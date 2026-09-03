Tecno

Claro invierte USD 180 millones para llevar la red 5G a Colombia

Más de 7 millones de clientes ya utilizan la red más avanzada de la compañía en el país

Claro invirtió 180 millones de dólares para expandir su red 5G a 100 ciudades y municipios de Colombia. (EFE)
Claro invirtió 180 millones de dólares para expandir su red 5G a 100 ciudades y municipios de Colombia. (EFE)
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Claro Colombia anunció durante el evento ANDICOM 2026 que su red 5G ya está disponible en 100 ciudades y municipios del país, un hito alcanzado en poco más de dos años que amplía el acceso a una infraestructura esencial para que las regiones produzcan, innoven y compitan en la economía digital.

El despliegue requirió una inversión superior a los 60 millones de dólares, que se suma a los 120 millones de dólares que la compañía ya había destinado a la adquisición del espectro, con lo que la inversión total asciende a 180 millones de dólares.

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De seis a cien territorios en dos años

La red 5G de Claro se activó por primera vez en seis ciudades en febrero de 2024. Desde entonces, la compañía multiplicó su presencia hasta llegar a los cien territorios actuales, con una expansión que incluye grandes centros urbanos, ciudades intermedias y municipios. Según la empresa, la cobertura alcanza de forma potencial al 55% de la población colombiana.

La compañía activó su primera red 5G en seis ciudades colombianas en febrero de 2024. (Reuters)
La compañía activó su primera red 5G en seis ciudades colombianas en febrero de 2024. (Reuters)

La expansión más reciente sumó 23 municipios en distintos departamentos del país: Amalfi, Cisneros, Guatapé y La Pintada, en Antioquia; Tibasosa, en Boyacá; Aranzazu, en Caldas; Guachené, en Cauca; Becerril, en Cesar; Gachancipá, Guachetá y Nemocón, en Cundinamarca; Algeciras, en Huila; Aracataca, en Magdalena; Guamal y Lejanías, en Meta; San Cayetano, en Norte de Santander; Magüí y Policarpa, en Nariño; La Virginia y Quinchía, en Risaralda; Málaga y El Carmen de Chucurí, en Santander; y Venadillo, en Tolima.

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Una plataforma con más capacidad y menor latencia

El presidente de Claro Colombia, Rodrigo de Gusmao, sostuvo que “llegar a 100 ciudades y municipios demuestra que 5G ya no es una promesa: es una infraestructura que está ampliando las posibilidades de Colombia. Cada nuevo territorio conectado puede acceder a más capacidad para aprender, emprender, producir e innovar. Ese es el sentido de nuestra inversión: convertir la tecnología en desarrollo y competitividad para el país”.

La compañía explica que el resultado no se limita a un mapa con mayor cobertura, sino que constituye una plataforma con más capacidad, mayor velocidad y menor latencia. Con la llegada de la tecnología a más regiones, la red puede respaldar soluciones en educación, salud, comercio, turismo, agricultura, logística e industria, además de facilitar la digitalización de las empresas.

La red 5G de Claro cuenta con 2.800 estaciones base distribuidas en el territorio colombiano. (Reuters)
La red 5G de Claro cuenta con 2.800 estaciones base distribuidas en el territorio colombiano. (Reuters)

Más de 7 millones de clientes usan la red

La infraestructura de Claro está soportada por 2.800 estaciones base y ya ha sido utilizada por más de 7 millones de clientes, según los datos de la compañía. La tecnología 5G cursa actualmente el 22% del tráfico móvil de datos de la empresa.

Durante eventos de alta demanda, como el principal campeonato de fútbol, la participación de 5G en el tráfico nacional aumentó cinco puntos porcentuales frente al promedio mensual, mientras que la cantidad de usuarios conectados creció 9%.

Bogotá concentra el 35% del tráfico 5G del país, seguida por Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. Las redes sociales y el video figuran entre los principales usos de la red, un patrón que la compañía asocia con la capacidad y velocidad que ofrece esta tecnología para el acceso a contenidos y servicios digitales.

Bogotá concentra el 35% del tráfico 5G del país, seguida por Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. (EFE)
Bogotá concentra el 35% del tráfico 5G del país, seguida por Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. (EFE)

Despliegue de la red 5G en América Latina

La expansión de Claro en Colombia contrasta con el panorama general de América Latina, donde el avance de las redes 5G ha sido más lento de lo esperado. Según el informe Ericsson Mobility Report, la penetración del servicio en la región apenas alcanzó el 14% en 2025, muy por debajo del promedio mundial.

De los 390 proveedores de telecomunicaciones que han desplegado redes 5G a nivel global, solo alrededor de 90 implementaron la arquitectura Standalone (SA), que opera de manera independiente sin depender de infraestructuras 4G previas.

El estudio atribuye la lentitud del despliegue latinoamericano al costo de renovación de infraestructura hacia redes Standalone, los retrasos en las licitaciones de espectro radioeléctrico por parte de los gobiernos y las limitaciones en la capacidad de inversión de los operadores.

La penetración de 5G en América Latina apenas alcanzó el 14% en 2025, según el Ericsson Mobility Report. (Reuters)
La penetración de 5G en América Latina apenas alcanzó el 14% en 2025, según el Ericsson Mobility Report. (Reuters)

A esto se suma que el crecimiento de la conectividad por Acceso Inalámbrico Fijo (FWA) mediante redes 5G se mantiene en niveles reducidos tanto en América Latina como en África y algunos sectores del Sudeste Asiático.

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