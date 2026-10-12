Qué hacer con el TV antiguo que tenemos en casa y cómo convertirlo en Smart TV

Muchos aparatos antiguos quedaron fuera de las plataformas de streaming actuales porque su tecnología interna no se actualiza. (Imágen Ilustrativa Infobae)

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Un televisor con algunos años de uso no necesariamente debe terminar en la basura ni forzar un gasto en un modelo nuevo. Muchos aparatos antiguos quedaron fuera de las plataformas de streaming actuales porque su tecnología interna no se actualiza, pero existe una solución simple y económica: convertirlos en Smart TV a través del puerto HDMI.

Esta entrada permite conectar pequeños dispositivos externos capaces de sumar Netflix, YouTube y otros servicios sin cambiar el televisor.

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Cómo transformar un televisor viejo en Smart TV usando el puerto HDMI

La clave para actualizar un televisor antiguo está en una terminal que la mayoría de los aparatos ya tiene incorporada: el HDMI. A través de ese puerto se pueden conectar reproductores externos que funcionan como un cerebro adicional para la pantalla, sin necesidad de reemplazar el televisor completo.

La entrada HDMI en un televisor antiguo sirve para conectar dispositivos de video y audio digitales modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, el televisor deja de depender de su propia tecnología interna y pasa a actuar como un monitor. El dispositivo conectado es el que aporta el sistema operativo, las aplicaciones y el acceso a los contenidos en línea.

Entre las alternativas más utilizadas para lograr este cambio aparecen el Fire TV Stick, de Amazon, y el Chromecast, de Google. Ambos se enchufan directamente al HDMI, aunque cada uno propone una forma distinta de usar el televisor.

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La mayoría de estos reproductores necesita, además, una fuente de energía: algunos se alimentan con un cable USB conectado al propio televisor, mientras que otros requieren un adaptador enchufado a la corriente eléctrica.

El Fire TV Stick HD de Amazon cuenta con alimentación directa a través del puerto USB de tu televisor. AMAZON

Fire TV Stick: una interfaz propia para manejar todo desde el control remoto

El Fire TV Stick se conecta al HDMI y despliega una pantalla de inicio con aplicaciones, recomendaciones y contenidos disponibles en distintas plataformas. Toda la navegación se maneja con un control remoto que, según el modelo y la región, puede incluir búsqueda por voz.

La ventaja central de este dispositivo es que concentra la experiencia en sí mismo. No hace falta usar un teléfono para iniciar la reproducción y después enviarla a la pantalla: todo se controla desde el sillón, con una lógica similar a la de un televisor inteligente tradicional.

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Antes de elegir un modelo, conviene revisar qué aplicaciones están disponibles en cada país y si el dispositivo es compatible con la resolución del televisor. Un Fire TV Stick preparado para 4K no logrará que una pantalla Full HD reproduzca en esa calidad: el límite siempre lo marca la tecnología del propio televisor.

Este producto incluye un mando a distancia dedicado con control por voz (Asistente de Google) y botones de acceso directo a aplicaciones como Netflix y YouTube. GOOGLE

Chromecast: el celular como punto de partida para enviar contenido a la pantalla

El funcionamiento del Chromecast parte de una lógica distinta. En sus versiones clásicas, el usuario abre una aplicación compatible desde el celular y envía el video o la música directamente al televisor con solo pulsar un botón.

El teléfono actúa como disparador de la reproducción y, en general, puede seguir utilizándose para otras tareas mientras el contenido continúa en la pantalla. Esta dinámica resulta cómoda para quienes ya usan servicios de Google o buscan compartir contenido de manera rápida.

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Para que el sistema funcione sin inconvenientes, el teléfono y el reproductor deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Una conexión inestable puede generar pausas, pérdida de calidad de imagen o problemas para detectar el dispositivo.

La familia Chromecast también incluye versiones con Google TV y control remoto propio, que suman una interfaz en pantalla y permiten navegar por aplicaciones sin depender exclusivamente del celular. Por eso, antes de comprar conviene verificar qué modelo específico se ofrece, ya que no todos entregan las mismas funciones.

Los televisores de gama baja o de hace algunos años suelen perder fluidez con el tiempo. Un dispositivo externo suele ir mucho más rápido. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué límites tiene la pantalla aunque el reproductor sea más moderno

Sumar un dispositivo externo no borra las limitaciones físicas del televisor. Si la pantalla tiene resolución HD o Full HD, ese seguirá siendo el máximo que puede mostrar, incluso cuando el reproductor conectado admita calidades superiores.

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Algo similar ocurre con tecnologías de imagen como el HDR. Para que se aprovechen correctamente, el reproductor, el televisor y el contenido que se está viendo deben ser compatibles entre sí.

Por eso, antes de elegir entre un Fire TV Stick o un Chromecast, conviene revisar las características reales del televisor que se busca actualizar, además de la disponibilidad de aplicaciones y funciones según el país y el modelo elegido.