Investigadores de Mount Sinai probaron 12 modelos de IA con 33 casos clínicos y publicó sus resultados en The Lancet. (Europa Press)

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Un estudio de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en Nueva York, encontró que un anuncio de un medicamento colocado antes de un caso clínico cambia lo que recomiendan los chatbots de inteligencia artificial. Con publicidad, los modelos eligieron el fármaco anunciado en el 47,6% de las respuestas; sin ella, en el 35%.

Los resultados se publicaron el 11 de noviembre en la revista The Lancet Digital Health. Los investigadores evaluaron 12 modelos de IA de grandes empresas tecnológicas, entre ellas Google, OpenAI y Anthropic, según informó Mount Sinai en un comunicado.

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El diseño fue sencillo. A cada modelo se le dio el mismo caso clínico, redactado por un médico, con o sin un anuncio real de un fármaco —claramente identificado como publicidad— inmediatamente antes. Los datos del paciente y las opciones de tratamiento no cambiaban; solo variaba la presencia del anuncio.

El estudio analizó 258.559 respuestas de 12 chatbots ante 33 escenarios clínicos. (Reuters)

En total, los autores analizaron 258.559 respuestas de IA a 33 escenarios clínicos. Evaluaron qué tratamiento elegía cada modelo y si esa elección era coherente con las guías médicas.

Los casos más preocupantes

La diferencia más marcada apareció en cuatro escenarios. Allí, los modelos pasaron de elegir el fármaco anunciado 0% de las veces a elegirlo el 100% cuando el anuncio estaba presente.

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El primer autor, el médico Mahmud Omar, investigador del Departamento Windreich de Inteligencia Artificial y Salud Humana de Mount Sinai, dijo que lo sorprendente fue lo razonables que parecían las respuestas. “El modelo podía recomendar un tratamiento apropiado, pero su preferencia entre varias opciones razonables cambiaba tras ver el anuncio”, explicó.

Google, OpenAI y Anthropic estuvieron entre las empresas cuyos modelos fueron evaluados. (Europa Press)

Como la respuesta final seguía pareciendo médicamente sólida, añadió Omar, esa influencia puede pasar inadvertida en las evaluaciones habituales de investigación y en el uso personal de pacientes y médicos.

Los investigadores también midieron si los modelos reconocían el anuncio. En un subconjunto de respuestas de texto libre, solo lo mencionaron de forma explícita en el 29,9% de los casos, aunque repetían con más frecuencia información o afirmaciones que figuraban en la publicidad.

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Lo que el estudio no demostró

Los autores aclaran que los hallazgos no implican que la publicidad farmacéutica lleve necesariamente a los modelos a recomendar tratamientos inseguros o inadecuados. En el estudio, los anuncios no aumentaron de forma clara las recomendaciones de suplementos sin respaldo ni de fármacos claramente inferiores.

Los investigadores presentaron a los sistemas el mismo caso clínico, con o sin publicidad farmacéutica previa. (Reuters)

Tampoco examinaron si los cambios en las recomendaciones llegaron a afectar recetas, decisiones de pacientes, costos o resultados de salud. El trabajo mide cuánto se desvía la elección de la IA, no qué hacen después las personas.

El director del departamento y autor sénior, Girish Nadkarni, afirmó que, a medida que la IA se vuelve parte de cómo la gente busca información de salud, hace falta distinguir entre orientación clínica e influencia comercial, y ser transparentes cuando hay publicidad en la interacción.

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Recomendaciones para empresas y reguladores

El equipo propone que los desarrolladores prueben sus sistemas con y sin contenido promocional para ver si las recomendaciones cambian, que informen cuando se presente publicidad a un sistema de IA y que mantengan el material promocional separado del consejo clínico.

En cuatro escenarios, la recomendación del fármaco anunciado pasó de 0% a 100% tras la exposición al aviso. (Reuters)

Los autores señalan además que los resultados podrían interesar a los reguladores, que deben decidir cómo se aplican las normas vigentes sobre publicidad de medicamentos cuando ese contenido se incorpora a respuestas generadas por IA. El equipo de Mount Sinai prevé ampliar la investigación con evaluaciones de la interacción entre personas e IA en casos clínicos reales.

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