River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

Horarios del partido:
19.00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
18.00 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
17.00 Colombia, Ecuador y Perú
16.00 México
00.00 (jueves) España
*Televisará TNT Sports para toda Argentina
Habrá público visitante: así serán los ingresos al estadio para los hinchas locales y los 5.000 fanáticos de River
Probables formaciones:
Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio
Estadio: Eva Perón
Árbitro: Sebastián Zunino
El Verde y el Millonario borran el asterisco de la undécima fecha:
En el encuentro que quedó pendiente y se reprogramó por el pedido de River ante la AFA debido a la convocatoria de varios de sus futbolistas en fecha FIFA, Sarmiento y River animarán lo que será una atractiva cita entre equipos con diferentes objetivos. El conjunto dirigido por Facundo Sava está por encima de sus expectativas y tiene la chance latente de ser líder del Grupo B (junto a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors) si suma de a tres. Además, ya se salvó del descenso y hasta sueña con un zarpazo final para clasificarse a la Sudamericana 2027. Los de Núñez marchan novenos y están fuera de la zona de ingreso a los playoffs del Clausura, pero escalarán varias posiciones su triunfan hoy y se ubicarán en el cuarto puesto (superarían por puntos a Barracas Central e Independiente Rivadavia, pero también por diferencia de gol a Huracán, Gimnasia La Plata y justamente a Sarmiento).
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Sarmiento de Junín-River por la Fecha 11 del Torneo Clausura!