Tecno

Claro Colombia se pronuncia en medio de la desaparición de Movistar, ahora Tigo

La compañía destacó su cobertura de 4G en el 100% de las cabeceras municipales del país

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Claro Colombia emitió un comunicado el mismo día en que Movistar desapareció como marca comercial para integrarse por completo a Tigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Claro Colombia emitió un manifiesto el mismo día en que Movistar dejó de existir como marca comercial en el país para integrarse de manera definitiva a Tigo, propiedad de Millicom, la cual anunció también un plan de inversión de 8,5 billones de pesos para los próximos cuatro años, con el que busca consolidar el liderazgo del mercado móvil colombiano.

El comunicado de Claro no menciona de manera directa a Tigo ni a Movistar, pero coincide en fecha con el cambio de marca que comenzó este miércoles 14 de octubre en todo el territorio nacional. La compañía, filial de América Móvil, destacó su trayectoria en infraestructura y su transformación hacia un modelo de “empresa de tecnología” que trasciende la conectividad tradicional.

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“Colombia está entrando en una etapa en la que conectar ya no es suficiente”, señaló la compañía en su manifiesto. Según el texto, el país necesita capacidad para transportar, alojar, procesar y proteger la información, además de mantener disponibles los servicios esenciales y convertir la tecnología en productividad.

Claro aseguró que se transforma "de una compañía de telecomunicaciones a una empresa de tecnología". (EFE)
Claro aseguró que se transforma "de una compañía de telecomunicaciones a una empresa de tecnología". (EFE)

Claro detalló que su red llega con 4G al 100% de las cabeceras municipales y con 5G en más de 100 ciudades y municipios, además de contar con más de 150.000 kilómetros de fibra óptica. A esa infraestructura se suman centros de datos, nube, inteligencia artificial y ciberseguridad, capacidades que, según la empresa, forman un ecosistema integrado y no servicios aislados.

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“Nuestra escala es, ante todo, una responsabilidad”, afirmó la compañía en el documento, en el que vinculó su despliegue de red con la obligación de llegar a más territorios y sostener el servicio “cuando el país más la necesita”.

El comunicado también hizo referencia a cambios en la operación de Claro. La compañía indicó que está “simplificando procesos, fortaleciendo la atención y utilizando tecnología y datos para resolver con mayor agilidad”. Con esa descripción, la empresa buscó posicionarse como un actor que evolucionó “de una compañía de telecomunicaciones a una empresa de tecnología que acompaña todo el ciclo de la información”.

Claro bloqueó la portabilidad numérica a beneficiarios del programa NavegaTIC, según determinó la SIC en su investigación - crédito Colprensa
La compañía destaca que cuenta con más de 150.000 kilómetros de fibra óptica desplegados en territorio colombiano.

El mensaje se dirigió tanto a los clientes como al país en general. “A nuestros clientes se lo demostramos con una red que responde, una experiencia que mejora y una compañía que nunca deja de avanzar; al país, con compromiso”, indicó el texto, que cerró con el anuncio de que la empresa continuará “invirtiendo, innovando y elevando la calidad” de sus servicios.

Tigo avanza en el mercado de telecomunicaciones colombiano

Tigo formalizó el reemplazo de los letreros de Movistar en sus tiendas principales y dio inicio oficial a la unificación de marca. También se prevé que su nombre aparezca pronto en los teléfonos en vez de Movistar.

El cambio responde a la compra que Millicom realizó este año para quedarse con el control total de Movistar, transacción que, según el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, representó un desembolso de 4,5 billones de pesos.

La apuesta total del grupo controlador de Tigo en Colombia asciende a 13 billones de pesos. (Reuters)
La apuesta total del grupo controlador de Tigo en Colombia asciende a 13 billones de pesos. (Reuters)

A esa cifra se suma el plan de inversión de 8,5 billones de pesos anunciado recientemente, con el que la empresa proyecta elevar su apuesta total en Colombia a 13 billones de pesos en cuatro años. Según Benítez, en entrevista con Infobae, los recursos se destinarán a ampliar la capacidad de las antenas ante un incremento del tráfico de datos cercano al 15% interanual, además de duplicar la cobertura de 5G hasta alcanzar 324 municipios y sumar más de mil nuevos sitios de conectividad.

Qué implica esta unificación para los clientes?

Los contratos firmados con Colombia Telecomunicaciones (Coltel), la sociedad que operaba Movistar, se mantienen vigentes, y los clientes continuarán con los mismos planes y canales de pago. El único cambio visible para los usuarios será el logotipo en la factura, de acuerdo con lo informado por la compañía.

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