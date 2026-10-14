Guatemala

Gerente de Medios de Pago del banco estatal CHN fallece en un ataque armado en Guatemala

Víctor Manuel Mazariegos Díaz caminaba por la zona 4 de Ciudad de Guatemala cuando dos proyectiles lo alcanzaron en la espalda. Tenía 42 años y, según las primeras pesquisas, no tenía nada que ver con la discusión que desató los disparos

La víctima de 42 años transitaba a pie por el sector y no participó en el altercado vial que originó los disparos.
El gerente de Medios de Pago del Banco Crédito Hipotecario Nacional murió tras recibir dos disparos en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala. (CHN)
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Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, gerente de Medios de Pago del banco estatal de Guatemala Crédito Hipotecario Nacional (CHN), murió tras ser alcanzado por dos proyectiles de arma de fuego durante un incidente que, hasta ahora, se sabe que había iniciado por una discusión de tránsito.

El hecho ocurrió este miércoles 14 de octubre cuando Mazariegos Díaz caminaba por la 7.ª avenida y Vía 1 de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

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La víctima, de 42 años, no habría participado en el percance que precedió a los disparos, según la información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC).

El reporte policial sitúa el hecho frente a un sector próximo al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), una avenida bastante transitada en Guatemala.

El gerente de Medios de Pago del Banco Crédito Hipotecario Nacional murió tras recibir dos disparos en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala.
La víctima de 42 años transitaba a pie por el sector y no participó en el altercado vial que originó los disparos.

El CHN confirmó a medios locales que Mazariegos Díaz era gerente de Medios de Pago de la institución bancaria estatal. La PNC indicó que presentaba dos heridas de bala en la espalda.

La PNC investiga una posible discusión de tránsito entre un automovilista y un repartidor

La primera hipótesis de la Policía Nacional Civil señala que el ataque se originó después de una discusión entre el conductor de un automóvil y un motorista que presuntamente trabajaba en entregas a domicilio.

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Testigos relataron a los agentes que el conductor habría sacado un arma de fuego y disparado contra el motorista. Los proyectiles, sin embargo, impactaron en Mazariegos Díaz, quien transitaba por el lugar y, de acuerdo con esa versión, era ajeno al altercado.

La Policía consignó de forma preliminar el caso como una muerte por balas perdidas, aunque aclaró que la investigación deberá establecer la secuencia de los hechos, el móvil y la responsabilidad de los involucrados.

Tras el ataque, el conductor del automóvil y el motorista se retiraron del sector. Las unidades policiales fueron alertadas para localizarlos, pero las primeras búsquedas no arrojaron resultados positivos.

Los socorristas realizaron maniobras de reanimación, pero el gerente murió en el lugar

Los cuerpos de socorro atendieron la emergencia después de recibir reportes sobre un hombre herido en la vía pública. Técnicos en urgencias médicas efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizaron un monitor cardíaco y administraron medicamentos por vía intravenosa.

Víctor Manuel Mazariegos Díaz caminaba por la zona 4 de Ciudad de Guatemala cuando dos proyectiles lo alcanzaron en la espalda. Tenía 42 años y no tenía nada que ver con la discusión que desató los disparos. (Video: Bomberos Municipales)

Pese a los procedimientos, Mazariegos Díaz falleció en la escena. Agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público quedaron a cargo de las diligencias y de la recolección de indicios.

La zona 4 registra denuncias por delitos patrimoniales, aunque no hay un desglose reciente de homicidios

La incidencia criminal de la zona 4 de Ciudad de Guatemala incluye denuncias por delitos patrimoniales, en especial robos de motocicletas y teléfonos celulares.

Los registros del Ministerio Público citados por medios locales ubican a ese sector entre las áreas de la capital con reportes de sustracción de motocicletas.

En toda la Ciudad de Guatemala, las denuncias por robo de motocicletas pasaron de 2.291 en 2020 a 3.989 en 2025, según cifras del Ministerio Público difundidas en marzo. Hasta esa fecha de 2026, la institución acumulaba 430 casos.

El gerente de Medios de Pago del Banco Crédito Hipotecario Nacional murió tras recibir dos disparos en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala.
El ataque armado ocurrió en una zona bastante concurrida de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El municipio de Guatemala, no obstante, concentra una parte relevante de los homicidios del país. Datos divulgados por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales señalaron que el municipio acumulaba 325 asesinatos hasta agosto de 2026, frente a 452 en el mismo período de 2025.

La muerte del gerente del CHN permanece bajo investigación. La versión sobre una disputa vial y el carácter accidental de los impactos corresponde a la información preliminar de la PNC.

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