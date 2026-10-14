La frase que retumbó en la selección argentina del delantero “de los tres pasaportes” que marcó un hattrick ante el Inter de Milán

Nicolò Tresoldi confirmó que tiene sangre argentina y la posibilidad de jugar para la Albiceleste, aunque evitó definirse entre Alemania, Italia y Argentina tras su triplete en la Champions League

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El delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, admitió que tiene la posibilidad de representar a la selección argentina y reconoció que todavía no definió su futuro con las selecciones. “También puedo jugar para Argentina, pero la Argentina es un país muy lindo, ¿no? Mi mamá es argentina y tengo también un poco de sangre argentina”, declaró en diálogo con el periodista Germán Carrara. La frase llegó pocas horas después de que el delantero de 22 años anotara un hat-trick en la victoria por 4-3 sobre el Inter de Milán por la Champions League.

“Vamos a ver lo que va a pasar en las próximas semanas, meses, días. No, no, la verdad es que no lo sé, porque ahora juego para Alemania y tengo también pasaporte italiano. Vamos a ver lo que va a pasar”, agregó el atacante en esa misma conversación, sin cerrar ninguna de las tres puertas que tiene abiertas.

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La consulta sobre su futuro también llegó en el estadio Giuseppe Meazza, donde Tresoldi abrió el marcador de penal a los 30 minutos y firmó otros dos goles en la segunda mitad, ambos asistidos por Carlos Forbs. El delantero, hincha confeso del Milan, se retiró de la cancha con la pelota del partido como recuerdo de su actuación. “Me siento genial, fue una noche increíble. Es algo indescriptible”, declaró en diálogo con CalcioMercato, que también le preguntó de forma directa si pensaba representar a la Azzurra. Su respuesta repitió el mismo patrón de ambigüedad: “También soy alemán y mi mamá es argentina. Ya veremos, ya veremos”.

Tresoldi nació en Cagliari, Italia, hijo de Emanuele Tresoldi, exfutbolista juvenil de la selección italiana, y de Barbara Caffi, de origen argentino. Aunque se formó futbolísticamente en Alemania desde joven y debutó como profesional en el Hannover 96, el delantero nunca jugó un partido oficial con la selección mayor de ningún país. Esa condición, según el reglamento vigente de la FIFA, le permite elegir federación hasta el momento en que dispute tres encuentros oficiales con el combinado absoluto.

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Con las categorías juveniles alemanas acumuló ocho presencias en la Sub-19 y 24 en la Sub-21, con 12 goles en esta última, mientras que nunca integró las divisiones juveniles de Italia. Esa trayectoria lo convirtió en uno de los pocos futbolistas con la posibilidad de vestir la camiseta de tres selecciones campeonas del mundo.

Según trascendió en agosto, Tresoldi habría dado el “sí” para jugar con Italia a nivel de mayores, un proceso que requiere la aprobación de la FIFA a través de la Cámara del Estatuto del Jugador, a instancias de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Sin embargo, el caso no está cerrado: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció contactos con el entorno del jugador para explorar su convocatoria, tanto de cara al proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 como para la selección mayor, con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 en el horizonte.

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Tresoldi se lleva la pelota luego de sus tres goles al Inter Milan con el Club Brujas por la Champions League en San Siro, Milán (REUTERS/Daniele Mascolo)

Alemania tampoco descartó la posibilidad de sumarlo a la absoluta: el director de la selección, Rudi Völler, lo contactó personalmente para transmitirle que cuenta con él de cara a la Eurocopa Sub-21 de 2027. El nombre de Tresoldi empezó a sonar en el radar de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico desde hace un tiempo, cuando Bernardo Romeo ocupaba un cargo en la AFA. El entrenador ya demostró interés previo en futbolistas con doble nacionalidad, como ocurrió con los casos de Alejandro Garnacho y Nico Paz.

En declaraciones previas al diario Marca, antes de un partido ante el Atlético de Madrid, Tresoldi ya había dejado entrever su vínculo con el país sudamericano: “Tengo la garra argentina”, aseguró. Consultado en esa oportunidad sobre una eventual convocatoria albiceleste, respondió con la misma cautela que repitió esta semana: “Sí, con Argentina e Italia. Con cualquiera de las tres”. Su madre, por su parte, declaró que la decisión le corresponde solo a él: “Nosotros nos quedamos atrás, es su historia y su camino que debe elegir y le apoyaremos”.

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Antes de dedicarse al fútbol, Tresoldi compitió en tenis y llegó a integrar la selección italiana Sub-12, con participación en torneos vinculados a la Copa Davis juvenil. Se inclinó finalmente por el fútbol, debutó a los 17 años en el Hannover 96 y en junio de 2025 fue transferido al Club Brujas por unos siete millones de euros, una cifra récord para el club alemán. En la temporada pasada fue campeón de la liga belga y terminó como máximo goleador del torneo con 20 tantos.