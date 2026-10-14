Gran Turismo 7: actualización gratuita Spec IV en PlayStation con nuevo circuito y carros gratis

La actualización añade el trazado Sportsland Sugo, seis autos y pruebas inéditas en Circuitos del Mundo, además de nuevos escenarios de Scapes y herramientas para el modo Experiencia y la vista de vehículos. (PlayStation)

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Sony Interactive Entertainment anunció que la actualización Spec IV (parte 1) de Gran Turismo 7 estará disponible de forma gratuita desde el 15 de octubre de 2026.

El contenido incorpora el circuito Sportsland Sugo, seis vehículos, nuevos eventos de Circuitos del Mundo, ubicaciones de Scapes y funciones para el modo Experiencia y la visualización de coches.

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La primera parte de Spec IV amplía las alternativas para los jugadores que buscan mejorar sus tiempos de vuelta, sumar vehículos a su colección, tomar fotografías o conocer referencias de la historia del automovilismo.

La nueva versión incorpora Sportsland Sugo, seis autos, competencias de Circuitos del Mundo, escenarios para Scapes y herramientas adicionales de visualización. (PlayStation)

La actualización también coincide con la celebración de los 30 años de la franquicia.

Además, Sony presentó el mando inalámbrico DualSense: Edición Limitada Gran Turismo, un modelo temático que estará disponible en unidades limitadas y que toma elementos visuales de la competición automovilística.

Qué trae la actualización de Gran Turismo

La actualización suma seis vehículos: Xiaomi Vision Gran Turismo, Ferrari F355 Berlinetta ’94, Honda Civic Si Group A versión ’87, Mazda RX-Vision GT3 Evo ’26, Honda Step WGN Spada Premium Line ’23 y Citroën 2 CV 6 Charleston ’86.

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Entre las novedades aparece el circuito Sportsland Sugo, donde los jugadores podrán probar algunos de los nuevos modelos, como el Ferrari F355 Berlinetta ’94 y el Citroën 2 CV 6 Charleston ’86. Se incorporan seis eventos de Circuitos del Mundo y opciones adicionales para Scapes.

Spec IV amplía las opciones para quienes quieren reducir sus tiempos, coleccionar modelos, sacar fotos o profundizar en el universo del automovilismo. (PlayStation)

El Xiaomi Vision Gran Turismo es un hipercoche eléctrico con un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,29, una carga aerodinámica de -1,2 y un índice de eficiencia aerodinámica de 4,1 en pruebas de simulación. El vehículo podrá utilizarse en Spa-Francorchamps dentro del evento Vision Gran Turismo Trophy.

Cómo acceder a la actualización de Gran Turismo

Los jugadores de Gran Turismo 7 recibirán la parte 1 de Spec IV mediante una actualización gratuita. Para descargarla, será necesario contar con conexión a internet.

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Los nuevos vehículos podrán adquirirse en Brand Central con créditos obtenidos mediante el progreso en el juego o mediante créditos de pago. La actualización también habilita eventos como la Sunday Cup y pruebas de World Touring Car.

Quienes todavía no tengan Gran Turismo 7 pueden descargar gratuitamente My First GT desde PlayStation Store para probar una experiencia vinculada con la franquicia.

Sportsland Sugo permitirá poner a prueba algunos de los autos incorporados, entre ellos el Ferrari F355 Berlinetta ’94 y el Citroën 2 CV 6 Charleston ’86. (PlayStation)

Cómo es el mando DualSense inspirado en Gran Turismo

El mando inalámbrico DualSense: Edición Limitada Gran Turismo fue diseñado para conmemorar los 30 años de The Real Driving Simulator.

Incluye franjas y gráficos inspirados en el automovilismo, además de una placa frontal texturizada con un acabado que remite a la fibra de carbono.

Kazunori Yamauchi, director ejecutivo de Polyphony Digital Inc., afirmó: “Hace treinta años, Gran Turismo arrancó con la visión de compartir la belleza y la alegría del automóvil. Este mando conmemorativo celebra el viaje que hemos compartido y estoy profundamente agradecido a todos aquellos cuya pasión sigue inspirándonos”.

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La actualización habilita competencias como la Sunday Cup y desafíos de World Touring Car. (PlayStation)

El mando tendrá un precio de venta recomendado de 84,99 euros y podrá reservarse desde el 22 de octubre de 2026 a las 10.00, hora local, en PlayStation y distribuidores participantes. Su lanzamiento mundial está previsto para el 10 de diciembre.

PlayStation lanza mando en colaboración con Lisa

PlayStation presentó un control inalámbrico DualSense de edición limitada diseñado junto a Lisa, integrante de Blackpink, para PS5.

El diseño combina el blanco perla, color favorito de la artista, con detalles vinculados a su identidad visual.

El panel táctil incorpora una ilustración de su flequillo y sus ojos, mientras que el mando incluye su firma acompañada por una estrella y las letras “LL”.

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PlayStation desarrolló un mando DualSense de edición limitada en colaboración con Lisa, integrante de Blackpink. (PlayStation)

Lisa explicó que la colaboración le permitió trasladar a un objeto para jugadores algunos elementos que sus seguidores reconocerían de inmediato, sin alejarse de su estilo.

Para PlayStation, el lanzamiento amplía la relación con la cantante, que ya había participado en una campaña global de PS5 el año anterior. Además, Lisa publicará su EP Press Play el 23 de octubre.