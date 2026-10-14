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La llamativa “lucha” de un entrenador en medio de una entrevista con una periodista que hace furor

La interacción entre David Oulehla, director técnico del FK Viagem Ústí nad Labem, y Sabina Jákšová se hizo viral

El video tomó notoriedad por su aparente "lucha" por no mirarla
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David Oulehla, director técnico del FK Viagem Ústí nad Labem, equipo de la segunda división de fútbol de República Checa, se volvió viral tras la derrota de su equipo por 3-2 ante el SFC Opava. Mientras era entrevistado por la periodista Sabina Jákšová frente a las cámaras, el DT mantuvo la atención puesta en cualquier dirección que no fuera la de la reportera, a pesar de encontrarse junto a ella y de responder con normalidad a cada una de sus preguntas sobre el desarrollo del encuentro.

La periodista buscaba conocer las impresiones del entrenador sobre el partido, en lo que en principio se trataba de un intercambio habitual tras un encuentro de liga. Sin embargo, la forma en que Oulehla afrontó la conversación, con la vista apenas dirigida hacia ella durante toda la entrevista, no tardó en llamar la atención de quienes presenciaron la transmisión.

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El video de la entrevista circuló con rapidez en distintas plataformas sociales, donde usuarios destacaron el esfuerzo visible del entrenador por evitar el contacto visual. Uno de los comentarios más repetidos fue “está luchando por su vida”, mientras que otro usuario escribió “su nivel de autocontrol es bíblico”. Un tercer comentario, en tono de broma, señaló “su esposa está mirando, todo el respeto para su control visual”. Las imágenes, que en un principio registraban un cruce de preguntas y respuestas sin mayor relevancia, terminaron por dar la vuelta a las redes sociales y convertir a Oulehla en protagonista inesperado de la jornada futbolística.

Sabina Jákšová cuenta con más de 46.000 seguidores en Instagram (@sabina_j96)
Sabina Jákšová cuenta con más de 46.000 seguidores en Instagram (@sabina_j96)

En cuanto a la entrevista, el entrenador analizó: “El error estuvo, por supuesto, en el inicio, sí, donde nos quedamos dormidos. Recibimos un gol temprano. Sabíamos que quien marcara el primer gol en este partido tendría una gran ventaja. Por desgracia, lo marcó el rival a balón parado, algo para lo que nos habíamos preparado. Me duele aún más por eso, pero así es el fútbol, simplemente trae estas cosas. Después no logramos meternos en el partido. No era lo nuestro. Jugábamos combinando desde atrás, pero no teníamos calidad”.

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“Fallamos cosas sencillas. Cuando llegábamos al último tercio, mandábamos el balón por encima de la portería. Simplemente no tuvimos esa calidad técnica al principio. Luego el rival nos agarró dos veces prácticamente al contraataque y marcó; cometimos dos errores, marcó dos goles y el resultado era 0-3. Parecía terrible, pero de nuevo me alegra y tengo que valorar a los jugadores que entraron desde el banquillo. Creo que lo revitalizaron y que, desde el minuto 60, prácticamente fue nuestro partido. Y creo que es una gran pena que no hayamos conseguido al menos ese punto, porque pienso que, en el contexto de los últimos 40 minutos, lo merecíamos. Tuvimos oportunidades enormes y es una pena que no entrara”, completó.

Jákšová se incorporó al club como presentadora al finalizar la temporada anterior, después de que la dirigencia la contactara de manera directa con una oferta de trabajo. “La dirección del club se puso en contacto conmigo directamente y me hizo la oferta. Admito que estaba contenta y sorprendida al mismo tiempo”, relató la periodista sobre su llegada a la institución. “Lo pensé un tiempo, pero finalmente dije, por qué no, lo voy a intentar. Sin embargo no tenía experiencia, así que aprendí todo sobre la marcha”, agregó tal lo recogido por el Daily Mail.

La periodista admitió que su conocimiento de fútbol era “bastante básico o mínimo” al momento de asumir el rol de presentadora del club. “Me gusta aprender algo nuevo, probar cosas distintas y desarrollarme. Al mismo tiempo, todo es muy auténtico. Estoy aprendiendo cómo funciona el club a medida que avanzo”, explicó Jákšová sobre su experiencia en el cargo, que combina la cobertura de los partidos con tareas de comunicación institucional del equipo.

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