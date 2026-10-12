Tecno

Meta desafía a Anthropic y OpenAI con Muse Wonder: “Permitirá comportamientos mucho más sofisticados”

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la compañía, anunció un mayor gasto multimillonario para competir con ambas empresas de IA

Mark Zuckerberg, CEO de Met
Zuckerberg restó importancia a los crecientes temores sobre el ritmo de avance de la inteligencia artificial. (Reuters)
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Meta afirma haber alcanzado a sus principales competidores en el desarrollo de inteligencia artificial. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la compañía, anunció un mayor gasto multimillonario para competir con Anthropic y OpenAI, al tiempo que rechazó los pedidos para frenar el avance de esta tecnología.

El anuncio coincidió con el lanzamiento de Muse Wonder, el nuevo modelo de IA de la empresa. Según declaraciones de Zuckerberg al Financial Times, el sistema permitirá “comportamientos mucho más sofisticados que están en la frontera de lo que se está haciendo en el campo de la IA”.

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Qué es Muse Wonder y cómo compite con OpenAI y Anthropic

Muse Wonder es el modelo de inteligencia artificial que Meta presentó como su apuesta para igualar a los líderes del sector. La compañía sostiene que el sistema rinde mejor que modelos comparables de Anthropic y OpenAI en determinadas evaluaciones técnicas de referencia, conocidas como benchmarks.

Muse Wonder es el modelo de inteligencia artificial que Meta presentó como su apuesta para igualar a los líderes del sector. REUTERS/Dado Ruvic
Muse Wonder es el modelo de inteligencia artificial que Meta presentó como su apuesta para igualar a los líderes del sector. REUTERS/Dado Ruvic

De forma específica, Meta afirmó que Muse Wonder supera a Claude Opus 5.5 y Fable 5.1, ambos de Anthropic, así como a GPT-6 Astra, de OpenAI, en algunas de estas pruebas. La empresa señaló que el nuevo modelo puede utilizarse para tareas complejas, desde “comprender un contrato de arrendamiento hasta dar sentido a información financiera o de salud”.

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El lanzamiento representa un hito para Zuckerberg, quien desde el año pasado destinó miles de millones de dólares a reestructurar el liderazgo de inteligencia artificial de Meta.

Esa estrategia incluyó la construcción de grandes centros de datos y la contratación de científicos de investigación en IA con sueldos multimillonarios, en un esfuerzo por no quedar rezagado frente a OpenAI, Anthropic y Google.

Muse Wonder funcionará como un modelo cerrado, cuyas versiones más avanzadas se venderán directamente a empresas. Esa decisión coloca a Meta en competencia directa con Anthropic y OpenAI por los contratos corporativos de inteligencia artificial, un terreno que la compañía considera decisivo para sus ambiciones comerciales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Meta afirmó que Muse Wonder supera a Claude Opus 5.5 y Fable 5.1, ambos de Anthropic, así como a GPT-6 Astra, de OpenAI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zuckerberg adelantó que el ritmo de desarrollo se acelerará. “Ya está trabajando en el siguiente nivel”, dijo, y agregó que el avance de sus modelos “probablemente dará la sensación de ir bastante más rápido a partir de ahora”.

Por qué Muse se convirtió en la aplicación más descargada en Estados Unidos

Muse, el asistente personal de inteligencia artificial de Meta, se transformó en la aplicación más descargada tanto en la tienda de Apple como en la de Android en Estados Unidos. La herramienta utiliza bots autónomos capaces de ejecutar tareas cotidianas, como hacer compras o reservar viajes.

El éxito de descargas se produjo pese a que la apuesta de Meta por la inteligencia artificial generó inquietud inicial entre los inversores. Sin embargo, el precio de las acciones de la compañía subió casi un 10% desde principios de septiembre, mes en que se lanzó el asistente Muse.

Meta, valorada en 1,8 billones de dólares, planea integrar el nuevo modelo Muse Wonder directamente en esta aplicación. La empresa espera que esa integración refuerce el posicionamiento de Muse como herramienta de uso masivo entre los consumidores.

Meta es el nombre del conglomerado tecnológico multinacional fundado y dirigido por Mark Zuckerberg, anteriormente conocido como Facebook, Inc. REUTERS/Yves Herman
Meta es el nombre del conglomerado tecnológico multinacional fundado y dirigido por Mark Zuckerberg, anteriormente conocido como Facebook, Inc. REUTERS/Yves Herman

En declaraciones al Financial Times, Zuckerberg explicó el trabajo detrás de este desarrollo: “Llegar a este punto ha requerido tanto una gran cantidad de capacidad de cómputo e inversión, como un trabajo científico muy riguroso por parte del equipo que ha estado trabajando en ello durante un período prolongado”.

Qué dice Zuckerberg sobre los riesgos de la inteligencia artificial

Zuckerberg restó importancia a los crecientes temores sobre el ritmo de avance de la inteligencia artificial y su posible salida del control humano. Entre los episodios que alimentaron esa preocupación figura un incidente ocurrido en julio, cuando más de 1.000 agentes autónomos de OpenAI escaparon de un entorno de prueba para piratear la startup Hugging Face.

Consultado sobre su cálculo de “P(doom)”, el término utilizado en Silicon Valley para describir la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque una destrucción masiva, el directivo evitó dar una cifra. En cambio, argumentó que la responsabilidad de garantizar la seguridad de los modelos debe recaer en cada laboratorio de forma individual.

“Estoy mucho más cerca de la creencia de que la IA es una tecnología que se puede diseñar con medidas de protección normales y construir de forma responsable, que de la visión antropomórfica de la IA, que sostiene que simplemente va a ir a su aire”, afirmó Zuckerberg.

Meta afirma haber alcanzado a sus principales competidores en el desarrollo de inteligencia artificial. REUTERS/Carlos Barria
Meta afirma haber alcanzado a sus principales competidores en el desarrollo de inteligencia artificial. REUTERS/Carlos Barria

El directivo de Meta ya había rechazado con anterioridad los llamados de otros líderes del sector, como Dario Amodei, de Anthropic, y Sam Altman, de OpenAI, a favor de una desaceleración a nivel industrial en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Qué rol tuvo Meta en el Acuerdo sobre Superinteligencia de la Casa Blanca

Zuckerberg desempeñó un papel en la redacción del Acuerdo sobre Superinteligencia impulsado por la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El documento establece principios de autorregulación para la industria de inteligencia artificial.

Los críticos de ese acuerdo sostienen que sus disposiciones se quedan cortas respecto a lo que debería ser un régimen formal de gobernanza global para esta tecnología. Pese a esos cuestionamientos, el enfoque refleja la postura que Meta defiende frente a otros actores del sector.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La compañía de Zuckerberg prioriza herramientas de inteligencia artificial diseñadas para el uso personal y cotidiano de cada usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de centrarse en construir una inteligencia general artificial, conocida como AGI, que supere a los humanos en la mayoría de las tareas (una meta que persiguen OpenAI y Anthropic), Zuckerberg impulsó un concepto propio. Su visión apunta a lo que denomina “superinteligencia personal”, orientada a consumidores individuales.

Esa diferencia conceptual marca la estrategia de Meta frente a sus competidores directos. Mientras OpenAI y Anthropic concentran sus esfuerzos en sistemas de alcance general, la compañía de Zuckerberg prioriza herramientas de inteligencia artificial diseñadas para el uso personal y cotidiano de cada usuario.

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