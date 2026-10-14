Panamá

Un reclamo por fumar marihuana terminó con el asesinato de una mujer en Panamá

Un adolescente de 17 años fue imputado por femicidio y posesión ilícita de arma de fuego. La víctima recibió un disparo en su vivienda de Tocumen y el sospechoso permanece detenido provisionalmente.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Una adulta mayor fue asesinada en la barriada La Siesta, en Tocumen, después de un presunto reclamo a un joven por fumar marihuana cerca de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una adulta mayor fue asesinada el sábado 10 de octubre en la barriada La Siesta, en el corregimiento de Tocumen, después de que presuntamente le llamara la atención a un joven por fumar marihuana cerca de su residencia. El reclamo habría provocado una discusión que terminó en un ataque armado contra la mujer, cuyo crimen es investigado como femicidio.

La víctima fue identificada en reportes periodísticos como Leslie Elibeth Mendoza De Gracia, de 56 años. La mujer recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en el portal de su vivienda, en calle Colón. Sus familiares la trasladaron al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde falleció a consecuencia de las heridas.

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La Procuraduría General de la Nación informó que un adolescente de 17 años fue imputado por femicidio y posesión ilícita de arma de fuego. Durante la audiencia, la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes presentó los elementos de convicción recopilados y solicitó la detención provisional, medida que fue ordenada por el Juzgado de Garantías.

El Ministerio Público anunció la decisión el 13 de octubre, tres días después del asesinato. El adolescente permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque. La imputación comprende delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra la seguridad colectiva por la posesión ilícita de un arma de fuego.

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Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
La Fiscalía Primera Superior de Adolescentes consiguió la imputación de cargos por femicidio y posesión ilícita de arma de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención se producen mientras las fiscalías de adolescentes acumulan 3,514 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional entre enero y agosto de 2026, según estadísticas preliminares del Ministerio Público. Panamá concentró 899 registros y Panamá Oeste otros 591, las dos áreas con mayor cantidad de denuncias durante ese periodo.

Por tipo de delito, 740 denuncias correspondieron a hechos contra la vida y la integridad personal, mientras 1,209 estuvieron relacionadas con la libertad e integridad sexual. También se contabilizaron 608 denuncias contra el patrimonio económico y 543 vinculadas con delitos contra la seguridad colectiva, entre otras categorías investigadas por las fiscalías especializadas.

El informe registra además 198 detenciones provisionales aplicadas a adolescentes durante los primeros ocho meses del año, junto con otras 170 medidas cautelares distintas al encarcelamiento. En ese periodo se realizaron 5,761 audiencias, incluidas 631 formulaciones de imputación, lo que refleja el volumen de actuaciones procesales de esta jurisdicción.

El crimen de Tocumen coincide con otras actuaciones judiciales relacionadas con homicidios y ataques armados en la provincia de Panamá. La Fiscalía Metropolitana consiguió la detención provisional de un hombre por homicidio doloso agravado y robo agravado, en un expediente relacionado con el asesinato de un taxista ocurrido en octubre de 2024.

Un hombre fue detenido provisionalmente por su presunta participación en el asesinato de un taxista durante un robo ocurrido en octubre de 2024. Infobae
Un hombre fue detenido provisionalmente por su presunta participación en el asesinato de un taxista durante un robo ocurrido en octubre de 2024. Infobae

El hecho se registró la noche del 27 de octubre de 2024, en Altos del Lirio, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Tres personas interceptaron a un taxista y a su pasajera para despojarlos de sus pertenencias. Durante el asalto, los atacantes dispararon contra el conductor, quien murió como consecuencia de la agresión.

El Juzgado de Garantías legalizó la aprehensión del nuevo imputado y ordenó su detención provisional por el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas. La Fiscalía también sustentó su solicitud en la gravedad del hecho y el peligro para los familiares de la víctima. Otra persona permanece imputada y detenida por este mismo crimen.

En San Miguelito, otro proceso concluyó con una condena de 20 años de prisión contra un hombre por tentativa de homicidio. El ataque ocurrió el 5 de junio de 2024, en el sector de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, cuando la víctima conversaba con un vecino en una vereda.

De acuerdo con la investigación, el agresor disparó desde un vehículo e hirió a la víctima en distintas partes del cuerpo, poniendo en riesgo su vida. La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales durante el juicio oral. Un jurado de conciencia emitió el veredicto de culpabilidad, que permitió imponer la pena máxima de 20 años.

Un jurado de conciencia declaró culpable a un hombre que disparó contra otra persona desde un vehículo en San Miguelito. (Foto: Especial)
Un jurado de conciencia declaró culpable a un hombre que disparó contra otra persona desde un vehículo en San Miguelito. (Foto: Especial)

Las investigaciones por el asesinato de la adulta mayor y del taxista continúan en distintas etapas del proceso penal, mientras el caso de San Miguelito ya cuenta con una sentencia condenatoria. En Tocumen, la Fiscalía deberá completar las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del adolescente acusado de femicidio.

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