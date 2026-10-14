El testimonio de Cris Morena ante la Justicia sobre la situación de Valentín y Franco Yankelevich: “Abuela, me quiero hacer invisible”

Cris Morena con sus nietos

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Cris Morena se sentó frente a la actuaria el 14 de diciembre de 2015 en San Isidro y declaró bajo juramento. Lo que dijo quedó asentado en el expediente judicial: sus nietos Valentín y Franco Yankelevich vivían, según su relato, bajo un régimen de violencia física y verbal ejercida por su padre, Darío Giordano, quien había enviudado tras la muerte de Romina Yankelevich.

La productora, cuyo nombre legal es María Cristina De Giacomi, declaró en calidad de testigo en el marco de una investigación fiscal. A lo largo de las cinco páginas que la periodista Tatiana Schapiro leyó en DDM (América TV), a las que Teleshow tuvo acceso, describió situaciones que dijo haber presenciado o que los propios chicos le habían transmitido. El testimonio incluye textuales de sus nietos, episodios concretos y una caracterización del comportamiento del padre que atraviesa todo el relato.

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Desde que Giordano comenzó a salir con su hija, Morena declaró que siempre notó “cierta irritabilidad en él” que, según su percepción, se fue acentuando “a partir de la desaparición de su hija Romina Yankelevich”. Fue en ese contexto, dijo, que ella asumió el traslado de los chicos a las actividades extracurriculares que el padre había aceptado que realizaran. Cada vez que los reintegraba al domicilio, aproximadamente a las 19.30, la imagen que encontraba era siempre la misma: “Siempre estaba la mujer que trabajaba en la casa llamada Teresa y el lugar siempre estaba oscuro”, algo que, según el acta, “la entristecía”.

El 14 de diciembre de 2015, Cris Morena dio su testimonio ante la justicia sobre la situación de sus nietos

Franco le suplicó a su abuela que no dijera nada

Morena relató que fue el propio Franco quien rompió el silencio. Dos años después de la muerte de su hija, en un momento en que el joven se encontraba a solas con ella, rompió en llanto. Le confió que su padre “le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho”, y le suplicó que no dijera nada porque “le tenía temor a la reacción de su progenitor”.

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Esa revelación no fue la única. Franco le contó que en una ocasión su padre lo había golpeado con tal fuerza que, ante el llanto del chico, “le había prometido que no le pegaría nunca más por la memoria de la muerte de su madre”. Una promesa que, según el propio Franco, “no cumplió pues las golpizas habían seguido”.

Morena afirmó que lo que Franco le narró no la tomó del todo por sorpresa, porque ella misma ya había presenciado a Giordano “maltratando verbalmente a su nieto Franco delante incluso de la declarante”. Aun así, respetó el pedido del joven. Junto a su hijo Tomás Yankelevich, fue a hablar con el padre para ver cómo estaba y si necesitaba ayuda con la crianza. Según el acta, lo hizo “sin manifestar puntualmente los dichos de Franco porque así se lo había prometido a Franco y para evitar incluso represalias con él y con la familia”. La respuesta de Giordano fue hablar solo de sí mismo y decir “que su situación era muy difícil y que tenían que entenderlo”. La productora declaró que se fue con “la sensación de que esa conversación había sido en vano”.

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Después de ese encuentro, según el relato de Morena, Giordano comenzó a poner “excusas y escollos para que la declarante armara programa con sus nietos o que aquellos se quedaran a dormir en la casa”.

La declaración testimonial de Cris Morena

El chico que quería volverse invisible

La descripción que Morena hizo de Franco en esos años es la de un adolescente que había construido una estrategia de supervivencia dentro de su propia casa. Declaró que el joven “llegaba a su casa, se encerraba en el cuarto, trataba de no mirar a los ojos a su papá y de hablar lo menos posible” para evitar los enfrentamientos. Ese estado de alerta permanente le generó un tic en los ojos que mantuvo durante aproximadamente tres años. La productora destacó además que Franco tenía “una personalidad muy dulce y sensible” y que era “un chico que ni siquiera trajo problemas en el colegio porque nunca se llevó materias ni en las actividades extracurriculares que realiza”.

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Morena recordó que Franco le repetía una frase que quedó asentada en el acta: “Abuela, yo me quiero hacer invisible”. Como si desaparecer fuera la única manera de evitar que su padre lo viera.

El deseo de irse de la casa era tan concreto que Franco llegó a pedirle a su abuela que lo dejara vivir con ella, y también con su abuelo Gustavo Yankelevich. Ambos aceptaron. Pero cuando Giordano se enteró, la respuesta llegó a los gritos: “De ninguna manera, vos vas a estar bajo mi control hasta los 18 años”. Y no solo eso. Morena declaró que el padre solía dirigirse al chico con otra frase que se repite en el acta: “Yo controlo tu cabeza, tu mente, yo controlo todo lo que hacés”. Incluso añadió que Franco había llegado a decirle que “en su casa actuaba de hijo”, como si el vínculo con su padre fuera una actuación para sobrevivir el día a día.

