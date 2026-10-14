El video que publicó Franco Colapinto contra el odio en las redes sociales: “No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro”

El mensaje de Franco Colapinto sobre el acoso y los comentarios de odio en redes sociales

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El fenómeno generado por Franco Colapinto en la Fórmula 1 movilizó a miles de personas que no eran amantes del automovilismo y se volcaron a apoyar al piloto argentino. Eso llevó a que en ocasiones algunos fanáticos superaran ciertos límites y el fomento del odio (hate en inglés) llevó a que el propio corredor de Alpine quiera poner un freno.

El propio corredor bonaerense publicó un video en el que les pidió que no ataquen a otros competidores, a su equipo ni a sus mecánicos. “Hay veces que que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día”.

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Luego reflexionó en que “sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos”.

El piloto Franco Colapinto y el directivo Flavio Briatore realizan el gesto de aprobación durante un encuentro en el ámbito de la Fórmula 1.

Instó a que “tenemos que intentar mejorar como sociedad, y para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos.

El tema se presenta puntualmente en X, donde hay muchas cuentas anónimas o con nombres genéricos. Es la red social más compleja cuando se habla de mensajes de odio. Cada vez que el bonaerense tuvo un cruce con otro competidor, su rival suele recibir agravios de un cierto sector. No es todo el público.

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Colapinto se vio afectado por esta situación y se movilizó. Franco y su equipo de trabajo buscaron alternativas y optaron por un comunicado en el que el piloto de 23 años les pidió a sus fanáticos que no ataquen a otros corredores. Por caso, el apuntado en los últimos tiempos fue Lando Norris, luego de su frase en Azerbaiyán, donde pidió una suspensión al argentino por el choque que lo dejó afuera, al igual que a Pierre Gasly, compañero de Franco. No obstante, el inglés después pidió disculpas a Colapinto y también se manifestó en sus redes sociales.

Cabe recordar que esta situación no es nueva para los argentinos. En 2023 y 2024 se vivió algo similar con Agustín Canapino en la IndyCar, luego de los toques a otros competidores que lo perjudicaron.

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En Alpine también rebotó el tema y por eso este miércoles publicaron una foto de Colapinto y el asesor ejecutivo del team galo, Flavio Briatore, en la base del equipo en Enstone. “Volviendo al trabajo”, fue el posteo con la imagen de ambos sonriendo.

Mientras tanto, Franco Colapinto se prepara para la próxima fecha que marcará el inicio de la gira por Norteamérica y Sudamérica. La acción volverá el 25 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Allí el argentino buscará volver a la zona de puntos en la F1.

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El testimonio de Colapinto en su video:

“Hola a todos. Hay algo muy importante de lo que necesito hablarles desde hace un tiempo. Lo tendría que haber hablado con todos ustedes, pero es algo necesario que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Yo siempre voy a ser un agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados, de cómo me empujan a ir por más siempre, a mí y al equipo, y nos ayudan a conseguir los resultados carrera tras carrera, día tras día, entrenando e intentando mejorar. Realmente soy un agradecido por todo eso.

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Sé que los hace sentir muy orgullosos cuando me va bien, cuando sumo puntos, y siempre voy a estar muy agradecido por eso. Pero hay veces que que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día”.

Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad, y para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos.

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Vamos a seguir luchando porque me vaya bien. Obviamente, hace un tiempo tomé la decisión de, de alejarme de las redes, de tomar un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo en conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos.

Así que quería decirles que no me van a extrañar, que vamos a seguir viéndonos en las carreras. Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí, y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos. Así que vamos por todo, vamos a seguir empujando mucho para que vuelvan a venir esos buenos resultados, que vuelvan a venir esos puntos. Vamos con todo como un equipo grande, a apoyarnos, a bancarnos en las buenas y en las malas, y estoy seguro de que nos vamos a ver muy, muy pronto en las carreras más cerca de casa. Un abrazo muy grande. Gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre".

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