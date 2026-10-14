El video que compartió Darío Giordano horas antes de la entrevista de Valentín Yankelevich y luego borró

El hombre había subido un video en sus redes sociales y tras las declaraciones de su hijo lo borró (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

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Valentín Yankelevich habló por primera vez sobre la violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia a manos de su progenitor, Darío Giordano, en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae. Si bien Giordano difundió un comunicado en el que negó todas las acusaciones, las declaraciones de Valentín, el testimonio de Gustavo Yankelevich acerca del proceso penal que se llevó adelante sirvieron para mostrar el calvario que vivieron los niños durante los años que estuvieron a cargo de Darío.

Horas antes de que la entrevista saliera a la luz, en la noche del sábado, Giordano publicó un video en sus redes sociales que luego eliminó. El material fue recuperado y mostrado al aire por Gustavo Méndez, panelista de La Mañana con Moria (El Trece) días después. “Video exclusivo de Darío Giordano, el padre de Valentín, Fran y Azul Yankelevich. Esto sucedió el sábado por la noche. Lo subieron a las redes sociales y rápidamente, al otro día, apenas salió el domingo a la mañana la nota de Valentín, lo borraron. Pero obviamente lo conseguí”, señaló Méndez, quien describió las imágenes: un Giordano bailando con su pareja en la zona de Chapadmalal.

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El panelista identificó a la mujer que lo acompañaba como Miren Algañarás, con quien Giordano se casó en 2014 tras quedar viudo de Romina Yan, y con quien tiene un hijo. El video había sido filmado por la mejor amiga de la pareja. “Sábado por la noche. Amiga mágica, bailarina, sonriente y grandiosa, gracias por tu amistad”, reprodujo Méndez al leer el texto que acompañaba la publicación original. Tanto Giordano como Algarañaz y la amiga que grabó el video cerraron sus cuentas en redes sociales una vez que estalló el tema. “Apenas salió la nota, empezó a recibir mucho hate en sus redes sociales”, explicó.

El hijo de Romina Yan cuenta por primera vez cómo fue su vida después de la muerte de su madre y por qué a Darío Giordano no le dice “papá”. “No hay nada peor que la persona que te tiene que cuidar te violente”, asegura. A los 23 años, siente la necesidad de contarlo, de sacarse una mochila que viene cargando hace mucho tiempo y de ayudar a otros que puedan escucharlo y encontrar algo que les sirva en su historia.

Moria Casán reflexionó sobre el impacto que todo esto debía tener en la actual pareja de Giordano. Nazarena Di Serio, otra de las panelistas presentes, consideró que Algarañaz no podría haberlo ignorado: “Esto no debe haber sido noticia para ella, porque si acompañó todo este procedimiento, pasó todo lo que pasó, le sacaron los hijos. También se cuestionaba mucho esto, como no te llama la atención todo lo que está pasando como mujer, como madre”.

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El comunicado de Darío Giordano negando las acusaciones

A través de un comunicado de prensa fechado este 12 de octubre, Giordano, padre de Franco y Valentín Yankelevich y viudo de Romina Yan, dio una respuesta pública dos días después de que su hijo contara en una entrevista con Infobae los episodios de violencia física y psicológica que afirmó haber padecido en su infancia. El productor televisivo negó categóricamente las acusaciones en el documento y presentó documentación judicial relacionada con una causa en la que recibió el sobreseimiento.

“Soy una persona simple. Me crié en un barrio, rodeado de amigos y, sobre todo, de mucho amor. Nos enamoramos profundamente con Romina y decidimos formar una familia. De ese amor nacieron nuestros tres hijos, que fueron y siguen siendo lo más importante de mi vida. Fuimos padres muy jóvenes, aprendimos mientras construíamos nuestra propia historia y compartimos sueños, alegrías y dificultades, como cualquier familia”, comenzó el comunicado.

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El viudo de Romina Yan emitió un comunicado tras el relato de su hijo, negó los episodios denunciados y sostuvo que la causa vinculada a esos hechos terminó con una resolución favorable para él (Video: LAM/ América TV)

Sobre la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010, escribió: “La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. Nunca imaginé vivir una vida sin ella. De un día para otro perdí a mi compañera, a la mujer que amaba y a la persona con la que había imaginado pasar el resto de mi vida. Pero no tuve tiempo de detenerme. Había tres chicos que también habían perdido a su mamá y que necesitaban a su papá. Desde entonces, todo cambió”.

Giordano también se refirió a las críticas recibidas en ese período. “Muchas personas quisieron ayudarme. Todos tenían una opinión sobre lo que debía hacer, cómo debía seguir y cómo tenía que criar a mis hijos. Agradezco la ayuda de quienes estuvieron cerca en ese momento, pero viudo a los 36 años y en medio de ese dolor había algo que tenía absolutamente claro: quería estar con mis hijos y seguir siendo su papá”, sostuvo.

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El comunicado de Darío luego de las declaraciones de Valentín

Giordano negó las acusaciones

A continuación, Giordano hizo referencia a los conflictos familiares posteriores. “Sin embargo, a la pérdida de Romina se sumaron conflictos y situaciones que jamás hubiera imaginado atravesar. En el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida, cuando intentaba reconstruir una familia atravesada por una ausencia irreparable, también me encontré teniendo que defender mi lugar como padre”, escribió. Y agregó una reflexión sobre la asimetría en la disputa pública: “Y no siempre fue en igualdad de condiciones. Hay personas poderosas que tienen la posibilidad de instalar su versión de una historia. Otras, como yo, apenas tenemos nuestra palabra. Pero la exposición pública, los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado”.