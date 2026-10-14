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Descargar la APK de XUPER TV en Android: los costos ocultos de ver películas gratis

Los programas piratas exponen los celulares a malware que pueden robar contraseñas y eliminar archivos privados sin autorización

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro con el logo blanco de Xuper TV en la pantalla, sobre una superficie de madera oscura.
XUPER TV no se puede instalar en tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Buscar una forma de descargar gratis la APK de XUPER TV, antes conocida como Magis TV, para ver películas, series y deportes se volvió una práctica frecuente entre usuarios de celulares Android.

La promesa de acceder a contenidos sin una suscripción mensual puede resultar atractiva, aunque el proceso suele requerir la instalación de archivos desde páginas ajenas a las tiendas oficiales.

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Ese camino implica riesgos que van más allá de la calidad de la transmisión. Según un análisis de ESET, este tipo de aplicaciones puede solicitar accesos que no corresponden a una plataforma convencional de streaming, exponer archivos personales y abrir la puerta a la instalación de malware.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
XUPER TV no está en Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Por qué es peligroso instalar la APK de XUPER TV

Las tiendas oficiales, como Google Play Store, aplican controles de seguridad y revisión antes de publicar una aplicación. Cuando una persona descarga una APK desde un sitio alterno, deja fuera esa instancia de verificación y confía en un archivo cuya procedencia, integridad y modificaciones no siempre pueden comprobarse.

Los expertos advierten que esos espacios pueden utilizarse para distribuir programas maliciosos bajo nombres conocidos o mediante versiones alteradas de una aplicación.

La descarga de una APK fuera de tiendas oficiales puede convertir una plataforma de entretenimiento en una vía de ingreso para amenazas digitales que afectan el teléfono y, en algunos casos, otros dispositivos conectados a la misma red doméstica.

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Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
XUPER TV tiene los mismos riesgos que Magis TV. (Fotocomposición Infobae)

Qué pasa si una aplicación accede a opciones privadas del dispositivo

El análisis sobre Magis TV detectó solicitudes de acceso que permiten conocer qué aplicaciones se encuentran abiertas o fueron utilizadas en el dispositivo. Esa información puede revelar hábitos de uso, servicios instalados y parte de la actividad diaria de una persona en el celular.

En manos de actores maliciosos, esos datos pueden servir para identificar aplicaciones bancarias, servicios de mensajería o plataformas donde el usuario guarda información personal.

ESET clasifica este tipo de comportamientos dentro de las aplicaciones potencialmente indeseables, porque una app streaming no necesita conocer en detalle la actividad de otras herramientas del teléfono para reproducir una película.

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Virus pueden eliminar y robar archivos privados del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden robar fotos, videos y archivos guardados en el teléfono

Otra de las alertas se relaciona con los accesos al almacenamiento del celular. La aplicación puede pedir autorización para leer, modificar o eliminar archivos guardados en el teléfono o en tarjetas de memoria. Esto incluye fotos, videos, documentos, descargas y grabaciones de audio.

El problema no se limita a la pérdida accidental de información. Un programa con ese nivel de acceso podría copiar archivos privados, alterar contenidos o incorporar elementos dañinos dentro del almacenamiento.

Las imágenes familiares, documentos laborales y notas de voz pueden quedar expuestos si la aplicación utiliza esos permisos con fines distintos a los que espera el usuario.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La aplicación puede emitir alertas de seguridad falsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las notificaciones de la APK son peligrosas

Las notificaciones suelen utilizarse para informar estrenos, cambios en el servicio o novedades del catálogo. Sin embargo, una APK que obtiene autorización para enviar avisos puede utilizar esa función para mostrar publicidad invasiva, mensajes engañosos o enlaces que conduzcan a sitios web fraudulentos.

Los expertos señalan que ese mecanismo puede facilitar campañas de spam y suplantación de identidad. Un aviso que aparenta ser una actualización, una advertencia de seguridad o una promoción puede buscar que la persona entregue datos, descargue otro archivo o ingrese a una plataforma falsa.

Qué implica que una APK pueda instalar otros programas

Entre los accesos identificados figura la capacidad de solicitar la instalación de paquetes adicionales. En términos prácticos, esa opción puede utilizarse para presentar otro programa como si fuera una actualización necesaria para seguir viendo contenidos.

El usuario podría terminar con una aplicación distinta a la que creyó instalar. Ese segundo archivo puede contener spyware, troyanos u otras herramientas destinadas a obtener información personal, mostrar anuncios o tomar control de determinadas funciones del dispositivo.

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