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Cris Morena habló en 2015 ante la justicia

Con Valentín, los enojos eran mayores

Cuando Franco adoptó una actitud más sumisa para evitar conflictos, la violencia se habría desplazado hacia su hermano. Así lo describió Morena: “Cuando Franco comenzó a intentar pasar desapercibido sin ofrecer resistencia a su padre, aquel es como si hubiera trasladado ese mismo caudal de violencia a su hermano Valentín, con quien los enojos eran mayores”. Esa situación, precisó, comenzó cuando Valentín tenía alrededor de 11 años, “que es aproximadamente la misma edad con la que había empezado Darío Giordano a maltratar a Franco”.

La productora describió a Valentín como “más emocional” y con más tendencia a enfrentarse a su padre, lo que habría intensificado las reacciones de Giordano. Con él, declaró Morena, “es permanente la agresión verbal causándole temor al niño e incluso a la dicente, con gritos muy fuertes y cercanos a la cara del niño para generar mayor intimidación”. También afirmó haber visto “en varias ocasiones cómo lo tironeaba del pelo fuertemente a Valentín”.

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El testimonio judicial de Cris Morena

El episodio en la puerta del colegio

Uno de los hechos más concretos que Morena dijo haber presenciado ocurrió a la salida de un colegio. Había ido a buscar a Franco o a Azul —aclaró que no recordaba con precisión a cuál de los dos— cuando Valentín la vio y se acercó a saludarla. En ese momento, Giordano, que había ido a buscar al niño, “se acercó rápidamente corriendo hacia donde se hallaba la declarante y Valentín y tomó al niño de los cabellos tirándoselos al tiempo que a los gritos le reprochaba: ‘te dije que no te vayas del lugar en el que estoy, a mí no me importa que tenías que hacer’”.

Morena declaró que la escena la dejó paralizada: que fue “generando en la deponente un estupor tal que le impidió reaccionar, pudiendo ver cómo Giordano se llevaba a su hijo a la rastra mientras le tiraba de los pelos y le gritaba”.

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Esa misma tarde volvió a ver a Valentín. El niño estaba “jugando con una pelota que arrojaba sobre la pared como si fuera un autómata, no queriendo comunicarse con nadie”. Días después, cuando la productora le preguntó cómo estaba, Valentín respondió: “Abuela, es siempre lo mismo, todos los días lo mismo, yo no le importo; si yo lloro no le importa nada”. Morena declaró que esas palabras la atemorizaron porque vio dos cosas: que su nieto “ya había naturalizado lo que estaba pasando, es decir la violencia ejercida desde el padre hacia él y hacia su hermano”, y “la situación de entrega en la que él se hallaba a que el padre le hiciera y gritara como quisiera”.

Valentín Yankelevich, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, fue quien contó en Infobae los padecimientos que recibió en su infancia y adolescencia

El cambio que vino con la vida en otra casa

Morena declaró que ambos hermanos querían irse. El miedo al regreso al hogar era idéntico en los dos: “En muchas ocasiones cuando llegaban a la casa y veían el auto de su papá decían ‘ay no, abuela’”, como si la sola visión del vehículo les anticipara lo que los esperaba adentro.

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El testimonio describe un punto de inflexión cuando los chicos comenzaron a vivir con su abuelo Gustavo Yankelevich. Sobre Valentín, que había estado al borde de repetir el año, Morena declaró que “desde que están viviendo con su abuelo el cambio fue notorio a punto de que solo restan que rinda algunos módulos de inglés”, y atribuyó esa mejora a “la contención y el cariño que le brindó toda la familia”. En cuanto a Azul, la menor de los tres, Morena señaló que tiene “un trato distinto con su papá” y que en alguna oportunidad la oyó decirle a Valentín: “Por tu culpa papá se pone nervioso”, una frase que, según la productora, “seguramente obedecía a los dichos de Darío hacia los chicos”.

Al cerrar su declaración, Morena subrayó que no tenía “ninguna intención de dañar o perjudicar a Darío”, pero que le resultaba “tremendo que los niños después de haber perdido a su mamá fueran maltratados por su papá hasta llegar a decirle a Franco que los despreciaba”. Y concluyó con un deseo: que el padre pudiera modificar su conducta, “ya que fue solo él quien los expulsó de sus vidas”.

El acta judicial recoge exclusivamente la versión de Morena. En el documento no consta respuesta de Darío Giordano a esas manifestaciones ni resolución judicial sobre las denuncias allí descriptas.