabajo investigativo permitió identificar a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal: uno de ellos se encontraba en prisión preventiva por otra causa -por lo que será formalizado durante la próxima semana-, y otros dos fueron arrestados durante la semana pasada, en paralelo a los procedimientos que permitieron ubicar los restos de las víctimas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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A ellos se suma Jordan Cruz Ocares, señalado como líder de la organización, quién también quedó en prisión preventiva este martes. El Ministerio Público les atribuye a todos tres delitos de secuestro y homicidio calificado, robo con violencia e intimidación, asociación ilícita para el tráfico de drogas y tráfico de drogas, y un delito de sustracción y homicidio de menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, las penas podrían alcanzar el presidio perpetuo calificado.

Durante la audiencia de formalización, el tribunal ordenó el ingreso de los tres integrantes de la banda a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, y fijó un plazo de 120 días para continuar desarrollando las diligencias pendientes, tanto respecto de los secuestros y homicidios, como de la orgánica y las ramificaciones de esta organización criminal que tras un año de investigación logró ser desbaratada.

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