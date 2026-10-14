Apple reveló que arreglar la pantalla plegable del iPhone Duo sale casi tan caro como comprar otro

Reparar daños en la pantalla plegable interior sin seguro cuesta USD 999, la mitad del valor del equipo nuevo. (Reuters)

Guardar

Apple publicó este miércoles 14 de octubre la tabla completa de tarifas de reparación para el iPhone Duo, su primer celular plegable, y confirmó que arreglarlo sin el seguro AppleCare+ puede costar hasta USD 1.499, un valor que equivale a tres cuartas partes del precio del equipo nuevo.

El iPhone Duo arranca en USD 1.999 con 256 gigabytes de almacenamiento. Según la tabla publicada en la página de soporte de Apple y reproducida por el sitio especializado MacRumors, ese techo de USD 1.499 corresponde a la categoría de “otros daños”, la más grave del listado.

PUBLICIDAD

Los precios sin seguro

El resto de la escala de tarifas sin cobertura quedó así: USD 49 por daños en la capa protectora exterior, USD 199 por el vidrio trasero, USD 229 por el servicio de batería, USD 229 por la cámara trasera, USD 379 por la pantalla exterior, USD 509 por la combinación de pantalla exterior y vidrio trasero, y USD 999 por daños en la pantalla plegable interior.

La categoría de "otros daños" es la más cara de la tabla de reparaciones: hasta USD 1.499 sin AppleCare+. (Reuters)

Ese último número, el de la pantalla interior, equivale a la mitad del valor del teléfono nuevo. Apple no había difundido antes estas cifras fuera de garantía: hasta el 14 de octubre, su herramienta de estimación de reparaciones no incluía al Duo entre los modelos disponibles.

PUBLICIDAD

Qué cubre el seguro de Apple

Con AppleCare+ contratado, los arreglos son mucho más baratos. Apple cobra USD 19 por la capa protectora, USD 29 por la pantalla exterior o el vidrio trasero, USD 99 por la pantalla interior o cualquier otro daño accidental, y USD 149 si el equipo se pierde o es robado, según el detalle que Apple publica en su página legal de tarifas y deducibles de AppleCare.

El plan AppleCare+ con cobertura de robo y pérdida para el Duo cuesta USD 19,99 por mes o USD 199,99 por año, cinco dólares más caro por mes que la misma cobertura para el iPhone 18 Pro, de acuerdo con The Mac Observer. El Duo es, según ese medio, el único modelo de iPhone con dos líneas de pantalla diferenciadas en la tabla de tarifas de Apple, una para la cubierta exterior y otra para el panel plegable interno.

PUBLICIDAD

La capa de textura mate de la pantalla plegable puede reemplazarse de forma independiente por USD 19 con seguro. (Reuters)

Una capa que se puede cambiar sola

Apple también confirmó que la capa de textura mate que cubre la pantalla plegable interior puede reemplazarse de forma independiente, sin tocar el resto del panel. Ese cambio cuesta USD 19 con AppleCare+ y USD 49 sin el seguro, un servicio que debe realizarse en una tienda Apple o en un proveedor autorizado.

La medida busca atender el desgaste normal que sufre esa capa protectora en los plegables, un punto débil que ya habían identificado otros fabricantes. Samsung, por ejemplo, ofrece un primer reemplazo gratuito de esa misma pieza durante el primer año de uso en sus modelos Galaxy Z Flip y Z Fold, según reportó Android Authority.

PUBLICIDAD

Apple todavía no explicó cuántos pliegues soporta la capa protectora antes de deteriorarse ni dio una estimación de vida útil para la bisagra o la pantalla plegable completa.

Las reservas del iPhone Duo comienzan el viernes 16 de octubre y el equipo llega a las tiendas el 23 de octubre. (Reuters)

El calendario de lanzamiento

Las reservas del iPhone Duo comienzan este viernes 16 de octubre y el equipo llega a las tiendas el viernes 23 de octubre, según confirmó la propia Apple en su página de compra. La tabla de tarifas fuera de garantía se conoció apenas dos días antes de la apertura de preventas.

Con esos plazos tan ajustados, la cifra de USD 1.499 sin seguro quedó como el dato central para quienes evalúen sumar o no la cobertura antes de poner la primera orden de compra.

PUBLICIDAD