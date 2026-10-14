Por qué no se debe usar XUPER TV, Magis TV o Cuevana para ver películas, series o fútbol

Magis TV, Xuper TV y Cuevana pueden ofrecer acceso inmediato a contenidos, aunque su uso implica riesgos para la seguridad digital de los usuarios.

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Las aplicaciones piratas para ver películas, series o fútbol como Magis TV, Xuper TV y Cuevana pueden parecer una alternativa rápida frente a las suscripciones legales, pero exponen a los usuarios a riesgos de ciberseguridad, robo de información y acceso no autorizado a redes domésticas.

En una conversación con Infobae Tecno, Álvaro Ponce, gerente de Operaciones de Directv Colombia, planteó que la falta de medios de pago y la acumulación de suscripciones pueden empujar a parte del público hacia servicios no autorizados.

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Los riesgos de estas aplicaciones no se limitan a la infracción de derechos de autor.

Estas aplicaciones pueden exponer datos personales y facilitar accesos indebidos a la red doméstica.

La Justicia argentina ordenó el bloqueo de dominios y servidores vinculados con Magis TV y Xuper TV tras una investigación sobre retransmisiones no autorizadas de películas, series y eventos deportivos. La medida también alcanzó a aplicaciones ya instaladas en celulares y dispositivos TV Box.

Por qué evitar Magis TV, Xuper TV y Cuevana

Las plataformas piratas pueden solicitar permisos que no resultan necesarios para reproducir una película o transmitir un partido.

El acceso a archivos almacenados, notificaciones, aplicaciones en ejecución o configuraciones del dispositivo abre una puerta a prácticas como el envío de publicidad no deseada, campañas de phishing y la instalación de programas maliciosos.

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El problema de estos servicios excede la vulneración de derechos de autor y alcanza a la protección de los dispositivos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Un análisis de la firma de ciberseguridad ESET identificó que Magis TV pedía permisos críticos e invasivos.

Entre ellos figuraban la gestión de sistemas de archivos externos, el acceso a tareas activas y la posibilidad de publicar notificaciones. Esas autorizaciones pueden facilitar el envío de mensajes engañosos o el acceso a información personal.

El riesgo aumenta cuando la aplicación se instala mediante un archivo APK descargado desde sitios de origen desconocido.

A diferencia de las tiendas oficiales, esos archivos no pasan necesariamente por revisiones de seguridad. Un TV Box modificado o con software no autorizado puede comprometer el televisor y, a la vez, convertirse en un punto de entrada a la red Wi-Fi del hogar.

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El problema de estos servicios excede la vulneración de derechos de autor y alcanza a la protección de los dispositivos. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

Existen consecuencias operativas. Los bloqueos ordenados por autoridades judiciales y ejecutados por plataformas tecnológicas pueden dejar sin servicio a los usuarios de un momento a otro.

Amazon Fire TV, por ejemplo, aplicó restricciones para impedir el funcionamiento de aplicaciones incluidas en listas internacionales contra la piratería audiovisual.

Para Ponce, una parte de la solución pasa por ofrecer alternativas legales que simplifiquen la contratación.

“No todo el mundo tiene el acceso a tener tarjetas de crédito”, señaló durante la conversación con Infobae Tecno. Esa limitación, según explicó, puede llevar a algunos usuarios a recurrir a tarjetas prepago o servicios ilegales.

YouTube, Pluto TV y Rakuten TV ofrecen opciones legales para acceder a películas, series y otros contenidos, con catálogos que varían según el país. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Opciones gratuitas para ver películas y series de forma legal

El acceso legal a contenidos sin una suscripción mensual es posible mediante servicios financiados con publicidad o a través de plataformas públicas. YouTube ofrece películas, documentales, conciertos, series web y material educativo sin costo, aunque su catálogo depende de cada país y de los acuerdos de distribución.

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Pluto TV dispone de canales en vivo y contenidos bajo demanda. Su propuesta incluye películas, series y programas, y no exige crear una cuenta para comenzar a ver su catálogo.

Otra opción es Rakuten TV, que cuenta con una sección gratuita con publicidad. Allí aparecen títulos de distintas épocas, incluidos largometrajes que tuvieron circulación comercial en salas de cine.

Disney+ forma parte de las plataformas que los usuarios pueden elegir dentro de los planes Directv Flex, según la modalidad contratada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Una alternativa de pago y segura a XUPER TV, Magis TV o Cuevana

Frente a ese escenario, la empresa lanzó Directv Flex, un plan que integra televisión en vivo y plataformas de streaming bajo una factura.

Los usuarios pueden elegir entre una a tres plataformas premium, según el plan contratado.

Las opciones indicadas por la compañía incluyen Disney+, HBO Max, Universal+, ViX, WIN+ Fútbol, HotPack y One Baseball Network. La selección puede cambiarse cada 30 días calendario sin modificar el precio del plan.

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Ponce explicó que el sistema permite adaptar las suscripciones a los contenidos que cada hogar quiere ver durante el mes. Quien siga una serie puede elegir una plataforma y, al mes siguiente, reemplazarla por otra para ver fútbol colombiano, películas o nuevos lanzamientos.

El servicio también contempla el pago en efectivo, una opción para quienes no cuentan con tarjeta de crédito. Cada plataforma conserva sus propias condiciones sobre la cantidad de pantallas simultáneas.