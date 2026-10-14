WhatsApp recupera el desenfoque gradual en los chats de iPhone

WhatsApp recupera el desenfoque gradual en la barra de navegación de los chats para iPhone en la versión beta de iOS. (Meta)

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WhatsApp recupera el desenfoque gradual en la barra de navegación de los chats de iPhone, un ajuste visual que suaviza la transición entre la conversación y los controles superiores de la aplicación. La modificación, detectada en la beta 26.41.10.18 para iOS distribuida mediante TestFlight, responde a las críticas de usuarios que rechazaron el borde más marcado adoptado tras los cambios de diseño de iOS 27.

Cada desplazamiento dentro de un chat vuelve a mostrar una transición continua: los mensajes desaparecen de forma progresiva bajo la barra superior, sin una división rígida que corte la pantalla. La experiencia de WhatsApp en iPhone recupera así parte de la estética asociada al diseño Liquid Glass.

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La función se distribuye de forma gradual entre los usuarios con acceso a la versión beta mediante TestFlight. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

La barra superior vuelve a integrarse con las conversaciones

La novedad se concentra en la zona superior de las conversaciones. Cuando una persona revisa mensajes anteriores, el contenido se difumina de manera gradual al pasar por debajo de la barra de navegación. El fondo de pantalla, los globos de texto y otros elementos permanecen parcialmente visibles durante esa transición.

El resultado elimina la línea definida que separaba los controles del resto del chat. El desenfoque gradual hace que ambos elementos parezcan formar parte de una misma capa visual, una decisión que busca reducir la sensación de corte entre la navegación y la conversación.

Por ahora, la modificación solo está presente en la pantalla de chats. Otras áreas de WhatsApp, como los ajustes o las secciones de llamadas y actualizaciones, mantienen el comportamiento predeterminado de iOS 27. La compañía no ha confirmado si extenderá el efecto al resto de la interfaz.

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El cambio llegó después de la transición hacia iOS 27

El origen de esta modificación se remonta a una actualización anterior de la aplicación. En la beta 26.25.10.16, WhatsApp había introducido una adaptación de Liquid Glass para la interfaz de conversaciones. Uno de sus elementos más visibles era el degradado bajo la barra superior.

La beta 26.25.10.16 de la aplicación había introducido previamente una adaptación estética basada en Liquid Glass. (REUTERS/Dado Ruvic)

Con ese diseño, los mensajes se ocultaban paulatinamente durante el desplazamiento. La barra no presentaba un límite visible, por lo que la transición entre la conversación y la navegación tenía un aspecto continuo. Ese detalle fue uno de los cambios visuales más comentados por quienes probaron la actualización.

Sin embargo, Apple ajustó el comportamiento estándar de las barras de navegación con la llegada de iOS 27. El sistema aplicó un borde más definido entre los controles superiores y el contenido de las aplicaciones. WhatsApp adoptó inicialmente ese criterio, lo que alteró la apariencia de sus chats.

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La diferencia fue inmediata para usuarios que ya conocían el estilo anterior. De acuerdo con WABetaInfo, en redes sociales surgieron comentarios que reclamaban el regreso de la transición suave. El cambio no modificaba funciones de mensajería, privacidad o llamadas, pero sí incidía en la percepción visual de una herramienta utilizada a diario.

WhatsApp utiliza una opción que Apple permite a los desarrolladores

La restauración no requiere una modificación del sistema operativo. iOS 27 permite a los desarrolladores elegir explícitamente un efecto de borde suave para las barras de navegación, incluso cuando el comportamiento general del sistema privilegia una separación más marcada.

La modificación visual se limita a la pantalla de chats y no afecta a las secciones de ajustes, llamadas ni actualizaciones. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp ha utilizado esa posibilidad para recuperar el degradado dentro de los chats. La decisión supone una personalización de la interfaz frente al diseño predeterminado de Apple y refleja la respuesta de la compañía a la reacción de los probadores.

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La función se distribuye de forma gradual. Algunos usuarios con acceso a la última beta de TestFlight ya pueden verla, mientras que otros todavía conservan la barra con borde definido. También hay compatibilidad con la versión más reciente disponible en la App Store, aunque la activación depende de una implementación escalonada desde los servidores de la empresa.

Quienes no detecten el nuevo efecto tras actualizar la aplicación deberán esperar a una próxima fase del despliegue. WhatsApp no ha anunciado una fecha para que el desenfoque gradual llegue a todos los usuarios de iPhone.

Mientras tanto, la recuperación de este detalle confirma que los cambios de interfaz, incluso los que parecen menores, pueden condicionar la forma en que millones de personas perciben una aplicación. En este caso, la barra superior vuelve a ceder protagonismo a la conversación.

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