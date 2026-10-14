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Manchester City VS. PSG: ver online en Xuper TV, Roja Directa, Fútbol Libre y otras URL que pueden robar sus datos

Utilizar plataformas autorizadas evita instalar archivos de procedencia dudosa y reduce la exposición ante secuestro de documentos, ralentización del equipo y accesos indebidos a cuentas personales

El duelo entre ingleses y franceses, es uno de los más atractivos de la jornada en la Champions League - crédito AP Foto/Jon Super & REUTERS/Sarah Meyssonnier
El duelo entre ingleses y franceses, es uno de los más atractivos de la jornada en la Champions League - crédito AP Foto/Jon Super & REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentan en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, pero las búsquedas para ver el partido online en páginas como Xuper TV, Roja Directa o Fútbol Libre pueden exponer datos personales y cuentas bancarias.

La expectativa por el encuentro aumenta la circulación de enlaces no oficiales que prometen una transmisión gratuita, aunque algunos ocultan archivos maliciosos, permisos excesivos o formularios para capturar credenciales.

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Dónde ver Manchester City vs. PSG de manera legal y segura

El partido se disputará en el Etihad Stadium y podrá verse por ESPN en televisión y por Disney+ con el Plan Premium. El duelo comenzará a las 13:00 en Ciudad de México, a las 14:00 en Colombia, a las 16:00 en Argentina y a las 20:00 en España.

ESPN y Disney+ ofrecen una alternativa segura frente a las retransmisiones fraudulentas - (Ilustración: Jesús Aviles)
ESPN y Disney+ ofrecen una alternativa segura frente a las retransmisiones fraudulentas - (Ilustración: Jesús Aviles)

Ante la demanda de señales sin pago, conviene identificar los riesgos de los sitios que imitan plataformas conocidas o cambian de dominio tras bloqueos.

Cuáles son los riesgos de las transmisiones piratas

Los portales que ofrecen partidos gratis pueden exigir la descarga de un archivo APK, una aplicación o una extensión del navegador antes de reproducir el vídeo. Una señal deportiva no necesita acceder a mensajes, contactos, cámara, ubicación ni funciones de accesibilidad.

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Aceptar esos permisos puede introducir programas ajenos a la transmisión. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España advierte que las aplicaciones maliciosas suelen distribuirse mediante repositorios no oficiales, enlaces directos y páginas sin controles verificables.

El riesgo no se limita a la publicidad invasiva. Una aplicación instalada desde una fuente desconocida puede permanecer activa en segundo plano, modificar la configuración del teléfono, abrir ventanas emergentes o redirigir la navegación a otros dominios.

También conviene desconfiar de extensiones que prometen desbloquear retransmisiones, eliminar anuncios o mejorar la calidad de imagen. Algunas pueden registrar la actividad en internet, insertar contenido publicitario o conducir al usuario hacia sitios diseñados para captar información.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
La demanda por acceder al encuentro favorece campañas que imitan servicios conocidos y redirigen hacia dominios cambiantes, donde pueden aparecer programas dañinos, formularios engañosos o anuncios invasivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se roban las contraseñas las páginas piratas

Un APK fraudulento puede contener un keylogger, un programa capaz de registrar las pulsaciones realizadas en un teclado o una pantalla. Si después de instalarlo el usuario entra en su banco, correo electrónico o red social, el software podría capturar nombres de acceso, contraseñas y otros datos sensibles.

El problema se agrava si la aplicación obtiene permiso para leer mensajes SMS. Muchas entidades financieras envían códigos de un solo uso para confirmar transferencias, recuperar una clave o validar un acceso desde un dispositivo nuevo.

El acceso a los SMS puede dejar expuestos códigos bancarios, verificaciones de correo y claves temporales de redes sociales. Los permisos de accesibilidad requieren una atención especial, ya que pueden permitir que un programa observe lo que aparece en pantalla o interactúe con otras aplicaciones.

Si una app para ver fútbol pide acceso a mensajes, contactos, ubicación o accesibilidad, la recomendación es rechazar esos permisos. Si el programa ya está instalado, conviene eliminarlo y revisar las autorizaciones concedidas desde los ajustes del dispositivo.

Complementos que ofrecen eliminar anuncios o mejorar la imagen tienen capacidad potencial para recopilar hábitos digitales, insertar publicidad y conducir a páginas creadas para obtener información confidencial - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Complementos que ofrecen eliminar anuncios o mejorar la imagen tienen capacidad potencial para recopilar hábitos digitales, insertar publicidad y conducir a páginas creadas para obtener información confidencial - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

El secuestro de información: otro riesgos de las transmisiones ilegales

Otro riesgo es el ransomware, un tipo de software malicioso que puede cifrar fotografías, documentos y otros archivos del teléfono. Después, los responsables del ataque pueden exigir un pago a cambio de una supuesta recuperación de la información.

Otras aplicaciones no autorizadas consumen batería, reducen el rendimiento del dispositivo y muestran anuncios persistentes. El daño puede no ser inmediato, por lo que una transmisión que parece funcionar puede ocultar un programa activo durante días.

Manchester City recibe al PSG en un duelo de Champions League

El encuentro enfrenta a dos equipos que llegan con realidades distintas. Manchester City vuelve a jugar ante su público después de la hostilidad recibida en Liverpool, en medio del proceso por 115 cargos financieros que afronta el club inglés y a la espera de una posible sanción.

En el terreno deportivo, el conjunto de Mánchester ha tenido un comienzo sólido en la Premier League, con seis victorias en sus seis primeros partidos. El duelo europeo supone una prueba ante un rival que ha empezado a recuperar estabilidad.

El Paris Saint-Germain visita Inglaterra como bicampeón defensor de la Champions League. El equipo parisino tuvo un arranque irregular en Francia, aunque encadenó tres triunfos que le permitieron corregir su dinámica antes de este partido.

La transmisión oficial evita la necesidad de buscar enlaces sin verificar. Las páginas no autorizadas suelen aprovechar los nombres de clubes, torneos y futbolistas para aparecer entre los primeros resultados de búsqueda.

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