Política

Passaglia apuntó contra el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon una Pyme: “Le da poder a los que extorsionan”

El diputado bonaerense y ex intendente de San Nicolás recordó el conflicto que paralizó la ciudad y lamentó la decisión judicial que benefició al sindicato de Camioneros. “Bloquearon una empresa, una ciudad, y no pasa nada”, lamentó

entrevista a Manuel Passaglia
(Maximiliano Luna)
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Manuel Passaglia , diputado bonaerense y ex intendente de San Nicolás, cuestionó la absolución dispuesta por el juez Alejandro López para Maximiliano Cabaleyro y otros seis acusados por el bloqueo de una distribuidora de San Pedro en 2021. El diputado afirmó que la decisión judicial “vuelve a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.

“Una muestra más de un juez garantista. Bloquearon una empresa. Bloquearon una ciudad. Y no pasa nada”, escribió Passaglia en una publicación en redes sociales, donde vinculó el fallo con conflictos sindicales ocurridos en San Nicolás.

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El legislador recordó que el sindicato de Camioneros había bloqueado accesos a esa ciudad e impedido, según señaló, la entrega de alimentos y la recolección de residuos. “Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad”, sostuvo.

La sentencia cuestionada absolvió a Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros local, y a otros seis imputados por los delitos de extorsión y turbación de la posesión. El Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás entendió que el impedimento de ingreso a la empresa durante cinco días formó parte de una protesta laboral legítima y no constituyó un bloqueo, según informó Infobae.

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La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva para el dirigente sindical, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período. Los abogados de la familia propietaria de la compañía, en tanto, habían pedido una pena de 15 años.

Bloqueo sindical en la empresa Distribuidora Rey
Una escena de 2021, cuando la distribuidora Rey fue bloqueada por Camioneros. La empresa denunció extorsión

La investigación se originó en febrero de 2021, a partir de lo ocurrido en Distribuidora Rey, una empresa familiar de San Pedro. La acusación sostuvo que integrantes de Camioneros impidieron el acceso a la planta para exigir que sus 35 trabajadores fueran incorporados al convenio del sector y dejaran de estar afiliados al gremio de Comercio.

Passaglia sostuvo que los habitantes de San Nicolás resistieron el conflicto atribuido al sindicato y consiguieron que levantara las medidas de fuerza. “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo”, expresó.

El diputado ya se había pronunciado en abril de 2022 sobre un paro que afectaba a la recolección de residuos y al transporte en esa ciudad. En aquel momento anunció que la empresa encargada del servicio había comunicado el levantamiento de la medida y que transportistas volverían a circular al día siguiente.

“Perdió la extorsión”, escribió entonces Passaglia, al celebrar que la suspensión de la protesta llevaría alivio a los vecinos. En su nuevo mensaje, presentó la absolución como “un retroceso” porque, a su entender, fortalece a quienes recurren a bloqueos para imponer reclamos.

El empresario Ariel Rey, propietario de Distribuidora Rey, también rechazó la resolución. Tras conocerse el veredicto, anticipó que buscará revertirlo mediante un recurso de casación y cuestionó que el tribunal hubiera considerado legítima la protesta gremial.

“Acá tenemos el fallo de un juez que justificó el delito y eso hay que decirlo con todas las letras”, afirmó Rey en diálogo con Mitre. El dueño de la pyme sostuvo que no objeta el derecho de huelga ni los reclamos de los trabajadores, aunque diferenció esas herramientas de las conductas que atribuyó a los acusados.

Bloqueo del Sindicato de Camioneros a la Distribuidora Rey
"Si no pagás, no laburás", dijo Ariel Rey, dueño de la pyme afectada

Según su relato, el conflicto comenzó cuando Camioneros reclamó el cambio de encuadramiento sindical de los empleados. La compañía aceptó ese pedido, pero luego cuestionó la designación de un delegado que, de acuerdo con Rey, no cumplía con sus obligaciones laborales y recibió una sanción.

El empresario afirmó que su familia dejó de realizar pagos mensuales al sindicato, a los que definió como una “contribución” para evitar conflictos. Después de esa decisión, dijo que recibió una advertencia atribuida a Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros que había sido detenido junto con Cabaleyro en abril de 2022.

“El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: ‘Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro’”, relató Rey. Al día siguiente, siempre según su testimonio, cámaras de seguridad registraron a unas 15 personas frente al establecimiento, entre empleados y delegados sindicales, que formaron un cordón humano junto a la única salida para los camiones.

“Darle plata, si no, no laburás”, resumió el propietario al describir la supuesta exigencia. También aseguró que esas acusaciones contaban con testigos y otras pruebas incorporadas al expediente judicial.

La absolución implicó la liberación inmediata de Cabaleyro, quien se encontraba bajo prisión domiciliaria. Los otros seis imputados también fueron eximidos de responsabilidad por los hechos investigados.

Rey manifestó su inquietud ante una posible repetición del episodio, ya que Cabaleyro reside en San Nicolás y ambos se desplazan por la misma zona del norte bonaerense. “¿Qué tengo que hacer según el juez si Maximiliano Cabaleyro vuelve mañana a mi negocio y me bloquea?”, preguntó.

“¿Me tengo que comprar como legítimo usuario un arma? ¿Eso está diciendo el juez? ¿Me tengo que defender así?”, añadió el empresario. Para Rey, la resolución deja a los propietarios de pequeñas y medianas empresas sin una respuesta frente a situaciones que, según denunció, exceden una medida sindical y afectan el funcionamiento de una compañía privada.

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