Honduras

El hondureño Mauricio Dubón va por su tercer Guante de Oro tras ser finalista con Atlanta

El pelotero de Honduras enfrentará a Jared Triolo e Ildemaro Vargas en la categoría utilitaria de la Liga Nacional, luego de haber conquistado el galardón en 2023 y 2025 con Houston

El pelotero centroamericano fue nominado al Guante de Oro como utilitario tras su destacado año defensivo con Atlanta y podría ser el primer bateador en conquistar dicho galardón en ambos circuitos. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images
El pelotero centroamericano fue nominado al Guante de Oro como utilitario tras su destacado año defensivo con Atlanta y podría ser el primer bateador en conquistar dicho galardón en ambos circuitos. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images
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El hondureño Mauricio Dubón buscará su tercer Guante de Oro tras quedar como finalista en la categoría de jugador utilitario de la Liga Nacional por su desempeño con los Bravos de Atlanta durante la temporada 2026.

Dubón competirá con Jared Triolo, de los Piratas de Pittsburgh, e Ildemaro Vargas, de los Diamondbacks de Arizona. La terna distingue a los jugadores que aportan solvencia defensiva en más de una posición.

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El pelotero de Honduras ya obtuvo el reconocimiento en 2023 y 2025, ambas veces como utility de la Liga Americana con los Astros de Houston. Si gana esta edición, sumará un tercer premio y se convertirá en el primer jugador de esa categoría que conquista el galardón en ambas ligas.

Dubón jugó en cinco posiciones durante la temporada

El jugador de Atlanta disputó 153 partidos, en los que registró promedio de bateo de .276, conectó 158 hits, pegó 12 jonrones e impulsó 73 carreras.

Su aporte defensivo incluyó participaciones como campocorto, jardinero izquierdo, segunda base, tercera base y jardinero central. La mayor parte de sus apariciones llegó en el campocorto y el jardín izquierdo.

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De acuerdo con los registros de MLB incluidos en la información de la nominación, Dubón acumuló seis outs por encima del promedio como campocorto, una métrica que mide las jugadas defensivas realizadas en relación con las expectativas de cada posición.

La solvencia del atleta catracho en el campocorto y el jardín izquierdo lo impulsó entre los tres finalistas de la Liga Nacional que disputarán el valioso premio otorgado por las Mayores. (Cortesía: Atlanta Braves)
La solvencia del atleta catracho en el campocorto y el jardín izquierdo lo impulsó entre los tres finalistas de la Liga Nacional que disputarán el valioso premio otorgado por las Mayores. (Cortesía: Atlanta Braves)

Atlanta tuvo otros tres finalistas entre los defensores

Los Bravos también tuvieron candidatos en otras categorías. Matt Olson, Michael Harris II y Chris Sale quedaron entre los finalistas de sus respectivas posiciones.

La presencia de cuatro jugadores de los Bravos de Atlanta en la instancia final refleja el rendimiento defensivo del equipo durante la campaña, pese a su eliminación frente a los Dodgers en la Serie Divisional.

Los Guantes de Oro se definen a partir de la votación de mánagers y entrenadores de las Grandes Ligas, junto con el índice defensivo elaborado por la Sociedad para la Investigación del Béisbol Americano (SABR).

El ganador se conocerá el 1 de noviembre

La MLB anunciará a los ganadores de los Guantes de Oro 2026 el próximo domingo 1 de noviembre. Para Mauricio Dubón, la distinción podría representar su tercer reconocimiento defensivo y el primero desde su llegada a la Liga Nacional con Atlanta.

El 9 de octubre de 2024, los Astros de Houston anunciaron que Dubón se sometería a una cirugía para reparar una lesión del ligamento colateral cubital del pulgar.

Tras cosechar trofeos en Houston durante campañas anteriores el sobresaliente jugador polivalente figura nuevamente en la terna decisiva cuyos ganadores oficiales serán revelados por la organización el primer día de noviembre. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images
Tras cosechar trofeos en Houston durante campañas anteriores el sobresaliente jugador polivalente figura nuevamente en la terna decisiva cuyos ganadores oficiales serán revelados por la organización el primer día de noviembre. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images

El jugador fue transferido a Houston el 14 de mayo de 2022 y se convirtió en el segundo hondureño, después de Gerald Young, en vestir la camiseta del equipo tejano. Debutó al día siguiente contra los Nacionales de Washington y conectó su primer hit el 16 de mayo, frente a los Medias Rojas de Boston.

Antes de llegar a los Astros, Dubón pasó por los Gigantes de San Francisco, que lo adquirieron de los Cerveceros de Milwaukee el 31 de julio de 2019. Con San Francisco bateó para .279/.312/.442 en 104 turnos durante esa temporada, con cuatro jonrones y nueve carreras impulsadas; en 2020 registró .274/.337/.389 en 54 juegos y, en 2021, .240/.278/.377 en 74 partidos.

Los Cerveceros lo habían ascendido a las Grandes Ligas el 7 de julio de 2019. Ese día debutó contra los Piratas de Pittsburgh como bateador emergente y tuvo dos turnos al bate.

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