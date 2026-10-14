El posteo de un jugador del Vasco da Gama tras la victoria ante Boca que causó indignación: “Fue algo involuntario”

Los jugadores del Vasco da Gama saludan a sus hinchas en La Bombonera tras la victoria ante Boca (Instagram @thiagomendes)

Guardar

Vasco da Gama venció 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera en el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana y tendrá la oportunidad de definir la serie en Río de Janeiro la próxima semana. Luego de un duelo parejo e intenso en Buenos Aires, se produjo un hecho que fue repudiado en las redes sociales y que involucró al futbolista del club brasileño Thiago Mendes.

En las horas posteriores a la victoria del conjunto carioca, Mendes se mostró activo en su cuenta personal de Instagram y compartió en sus historias un fotomontaje en el que se lo ve vestido con el uniforme oficial del Vasco da Gama partiendo a la mitad un escudo de Boca. Esta imagen causó indignación entre los fanáticos xeneizes, lo que provocó que el jugador de 34 años eliminase la publicación y emitiese un pedido de disculpas.

PUBLICIDAD

La publicación que compartió Thiago Mendes en su cuenta de Instagram y luego eliminó (@thiagomendes)

“Quiero aclarar un reposteo que hice en las primeras horas y que ya ha sido eliminado. En la emoción y adrenalina del juego, terminé reposteando varias publicaciones de personas que me etiquetaron, como siempre lo hago, y no presté atención a los detalles de una de las imágenes”, comenzó el descargo del mediocampista.

El jugador que fue titular anoche en La Bombonera se mostró arrepentido y siguió con su texto: “Tan pronto como me di cuenta, borré la publicación. En ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto a Boca Juniors, su historia o sus fans. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido ofendido. Fue algo totalmente involuntario. La rivalidad es parte del fútbol, pero el respeto está por encima de cualquier resultado”.

PUBLICIDAD

El pedido de disculpas de Thiago Mendes por su publicación ofensiva contra Boca Juniors (@thiagomendes)

En cuanto al encuentro de ida, Boca Juniors no pudo ante el Vasco da Gama en la Bombonera en la apertura de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana, dejó escapar un invicto de 17 partidos y quedó obligado a llevarse la revancha por dos o más goles de diferencia para avanzar a la definición del certamen continental. Si se impone por la mínima, habrá penales.

En un partido de copa, los errores se pagan caro. Y el Xeneize lo sufrió en carne propia a los 24 minutos de juego. Lautaro Di Lollo dejó viva una pelota en su campo en lugar de sacarla al córner o al lateral y, de esa jugada, llegó un centro de Andrés Gómez a la cabeza de Adson, quien anticipó a Jagger Herrera para marcar el 1-0 en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Ya en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró rebeldía para ir a buscar el resultado sin su emblema, Leandro Paredes, por lesión. Esa ausencia le quitó generación de juego, que intentó reemplazar por el vértigo de Leonel Flores (muy impreciso) y el ingreso de Sebastián Villa en el complemento.

Mientras tanto, Vasco da Gama apostó a los contragolpes, pero su plan quedó herido a falta de media hora para el final por la insólita expulsión de Gómez: recibió dos amarillas correctas en cinco segundos por entorpecer el saque de un tiro libre y empujar al árbitro Piero Maza, y se tuvo que ir a las duchas antes de tiempo.

PUBLICIDAD

Con la superioridad numérica, Boca Juniors tuvo varias ocasiones para alcanzar la igualdad, pero falló en la puntada final, y ahora todo se resolverá el próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) con sede a confirmar, ya que El Gigante de la Colina todavía no sabe si podrá hacer de local en el estadio Maracaná. Antes de eso, los del Vasco Arruabarrena se medirán el viernes en idéntico horario a Talleres por el Torneo Clausura.

El primer cruce de la segunda semifinal tendrá lugar este miércoles desde las 19:00 en Brasil entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque de Uruguay.

PUBLICIDAD