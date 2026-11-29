Vista de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante una sesión parlamentaria, en La Paz, Bolivia. Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

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Un nuevo audio difundido esta semana ha vuelto a poner en tela de juicio los mecanismos para la designación de cargos públicos en Bolivia. Una grabación atribuida al ex asesor presidencial Fernando Cerimedo y al presidente del Senado, Diego Ávila, quienes, con mediación del ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, presuntamente conversan sobre la otorgación de espacios de poder en empresas estatales a cambio de respaldo político en el parlamento.

En el audio, cuya fecha de registro se desconoce, se escucha a Cerimedo ofrecer puestos en la empresa estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en el departamento de Beni, y otras instituciones. En la grabación se menciona a los senadores Ernesto Suárez y Branko Marinkovic, ambos distanciados de la alianza Libre, del ex presidente Jorge Quiroga; además de Kathia Saucedo, secretaria de una comisión de la Cámara de Diputados, quienes habrían negociado cargos para sus aliados.

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“A él le podemos dar todo el ENDE de Beni, completo”, se escucha decir a quien sería Cerimedo, en referencia al senador Ernesto Suárez. El ex asesor político agrega que también podrían ofrecerle otras “cosas que pida”, como puestos en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), según la grabación difundida el jueves por medios bolivianos pero aún no sometida a pericias para verificar su autenticidad.

Los senadores bolivianos Branko Marinkovic (d)y Ernesto Suárez en una anterior conferencia de prensa.

En otro momento de la conversación, los interlocutores hacen referencia a los compromisos pendientes con Suárez y Marinkovic, quienes estarían hablando en representación de una bancada de “35 votos”, entre diputados y senadores. “Una cosa, hermano, y lo que no deberíamos (ofrecer) es que cada voto signifique alguna cosa después”, advierte quien sería Ávila, antes de pedir que la negociación quede bajo su responsabilidad.

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Cerimedo, por su parte, plantea reunirse con el presidente del Senado para conversar sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos. “A todos les venimos prometiendo y todos se vienen a quejar de que no les damos, el lunes juntémonos con todos los que vos quieras y empecemos a operativizar”, señalaría en la grabación.

El contenido del audio abre interrogantes sobre las posibles negociaciones entre autoridades del Ejecutivo y legisladores para conseguir respaldo político mediante la asignación de espacios en empresas y entidades públicas.

En entrevista con Infobae, el senador Marinkovic negó haber tenido algún acuerdo con el Gobierno y lamentó que el debate público gire en torno a la supuesta designación de funcionarios cuando hay otros temas que considera más importantes. “No he pedido pegas, ni tengo pegas ni reparto pegas, a la única gente que le doy trabajo es a la gente que trabaja en mi oficina en el Senado (….) y si no responden al trabajo, se van”, afirmó el legislador y ex ministro de Jeanine Añez (2019-2020).

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El presidente del Senado, Diego Ávila (d) conversa con Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, durante una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz, Bolivia, el 2 de octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Infobae intentó conocer la posición de los senadores Suárez y Ávila, además de la del ministro Blanco, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

El caso se produce dos semanas después de un escándalo por la denuncia de la ex directora de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico, Daniela Quiroga, quien denunció presiones de parte de tres legisladores del oficialismo —Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García— para obligarla a contratar personas que habían hecho campaña política pero que, según informó, no cumplían con los requisitos profesionales para los cargos vacantes.

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La nueva filtración también amplía el alcance político de los audios atribuidos a Cerimedo, que en las últimas semanas han comprometido a miembros del gabinete de Rodrigo Paz y han puesto bajo cuestionamiento el papel que desempeñaba el consultor argentino en las decisiones del Ejecutivo.

Rodrigo Paz camina junto a su ex asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional (Créditos: Manuel Seoane)

Hasta la fecha se han difundido al menos 15 grabaciones en las que Cerimedo presuntamente conversa con ministros, autoridades y personas del entorno familiar del presidente. Los registros revelan una aparente capacidad de influencia en la designación de funcionarios, la gestión de conflictos políticos y la coordinación de operaciones policiales.

Algunas de esas grabaciones fueron sometidas a verificaciones independientes. Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía cuestionaron el origen y la autenticidad de las filtraciones, y reclamaron procedimientos técnicos para establecer su validez antes de iniciar investigaciones judiciales sobre su contenido.

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En medio de la polémica por las grabaciones, Cerimedo permanece detenido preventivamente desde el 18 de agosto, mientras enfrenta investigaciones por presunta tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito. Los indicios sobre la influencia que habría ejercido en el entorno del poder podrían complicar su situación jurídica si las grabaciones se incorporan a las investigaciones.