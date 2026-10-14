Ganó más de USD 25 millones, llegó a ser N° 6 del mundo y se retiró en secreto: su llamativo nuevo trabajo

Monfils, en el último US Open (REUTERS/Eduardo Munoz)

Guardar

Gael Monfils se retiró del tenis en silencio, sin despedidas ni comunicado oficial: el tenista francés de 40 años figura desde el 5 de octubre en el listado de jugadores retirados de la International Tennis Integrity Agency (ITIA), el organismo que regula los controles antidopaje en el circuito profesional, sin haber anunciado públicamente su decisión. La novedad tomó por sorpresa al ambiente del tenis, que esperaba verlo en el ATP de Lyon la semana próxima y en el Masters 1000 de París desde el 2 de noviembre, donde se había ilusionado con una última actuación en su ciudad natal.

Su última aparición en una cancha fue el 3 de septiembre, en el US Open, cuando cayó en la segunda ronda ante el estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-4 y 6-3. Nada en aquel momento hacía prever un final tan abrupto: el propio Monfils había recibido una invitación para jugar en Lyon y tenía en mente París como destino de despedida. Sin embargo, algo cambió. La Pantera, como se lo conocía en el circuito, no se manifestó al respecto y dejó que su nombre apareciera casi en silencio en la lista de retirados.

PUBLICIDAD

La confirmación llegó de parte de Adrian Bassett, responsable de comunicación de la ITIA, quien le confirmó al diario L’Equipe que el propio jugador los había notificado de su decisión. “Nos informó que ahora se lo considera retirado y ya no tiene permitido participar en torneos”, señaló Bassett desde Londres. El funcionario también aclaró las implicancias del paso dado: una vez retirado, el deportista queda eximido de los controles antidopaje, pero si quisiera volver a competir debería someterse a seis meses de pruebas fuera de competición, tal como hizo en su momento Serena Williams.

El mundo de las finanzas, su próxima cancha

El retiro discreto no es el único giro llamativo de este final de carrera. Poco después de su derrota en Flushing Meadows, Monfils había sorprendido a la prensa con una revelación inusual para un tenista profesional. “Mi próximo capítulo implica trabajar en una oficina, en el mundo de las finanzas. Ya firmé para trabajar en gestión de patrimonio en una empresa suiza”, declaró en la conferencia de prensa del US Open. La compañía en cuestión es Alphaswiss, con sede en Suiza, donde comenzará a trabajar en 2027.

PUBLICIDAD

El tenista dejó en claro que el tenis no desaparecerá del todo de su vida, pero que pasará a un segundo plano. “Siempre estaré pendiente del tenis porque amo el deporte; mi esposa está jugando. Pero no creo que el año que viene me dedique tanto a eso. Seré más un tipo de las finanzas”, explicó, en referencia a su pareja, la tenista ucraniana Elina Svitolina, actual número 6 del ranking de la WTA. La escena más emotiva de su despedida en Nueva York había ocurrido días antes: el 1 de septiembre, justamente su cumpleaños número 40, Monfils venció al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo en primera ronda y se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar un partido en el cuadro principal del US Open desde que Jimmy Connors lo hiciera en 1992. El estadio Louis Armstrong le respondió con una ovación de pie, y la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) organizó una ceremonia en cancha donde le entregaron un cuadro especial. “Llegué aquí en 2003 para los juveniles y aquí estoy en 2026, así que fue un viaje muy largo”, dijo ante el público neoyorquino.

Una carrera de 22 años que cerró sin el título más deseado

Con su retiro se cierra también una página dorada del tenis francés. Junto a Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet y Gilles Simon, Monfils formó parte de una generación que dominó el circuito durante más de una década pero que no pudo alzarse con Roland Garros. El último campeón local en el Bois de Boulogne fue Yannick Noah, en 1983, y esa cuenta sigue pendiente.

PUBLICIDAD

Profesional desde 2004, Monfils ganó 13 títulos a lo largo de su carrera, llegó a semifinales en dos Grand Slams —Roland Garros 2008 y el US Open 2016— y disputó tres finales de Masters 1000, dos en París (2009 y 2010) y una en Montecarlo (2016). Alcanzó el puesto 6 del ranking mundial en 2016 y acumuló más de USD 25.000.000 en premios a lo largo de su trayectoria. Con 131 victorias en majors, es además el francés con más triunfos en la historia de los torneos de Grand Slam.

Daniil Medvedev, actual número 6 del mundo y uno de sus últimos rivales en el circuito, lo despidió con palabras que sintetizaron el consenso del ambiente: “Es un tipo muy gracioso y un rival muy difícil. Ha tenido una carrera increíble. No creo que nadie encuentre nada negativo que decir sobre él”, señaló el ruso durante el Masters 1000 de Shanghái.

PUBLICIDAD