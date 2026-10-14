Filtran nuevas imágenes de GTA 6 con escenas de las misiones finales y deportes

Lucía Caminos es una de las dos protagonistas principales de Grand Theft Auto VI, formando una dupla criminal al estilo Bonnie y Clyde junto a su pareja. (Rockstar Games)

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El filtrador conocido como Cyberleek, responsable de las recientes divulgaciones de material de GTA 6, publicó un comunicado en tres partes titulado The End of the Road para anunciar el cierre de sus filtraciones sobre el juego de Rockstar Games. El anuncio incluye un video final de entre cuatro y cinco minutos con supuestas mecánicas de juego, opciones de personalización para Lucia y fragmentos que atribuye a las misiones finales de la campaña.

También confirmó que no publicará la build jugable de más de 200 gigabytes que había prometido anteriormente, debido a que su criptomoneda no alcanzó la capitalización de mercado de 30 millones de dólares que había fijado como condición.

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Peluquerías, ropa deportiva y nuevas interacciones de Lucia en el video filtrado

El video de despedida se centra en Lucia y muestra sistemas de personalización y actividades secundarias que Rockstar Games no había exhibido con ese nivel de detalle hasta ahora.

En el local se exhiben nueve peinados, cinco opciones de color y un estilo particular llamado Platinum-Pink Ombre Straight Lob. (Cyberleek)

Una de las primeras escenas ocurre en Kurt’s Barber Shop, donde Lucia conversa con un empleado mientras lleva puesto un casco de motocicleta, cuya voz suena amortiguada, lo que sugiere un sistema de audio contextual vinculado a ciertos accesorios.

En ese mismo local se exhiben nueve peinados, cinco opciones de color y un estilo particular llamado Platinum-Pink Ombre Straight Lob, que podría pertenecer a un catálogo exclusivo de esa peluquería, aunque no hay confirmación de que todos los establecimientos del juego ofrezcan cortes únicos.

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Durante la secuencia suena La Romana, de Bad Bunny y El Alfa, aunque no puede descartarse que el tema haya sido incorporado al montaje por el propio filtrador.

La escena continúa cuando Lucia asalta la caja registradora del local y toma lo que parece un cigarrillo de marihuana, seleccionable desde una categoría de la rueda de objetos identificada como Cigarettes & Drugs.

En una de las imágenes filtradas se puede ver a Lucia golpear a un hombre dentro de una peluquería. (Cyberleek)

En otro segmento del video aparece un minijuego de billar que obliga a retirar manualmente el taco de su soporte antes de iniciar la partida, además de una toma en la que Lucia utiliza una prenda con apariencia de chaleco antibalas.

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El material también exhibe una tienda de indumentaria deportiva con camisetas de fútbol americano y básquet inspiradas en equipos ficticios de Vice City, junto con shorts, calzas y tops para Lucia.

Uno de los conjuntos desbloqueables requiere, según su descripción, anotar en 100 canastas diferentes, lo que indicaría la existencia de al menos un centenar de aros distribuidos por el mapa, aunque esa cifra no confirma por sí sola que en todos sea posible disputar partidos completos.

La estética de algunas prendas generó comparaciones con los Miami Heat, sin que exista ningún indicio de una colaboración oficial entre Rockstar Games y la franquicia de la NBA.

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En otro segmento del video aparece un minijuego de billar que obliga a retirar manualmente el taco de su soporte antes de iniciar la partida. (Cyberleek)

Las escenas finales de GTA 6 y el supuesto mecanismo de seguridad de Cyberleek

El tramo final del video exhibe tomas panorámicas de Leonida, con puentes, zonas costeras, Key Lento y sectores residenciales, mientras en pantalla aparece el título The End of the Road. Cyberleek vincula ese material con las misiones finales de GTA 6, aunque algunas imágenes dieron lugar a especulaciones sobre una posible aparición de los suburbios de Liberty City o de una región distinta de Leonida que no pueden confirmarse con los elementos disponibles.

La banda sonora de ese segmento es Don’t Stop Believin’, de Journey, una elección que remite al desenlace de la serie The Sopranos, aunque tampoco hay certeza de que el tema forme parte de la banda sonora oficial del juego y podría tratarse de una decisión exclusiva del filtrador para su montaje.

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En su comunicado, Cyberleek sostuvo que tiene acceso al desenlace completo de la historia de GTA 6, pero explicó que optó por no divulgarlo porque consideraba que perjudicaría a los jugadores ajenos a su disputa con Take-Two. Según su planteo, las escenas difundidas funcionan como prueba de que posee material de las misiones finales, sin exponer directamente el resultado de la trama.

El filtrador afirmó además haber activado un dead man’s switch, un mecanismo que, según describió, liberaría de forma automática spoilers argumentales si alguien intentara eliminar su contenido. Esta afirmación, al igual que el resto de sus declaraciones, no cuenta con una verificación independiente que confirme su funcionamiento real.

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El tramo final del video exhibe tomas panorámicas de Leonida, con puentes, zonas costeras, Key Lento y sectores residenciales. (Cyberleek)

Qué anunció Cyberleek sobre el final de sus filtraciones de GTA 6

El comunicado The End of the Road marca un cambio respecto de las promesas anteriores del filtrador. Cyberleek había condicionado la publicación de una supuesta build jugable completa de GTA 6 a que su criptomoneda alcanzara los 30 millones de dólares de capitalización de mercado, una meta que finalmente no se cumplió.

Ante ese resultado, el filtrador decidió que el video de despedida sería su última publicación relacionada con el juego, al menos por el momento. Esta pieza audiovisual concentra el material más reciente que atribuye al título de Rockstar Games y funciona como cierre simbólico de su cadena de filtraciones.

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En el mismo comunicado, Cyberleek rechazó las acusaciones de haber ejecutado un rug pull con su criptomoneda. Sostuvo que las ventas de tokens correspondieron a comisiones de negociación y que el proyecto siempre fue presentado como una donación, una versión que corresponde exclusivamente a su relato y que no cuenta con verificación independiente sobre sus operaciones financieras.