El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c) acompaña este martes la Caravana Morada de Acción Democrática Nacional (ADN), para pedir el voto en las elecciones locales (Ecuador) (EFE/ José Jácome)

Guardar

Ecuador celebrará este domingo 29 de noviembre unas elecciones seccionales que pondrán a prueba la capacidad del presidente Daniel Noboa para extender la presencia de su organización política más allá del Gobierno central. Por primera vez desde su llegada al poder en 2023, Acción Democrática Nacional (ADN) competirá por el control de alcaldías, prefecturas y gobiernos parroquiales en una contienda que definirá la distribución del poder territorial durante los próximos cuatro años y cuyos resultados tendrán implicaciones para las elecciones presidenciales de 2029.

El oficialismo llega a los comicios con el mayor despliegue de candidaturas entre las organizaciones políticas del país. Según la información publicada por Ecuavisa, ADN inscribió 4.880 aspirantes a distintas dignidades: 23 prefecturas, 212 alcaldías, 1.244 concejalías y 3.401 vocalías de juntas parroquiales rurales. La organización tiene presencia electoral en todas las provincias y en más del 95% de los cantones ecuatorianos.

PUBLICIDAD

La amplitud de su oferta electoral contrasta con las condiciones en las que Noboa asumió la Presidencia hace tres años. El mandatario llegó al Palacio de Carondelet tras las elecciones anticipadas de 2023, sin una estructura propia de autoridades locales electas. Aunque consiguió mantenerse en el poder en las presidenciales de abril de 2025, cuando obtuvo el 55,63% de los votos válidos en segunda vuelta, su movimiento todavía no ha participado en una renovación de los gobiernos autónomos descentralizados.

La contienda permitirá establecer hasta qué punto el respaldo electoral de Noboa es transferible a otros candidatos. Según explicó la analista política Stephanie Macías al diario español El País, uno de los aspectos centrales de estas elecciones será determinar la capacidad del mandatario para trasladar su capital político personal a las figuras que representan al oficialismo en los territorios.

PUBLICIDAD

Un delegado electoral revisa las papeletas en la delegación Pichincha del Consejo Nacional Electoral (REUTERS/Karen Toro/Archivo)

Para ampliar su presencia nacional, ADN ha recurrido también a dirigentes con experiencia electoral en otras organizaciones. Una investigación publicada este viernes por Primicias identificó que 20 alcaldes en funciones buscan mantenerse en sus cargos bajo las siglas del oficialismo, pese a haber llegado a esas administraciones con otros movimientos. En total, 116 alcaldes ecuatorianos aspiran a la reelección.

Entre las figuras incorporadas a las filas oficialistas se encuentran políticos con trayectoria en administraciones locales, como la exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, la prefecta de Esmeraldas Roberta Zambrano y el prefecto de El Oro Clemente Bravo. Según Ecuavisa, al menos 28 figuras políticas que anteriormente pertenecieron a otras organizaciones participan en estas elecciones con candidaturas de ADN.

PUBLICIDAD

El presidente se involucró directamente en la campaña electoral. Noboa solicitó licencia para participar en actividades proselitistas y recorrió distintas provincias en respaldo de los candidatos oficialistas. Durante la última jornada de campaña, el jueves 26 de noviembre, participó en caravanas en Durán y Guayaquil, donde acompañó a Viteri y al candidato a la Prefectura de Guayas, Andrés Guschmer.

Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, concentran parte de la atención política. Ambas alcaldías fueron conquistadas en 2023 por Revolución Ciudadana, la organización del expresidente Rafael Correa y principal fuerza de oposición al Gobierno de Noboa. La disputa por las prefecturas de Pichincha y Guayas también permitirá observar el alcance del oficialismo en las provincias con mayor peso electoral.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el correísmo llega a estas elecciones en condiciones distintas a las de anteriores procesos. La suspensión provisional de Revolución Ciudadana durante nueve meses, dispuesta en marzo de 2026 en el contexto de una investigación por presunto lavado de activos, obligó a sus dirigentes a buscar otras organizaciones políticas para participar. Es el caso del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien aspira a la reelección con el Partido Socialista Ecuatoriano.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz

Los comicios, inicialmente previstos para febrero de 2027, fueron adelantados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó la necesidad de reducir los riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño. El correísmo cuestionó esa decisión y denunció que el cambio de calendario afectaba sus posibilidades de competir bajo sus propias siglas. En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado ecuatoriano a garantizar el pluralismo político y la igualdad de condiciones en el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Para Noboa, la renovación de los gobiernos locales tiene una relevancia adicional: las autoridades elegidas este domingo permanecerán en funciones durante las presidenciales de 2029. El mandatario conserva la posibilidad constitucional de participar en esa contienda debido a que el período extraordinario que ejerció entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, tras la disolución anticipada de la Asamblea Nacional por parte del entonces presidente Guillermo Lasso, no se computa como un mandato regular para efectos de la reelección.

De presentarse nuevamente y obtener la victoria, Noboa podría permanecer en la Presidencia hasta 2033. En septiembre de este año, durante una entrevista con la cadena española Antena 3, el mandatario dejó abierta esa posibilidad, aunque no confirmó una nueva candidatura.

PUBLICIDAD

La candidata a alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri (EFE/Iván Navarrete/Archivo)

La elección se produce, además, después del revés electoral que sufrió el Ejecutivo en noviembre de 2025, cuando los ecuatorianos rechazaron las cuatro propuestas impulsadas por el Gobierno en una consulta popular y referéndum. Entre ellas figuraban la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la eliminación de la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

A diferencia de aquella votación, las elecciones del domingo estarán condicionadas por las dinámicas particulares de cada jurisdicción, las trayectorias de los candidatos y las demandas ciudadanas relacionadas con la prestación de servicios públicos, la seguridad y la infraestructura. Sus resultados, por tanto, no podrán interpretarse exclusivamente como una medición de la popularidad presidencial.

PUBLICIDAD

Aunque los comicios no modificarán directamente la composición del Legislativo ni las atribuciones constitucionales del presidente, sí establecerán una nueva correlación de fuerzas políticas en los territorios. Para ADN, la jornada marcará el paso de una organización que ha competido exitosamente por la Presidencia a una que busca construir una representación institucional propia en los gobiernos locales, tres años antes de la próxima renovación del Ejecutivo.