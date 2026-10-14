River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

En el encuentro que quedó pendiente y se reprogramó por el pedido de River ante la AFA debido a la convocatoria de varios de sus futbolistas en fecha FIFA, Sarmiento y River animarán lo que será una atractiva cita entre equipos con diferentes objetivos. El conjunto dirigido por Facundo Sava está por encima de sus expectativas y tiene la chance latente de ser líder del Grupo B (junto a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors) si suma de a tres. Además, ya se salvó del descenso y hasta sueña con un zarpazo final para clasificarse a la Sudamericana 2027. Los de Núñez marchan novenos y están fuera de la zona de ingreso a los playoffs del Clausura, pero escalarán varias posiciones su triunfan hoy y se ubicarán en el cuarto puesto (superarían por puntos a Barracas Central e Independiente Rivadavia, pero también por diferencia de gol a Huracán, Gimnasia La Plata y justamente a Sarmiento).