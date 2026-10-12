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Usuarios de iPhone 18 Pro Max reportan fallos de conexión y la única solución es remplazar el celular

El problema con el celular de Apple limita las llamadas, los mensajes y el uso de datos

Apple confirmó una falla de conectividad en teléfonos iPhone 18 Pro Max comercializados por la empresa AT&T en Estados Unidos.(REUTERS/Tingshu Wang)
Apple confirmó una falla de conectividad en teléfonos iPhone 18 Pro Max comercializados por la empresa AT&T en Estados Unidos.(REUTERS/Tingshu Wang)
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Apple confirmó una falla de conectividad que deja sin servicio móvil a una parte de los iPhone 18 Pro Max vendidos a través de AT&T en Estados Unidos. El problema no se puede resolver con una actualización de software: cuando el teléfono pierde la señal, la única salida es cambiarlo por otro equipo.

El Pro Max, el modelo más grande de los dos teléfonos “Pro” que Apple lanzó el mes pasado, salió a la venta el 18 de septiembre a un precio de 1.299 dólares. Los primeros reportes de usuarios aparecieron al día siguiente, y más de tres semanas después del lanzamiento la compañía todavía no explicó qué componente interno falla.

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Qué le pasa exactamente al iPhone 18 Pro Max

El teléfono afectado deja de recibir señal de AT&T, de forma intermitente en algunos casos y permanente en otros. En la barra de estado, donde deberían aparecer las barras de señal, se muestra la leyenda “SOS”.

La falla impide hacer y recibir llamadas, enviar mensajes de texto y usar datos móviles. Según AT&T, también puede afectar las llamadas al número de emergencias 911.

La compañía de tecnología estableció que las actualizaciones de software no reparan la falla y exige el reemplazo físico del dispositivo.(REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
La compañía de tecnología estableció que las actualizaciones de software no reparan la falla y exige el reemplazo físico del dispositivo.(REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Cuando un iPhone 18 Pro Max de AT&T deja de tener señal y muestra “SOS” en la pantalla, se trata de una falla de conectividad que Apple confirmó el 2 de octubre de 2026. No existe una actualización que reactive el equipo ya afectado: la empresa exige su reemplazo físico en una tienda propia o de AT&T.

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El primer mensaje sobre el inconveniente se publicó el 19 de septiembre en el foro de soporte de Apple, bajo el título “El nuevo iPhone no puede hacer ni recibir llamadas ni FaceTime”. Hacia el 12 de octubre, esa publicación acumulaba 988 clics en “a mí también”, aunque esa cifra no equivale necesariamente a la cantidad de equipos con el problema.

El sitio especializado MacRumors señaló que miles de usuarios se quejaron del inconveniente en ese foro y en otros espacios en línea.

Apple describe al grupo afectado como un “pequeño número” de usuarios del Pro Max en AT&T y aclara que no detectó el mismo problema en otros modelos de iPhone 18 ni en otras operadoras como Verizon o T-Mobile.

Los usuarios reportaron los primeros problemas en los foros de soporte de Apple un día después del lanzamiento del dispositivo.(REUTERS/Jeenah Moon)
Los usuarios reportaron los primeros problemas en los foros de soporte de Apple un día después del lanzamiento del dispositivo.(REUTERS/Jeenah Moon)

Las actualizaciones que Apple lanzó y sus límites

El 28 de septiembre, Apple distribuyó la actualización iOS 27.0.1. El 2 de octubre sumó una actualización de configuración de operador, identificada como versión 72.1, que se descarga de forma automática en los equipos de AT&T durante un plazo de 14 días.

Las configuraciones de operador son ajustes de red independientes del sistema operativo. Apple también empezó a exigir la instalación de iOS 27.0.1 para poder activar un Pro Max nuevo.

Sobre estas medidas, un vocero de Apple declaró a Tom’s Guide: “Estas actualizaciones en conjunto están pensadas para ayudar a prevenir que este problema ocurra”. La frase no garantiza que el inconveniente se resuelva por completo, solo busca evitar que se repita en equipos que todavía funcionan.

El 8 de octubre, los usuarios inscriptos en la versión beta de iOS 27.2 recibieron un nuevo paquete de configuración de operador, que pasó de la versión 72.0.2 a la 72.0.3. Apple no detalló qué cambios incluye ni si equivale a la actualización 72.1 distribuida en la versión estable.

AT&T, por su parte, envió un mensaje de texto a sus clientes el 1 de octubre con la siguiente advertencia: “Algunos teléfonos pueden no completar llamadas, mensajes o datos, incluidas las llamadas al 911”. La operadora instruyó a actualizar de inmediato a iOS 27.0.1 y afirmó que trabaja junto a Apple “para solucionarlo”.

Un despiece técnico detectó que el iPhone 18 Pro Max incorpora un módem Qualcomm Snapdragon X80 en lugar del chip C2 de Apple.(REUTERS/Jeenah Moon)
Un despiece técnico detectó que el iPhone 18 Pro Max incorpora un módem Qualcomm Snapdragon X80 en lugar del chip C2 de Apple.(REUTERS/Jeenah Moon)

Por qué el reemplazo es la única salida

Ninguna de las actualizaciones lanzadas hasta ahora reactiva un teléfono que ya perdió el servicio. Apple lo confirmó de forma expresa: si el equipo ya falló, no hay reparación posible por software y corresponde cambiarlo.

La compañía recomienda a los usuarios afectados comunicarse con Apple Support o con el soporte inalámbrico de AT&T, o acercarse a una tienda Apple o AT&T. No anunció un programa formal de reparación para esta falla puntual ni aclaró si el reemplazo tiene costo para el usuario.

Un dato técnico alimenta las dudas sobre el origen del problema. El Pro Max vendido en Estados Unidos es el único entre los modelos 18 que no usa el módem propio de Apple, el C2. En su lugar, un desarme del equipo detectó un módem Qualcomm Snapdragon X80. El iPhone 18 Pro estándar y el iPhone Duo sí incorporan el C2 y no presentaron el inconveniente.

Ni Apple ni AT&T vincularon de manera oficial la falla con ese módem, y el hecho de que otras operadoras no reporten el mismo problema deja esa hipótesis sin confirmar.

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