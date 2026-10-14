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Entre lágrimas, Topa contó una conmovedora experiencia con los papás de una fan: “Fue lo más fuerte de mi vida”

El animador infantil recordó el día en que una familia lo contactó para estar presente en uno de los momentos más dolorosos

El actor tiene una gran conexión con los niños debido a su trabajo y, entre lágrimas, contó el deseo que le cumplió a una familia (Video: La Sillita Podcast)
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Hubo una sola vez en la que a Diego Topa le costó cantar. Estaba parado frente a una nena en estado vegetal, rodeado de unos padres que casi le pedían un milagro con los ojos, y tenía que hacer lo único que estaba en su mano: cantarle a la nena que era fan suyo. Lo contó entre sollozos en el podcast La Sillita, y la imagen —un hombre que le canta a una niña que ya no puede escucharlo, para cumplirle una promesa que sus padres no quisieron romper— fue suficiente para quebrar a miles.

El animador infantil fue invitado al ciclo conducido por Gaspi Díaz, donde revivió la historia con la voz entrecortada. Todo empezó cuando relató, sin rodeos, el peso de lo que había vivido: “Me pasan cosas muy fuertes, posta, fuertes de verdad. Acompañar a una nena a que la desconecten”.

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Díaz le preguntó cómo había llegado hasta ahí. Topa explicó que en aquel entonces no existían las redes sociales tal como se las conoce hoy, y que él estaba trabajando en Disney. La familia de la pequeña —llamada Milagros— le había prometido llevarla a conocerlo si superaba una operación. La nena no salió bien. “Le habían dicho: ‘Bueno, si salís de la operación bien y todo esto, te vamos a llevar a ver a Topa’. Y tenía preparado todo el trajecito, todo, todo, todo. Y de la operación no salió”, relató.

Topa contó en una entrevista que estuvo presente en el duro momento de una familia
Topa contó en una entrevista que estuvo presente en el duro momento de una familia

Ante eso, los padres tomaron una decisión: “Los papás sintieron esa cosa de: ‘Le habíamos prometido esto y por más que no creo, queremos cumplirle’. Y me buscaron medio como milagro también”. La búsqueda fue febril. “Me buscaron por todos lados, por taxi, radio. ‘A ver, yo viajé con él, pará, yo me acuerdo dónde’. Y llamaban a Disney, a todos lados. Y me empezó a llegar por red, por red humana, que me busquen por todos lados”, describió Topa. El mensaje lo alcanzó cuando terminaba de grabar Junior Express, en Munro, y desde ahí fue directo a la clínica.

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“¿Directo?”, le preguntó Díaz. “Y fue muy fuerte. Te digo que fue una de las cosas más fuertes que viví. Fuertes, ¿eh?”, respondió el animador. Al llegar, la escena lo golpeó de lleno: “Me encontré con ella en estado vegetal, con la mirada perdida. Pero yo sentí que en algún lugar estaba, su almita o algo. Los papás ahí con su amor. Casi pidiéndome un milagro”.

Los padres le pidieron que le cantara una canción. Fue entonces cuando Topa se quebró frente al micrófono. “Me costó muchísimo”, dijo entre lágrimas. “Fue la vez que más me costó cantar”. Y continuó: “La energía de los papás era como: ‘Hacé que se despierte’. Y bueno, nada. Le canté y en algún lugarcito sus papás cumplieron con lo que creían”. Luego cerró con una reflexión que también emocionó al público: “Hoy como papá eso entiendo. Los papás hacen todo”.

“Ver a Topa llorar me hace llorar más que ver a Messi llorar”; “Topa sos lo más”; “¿Como no amar a Topa? ¡Es un tipazo!; “Si llora Topa, lloramos todos”; “Te amo Topa sos lo más grande que hay”; “Uf, Topa hermano te voy a querer de acá hasta el día de mi muerte, vieja”; “De ahora en más, sos mi mejor amigo”; “Cómo lo quiero a Topa”; “Fuaaaaa Topa, tenés todo mi respeto ganado”; “Es realmente fuertísimo lo que cuenta Topa. Qué tipazo por favor”; “Qué ser humano maravilloso es Topa”; fueron algunas de las reacciones que los internautas dejaron para expresar lo que sintieron al escuchar el relato del animador infantil. En esos mensajes, los usuarios decidieron no dejar pasar la ocasión para demostrar la emoción que les generó el conmovedor relato.

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