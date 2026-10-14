Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

La actriz aseguró que no tiene nada para decir de la separación de su hermano con Julieta Prandi (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

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El lunes por la noche, Julieta Prandi publicó un comunicado en sus redes sociales en el que anunció su separación de Emanuel Ortega luego de seis años de relación y apenas 27 días de casados. La noticia generó un gran revuelo mediático: mientras Prandi no volvió a dar declaraciones, el cantante habló brevemente en SQP (América TV) desde detrás del portón de su casa. En ese contexto, su hermana Julieta Ortega fue captada por las cámaras de Intrusos (América TV) escapando de un móvil frente a su domicilio, lo que avivó aún más la repercusión. Este miércoles, la actriz se presentó como invitada en Ángel Responde (Bondi Live) y habló por primera vez sobre la separación y todo lo que la rodeó.

“Ayer salí de mi casa, me pasó algo muy feo”, arrancó. “Me estaba yendo a hacer las manos para venir hoy a Bondi y que me pongan una cámara. Me dio una vergüenza, aparte con los vecinos. Yo vivo en el mismo barrio hace treinta años”, contó. Lejos de tomarlo con humor, Ortega cuestionó la lógica detrás: “No me separé de nadie, no subí historias, no anuncié. ¿Qué me vienen a preguntar a mí? Yo no tengo nada que decir”. Y agregó un detalle que la molestó especialmente: “¿Vos sabés lo feo que es salir de tu casa y que te pongan una cámara?, me pareció surrealista”.

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También explicó por qué decidió no parar ante los medios en aquella oportunidad. “¿Sabés por qué no quiero parar? Porque después a mí me hicieron la narrativa con el matrimonio de mi hermano, que siempre se mete en el matrimonio del hermano, lo cual es horrible y no es cierto, eso es mentira”, señaló. “Entonces, si yo salgo a hablar del matrimonio de mi hermano por cortesía, porque me están esperando en la puerta, después sale: rompió el silencio Julieta. Y yo no me quiero ver en ese lugar, es espantoso”.

La actriz aseguró que, si bien no son amigas, ella y su excuñada tiene un buen vínculo (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

Luego se refirió a la imagen de Emanuel dando declaraciones desde el otro lado del portón de su casa, una escena que despertó comentarios y burlas. “Vi la nota atrás de la puerta y me asusté. Lo llamé y le dije: ‘Manu, ¿qué te pasa? ¿Qué hacés atrás de la puerta?’”, relató entre risas. Según contó, su hermano le dio una explicación que encontró completamente coherente con su personalidad: “La nota la editaron. Yo estaba entrando o saliendo, me agarraron con la puerta cerrando y no les quise cerrar la puerta”. Ortega interpretó esa reacción como un gesto típico de él: “Es tan correcto que habrá dicho: no les voy a cerrar la puerta, porque ya estoy mitad adentro. No voy a salir ni les voy a cerrar la puerta, les explico así”. Sin embargo, no dudó en decirle la verdad: “Emanuel, quedó rarísimo, no tenés que hacer eso”.

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Sobre su relación con Prandi, fue directa: el vínculo fue escaso, pero nunca conflictivo. “Muy poco. No éramos amigas, es verdad. Yo creo que la narrativa que se armó de que yo la odiaba o que yo no la quería por Anita, pero es mentira y se armó porque yo soy amiga de Anita, eso es cierto. Nunca me peleé, nunca tuve una discusión con ella, nunca nada”, aseguró. Y fue contundente al desmentir que hubiera estado ausente en la boda: fue la única de los hermanos que concurrió. “Yo fui la única que estaba ahí de los hermanos”, dijo.

La hermana del cantante no dio muchos detalles acerca de la separación, sin embargo, no descartó un regreso (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

También aclaró que se enteró del casamiento “apenas dos días antes”. “Yo creo que ellos habrán dicho: invitamos a los padres, no invitamos a los hermanos. Y me parecía orgánico y me parecía que estaba bien y nadie dijo nada”. Sobre la relación de Emanuel con el matrimonio como institución, la actriz fue clara: “Nunca le dio bola al casamiento Emanuel”. Y ante la pregunta de si el cantante se había casado con ganas o por complacer a su pareja, esquivó la respuesta con cuidado: “Preguntale a él. Yo supongo que sí, que se casó con ganas. Uno cuando se casa, se casa”.

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Ante la posibilidad de una reconciliación, no descartó nada pero sí expresó su preocupación por la velocidad con que se tomaron las decisiones. “Todo puede ser. Lo que lamento es la... viste que la gente se apura a veces”, reflexionó. Y fue enfática sobre las consecuencias de actuar por impulso: “En esos impulsos te armás un quilombo que tiene un impacto nocivo para todos”. Antes de cerrar el tema, lanzó un pedido que resumió su postura a lo largo de toda la charla: “Por favor, desactivemos esta cosa de que yo odiaba a su mujer, ex, ya no sé cómo llamarla”.